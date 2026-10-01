ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 1 ต.ค. 69 ไทยขยับอันดับ 5

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:02 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:03 น.
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 151 เหรียญทอง ไทยขยับขึ้นอันดับ 5 ด้วย 12 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 13 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 341 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 151 เหรียญทอง 67 เหรียญเงิน 59 เหรียญทองแดง รวม 277 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 50 เหรียญทอง 77 เหรียญเงิน 73 เหรียญทองแดง รวม 200 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 101 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 24 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน 50 เหรียญทองแดง

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ทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นมารั้งอันดับ 5 ด้วย 12 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง รวม 34 เหรียญ แซงหน้าอิหร่านและบาห์เรนที่มี 11 เหรียญทองเท่ากัน และตามหลังอุซเบกิสถานอันดับ 4 อยู่ 4 เหรียญทอง

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 1 ต.ค. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 151 67 59 277
2 ญี่ปุ่น 50 77 73 200
3 เกาหลีใต้ 24 30 50 104
4 อุซเบกิสถาน 16 19 19 54
5 ไทย 12 10 12 34
6 อิหร่าน 11 16 12 39
7 บาห์เรน 11 5 5 21
8 อินเดีย 10 21 29 60
9 คาซัคสถาน 9 16 31 56
10 เกาหลีเหนือ 7 6 7 20
11 มาเลเซีย 6 5 12 23
12 ฮ่องกง 5 12 18 35
13 อินโดนีเซีย 4 7 20 31
14 คูเวต 4 1 4 9
15 จีนไทเป 3 10 26 39

ทัพไทยเก็บ 3 ทองรวดเมื่อ 29 ก.ย.

วันที่ 29 กันยายนถือเป็นวันทองของทัพไทย เก็บเหรียญทองได้ถึง 3 เหรียญในวันเดียว เริ่มจาก “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยว ตามด้วยเซปักตะกร้อชายเดี่ยว ที่เอาชนะมาเลเซียคว้าเหรียญทอง ล้างตาความพ่ายแพ้ในประเภททีมชุดชายได้สำเร็จ และปิดท้ายด้วยเหรียญทองอีสปอร์ต รายการ PUBG Mobile

ในวันเดียวกัน ทีมวิ่งผลัดผสม 4×100 เมตร ซึ่งมี ภูริพล บุญสอน, สุภานิช พูลเกิด, ณฐวรรธ เอี่ยมอุดม และ จิรภัทร ขนอนทา ยังคว้าเหรียญเงินเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญ

ส่วนวันที่ 30 กันยายน อัจฉราพร ดวงลาวา คว้าเหรียญเงินจากเรือแคนูหญิงเดี่ยว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:02 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:03 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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