ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 1 ต.ค. 69 ไทยขยับอันดับ 5
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 151 เหรียญทอง ไทยขยับขึ้นอันดับ 5 ด้วย 12 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 13 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 341 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 151 เหรียญทอง 67 เหรียญเงิน 59 เหรียญทองแดง รวม 277 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 50 เหรียญทอง 77 เหรียญเงิน 73 เหรียญทองแดง รวม 200 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 101 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 24 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน 50 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นมารั้งอันดับ 5 ด้วย 12 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง รวม 34 เหรียญ แซงหน้าอิหร่านและบาห์เรนที่มี 11 เหรียญทองเท่ากัน และตามหลังอุซเบกิสถานอันดับ 4 อยู่ 4 เหรียญทอง
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 1 ต.ค. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|151
|67
|59
|277
|2
|ญี่ปุ่น
|50
|77
|73
|200
|3
|เกาหลีใต้
|24
|30
|50
|104
|4
|อุซเบกิสถาน
|16
|19
|19
|54
|5
|ไทย
|12
|10
|12
|34
|6
|อิหร่าน
|11
|16
|12
|39
|7
|บาห์เรน
|11
|5
|5
|21
|8
|อินเดีย
|10
|21
|29
|60
|9
|คาซัคสถาน
|9
|16
|31
|56
|10
|เกาหลีเหนือ
|7
|6
|7
|20
|11
|มาเลเซีย
|6
|5
|12
|23
|12
|ฮ่องกง
|5
|12
|18
|35
|13
|อินโดนีเซีย
|4
|7
|20
|31
|14
|คูเวต
|4
|1
|4
|9
|15
|จีนไทเป
|3
|10
|26
|39
ทัพไทยเก็บ 3 ทองรวดเมื่อ 29 ก.ย.
วันที่ 29 กันยายนถือเป็นวันทองของทัพไทย เก็บเหรียญทองได้ถึง 3 เหรียญในวันเดียว เริ่มจาก “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยว ตามด้วยเซปักตะกร้อชายเดี่ยว ที่เอาชนะมาเลเซียคว้าเหรียญทอง ล้างตาความพ่ายแพ้ในประเภททีมชุดชายได้สำเร็จ และปิดท้ายด้วยเหรียญทองอีสปอร์ต รายการ PUBG Mobile
ในวันเดียวกัน ทีมวิ่งผลัดผสม 4×100 เมตร ซึ่งมี ภูริพล บุญสอน, สุภานิช พูลเกิด, ณฐวรรธ เอี่ยมอุดม และ จิรภัทร ขนอนทา ยังคว้าเหรียญเงินเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญ
ส่วนวันที่ 30 กันยายน อัจฉราพร ดวงลาวา คว้าเหรียญเงินจากเรือแคนูหญิงเดี่ยว
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