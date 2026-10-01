เปิดประวัติ กัปตันสมิต ฮีโร่ FlyDubai ถูกแทงยังสู้ ช่วย 174 ชีวิตรอด ผู้ช่วยกัปตันก่อการร้าย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 08:55 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 08:58 น.
เปิดประวัติ กัปตันสมิต ฮีโร่ FlyDubai ถูกแทงยังสู้ ช่วย 174 ชีวิตรอด ผู้ช่วยกัปตันก่อการร้าย

เปิดประวัติ “กัปตันสมิต มัจฉาร์” ฮีโร่อินเดียแห่ง FlyDubai ถูกผู้ช่วยนักบินแทงยังกัดฟันสู้ เปิดประตูขอความช่วยเหลือก่อนหมดสติ ช่วย 174 ชีวิตรอดตาย

โลกกำลังยกย่องวีรบุรุษกลางเวหาคนใหม่ กัปตันสมิต มัจฉาร์ (Smit Machchhar) นักบินชาวอินเดียแห่งสายการบินฟลายดูไบ ผู้ถูกแทงบาดเจ็บสาหัสในห้องนักบิน แต่ยังกัดฟันต่อสู้ เปิดประตูขอความช่วยเหลือจนวินาทีสุดท้ายก่อนหมดสติ กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวม 174 ชีวิตบนเที่ยวบิน FZ1073 รอดพ้นหายนะ

เหตุระทึกเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2569 บนเครื่องโบอิง 737 แม็กซ์ 8 เส้นทางดูไบมุ่งหน้าเทลอาวีฟ อิสราเอล โดยทางการอิสราเอลกล่าวหาว่าผู้ช่วยนักบิน (co-pilot) ของเที่ยวบินลงมือแทงกัปตันในห้องนักบิน ในความพยายามยึดการควบคุมเครื่องบิน จนเครื่องดิ่งลดระดับลงหลายพันฟุต หวังเอาเครื่องโหม่งโลก

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การตะลุมบอล สร้างความตื่นตระหนกทั้งลำ ก่อนผู้โดยสารช่วยกันรวบตัวผู้ก่อเหตุ และนักบินที่โดยสารมาในเที่ยวบินเดียวกัน 2 คนเข้าช่วยประคองเครื่องจนลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยที่เมืองตะบูก ประเทศซาอุดีอาระเบีย

วีรกรรมของกัปตันมัจฉาร์คือหัวใจของการรอดชีวิตครั้งนี้ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ระบุว่า แม้ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัส กัปตันยังขัดขืนต่อสู้ และฝืนเปิดประตูห้องนักบินออกมาได้ เปิดทางให้ผู้โดยสารและลูกเรือบุกเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ ยับยั้งมหันตภัยกลางอากาศไว้ได้สำเร็จ พร้อมยกย่องว่าเขาคือ “ฮีโร่ตัวจริง” ที่ช่วยชีวิตคนทั้ง 174 คน และถึงขั้นกล่าวกับ CNN ว่ากัปตันผู้นี้ช่วยป้องกันหายนะแบบเหตุการณ์ 9/11 ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลโพสต์ยกย่องพร้อมอวยพรให้หายโดยเร็ว โดยมีรายงานว่าเขาโทรขอความช่วยเหลือและปลดล็อกประตูได้ก่อนจะหมดสติไปจากบาดแผล

สำหรับประวัติของกัปตันมัจฉาร์ เขาเป็นชาวอินเดีย สั่งสมประสบการณ์ในวงการการบินพาณิชย์มานานกว่า 10 ปี เส้นทางนักบินของเขาเริ่มไกลถึงนิวซีแลนด์ โดยเข้าฝึกบินกับสถาบัน Mainland Air ที่เมืองดะนีดิน นาน 18 เดือน ช่วงปี 2551 ถึง 2552 ซึ่งฟิลิป คีน ซีอีโอของสถาบัน เล่าถึงลูกศิษย์คนนี้ว่าเป็นนักบินฝีมือ “เหนือค่าเฉลี่ย” และความผูกพันยังแน่นแฟ้นถึงปัจจุบัน เพราะมัจฉาร์ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับสมัครนักเรียนการบินให้สถาบันในอินเดีย โดยทันทีที่ทราบข่าว อดีตครูผู้นี้ได้เขียนข้อความส่งกำลังใจให้ลูกศิษย์ฟื้นตัวโดยเร็ว

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ด้านอาการล่าสุด สถานทูตอินเดียประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากัปตันมัจฉาร์อาการคงที่ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองตะบูก โดยสื่ออิสราเอลรายงานว่าเขาเข้ารับการผ่าตัดจากบาดแผลที่ได้รับ ขณะที่ทันตแพทย์ผู้โดยสารที่ช่วยปฐมพยาบาลบนเครื่องเผยว่า กัปตันเสียเลือดมหาศาลและบาดเจ็บรุนแรง ถ้าช้ากว่านั้นอีกไม่กี่อึดใจอาจไม่รอด

ขณะนี้การสอบสวนยังดำเนินต่อโดยทางการซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยผลสอบเบื้องต้นของฝ่ายอิสราเอลอ้างว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นความพยายามก่อการร้ายของผู้ช่วยนักบิน ซึ่งยังต้องรอข้อสรุปอย่างเป็นทางการต่อไป แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ชื่อของกัปตันสมิต มัจฉาร์ ได้ถูกจารึกในฐานะนักบินผู้ยอมแลกทุกอย่างเพื่อพาผู้โดยสารกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 08:55 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 08:58 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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