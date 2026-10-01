ดีเดย์ “ไทยช่วยไทย พลัส” ยืนยันแล้วรับ 1,000 บาท ใช้จ่ายต่อได้เลย
อัปเดตวิธีรับสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) เพิ่มเติม ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1-15 ต.ค.นี้ กดยืนยันสิทธิรับ 1,000 บาทแล้วใช้จ่ายได้ทันที
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า โครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) เปิดให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยรัฐบาลได้แบ่งขั้นตอนการรับสิทธิและการใช้งานของแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้
ประชาชนทั่วไป (ผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง)
ให้เข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นเปิดใช้งาน G Wallet แล้วกดที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) เพื่อกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ผู้ได้รับสิทธิต้องกดยืนยันสิทธิภายในวันที่ 1-15 ตุลาคม 2569
วิธียืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม)
1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง
2. หน้าแรกของแอปฯ เลือกรูปโครงการไทยช่วยไทย พลัส
3. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไข จากนั้นกดปุ่ม ‘ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ’
ผู้ที่ยืนยันสิทธิแล้วสามารถใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ช่วงเวลา 06.00-23.00 น. ทั้งนี้ต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มสแกนใช้จ่าย
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิหรือกดยอมรับเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติม หากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ระบบจะโอนวงเงินตามสิทธิเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปฯ ถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการฯ เพื่อยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง โดยร้านค้าสามารถดำเนินการและเริ่มรับเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 06.00–23.00 น.
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