เพจ ที ลมฟ้าอากาศ โพสต์ขอโทษ 7 เพจดัง ยอมรับก๊อบปี้คอนเทนต์-รูปภาพโดยไม่ให้เครดิต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:27 น.
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ โพสต์ขอโทษ 7 เพจดัง ยอมรับก๊อบปี้คอนเทนต์-รูปภาพโดยไม่ให้เครดิต

จบดราม่า! เพจ ที ลมฟ้าอากาศ น้อมรับคำวิจารณ์ โพสต์ขอโทษ 7 เพจดัง ยอมรับก๊อบปี้คอนเทนต์-รูปภาพโดยไม่ให้เครดิต

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อเพจพยากรณ์อากาศชื่อดัง ที’ ลมฟ้าอากาศ ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศขอโทษเพจต่าง ๆ หลายแห่ง หลังจากนำข้อความ คลิปวิดีโอ และรูปภาพไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงไม่มีการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานต้นทาง

“สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่าน ผมในฐานะผู้สร้างเพจ “ที ลมฟ้าอากาศ” ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ในการชี้แจงประเด็น เกี่ยวกับการคัดลอกเนื้อหา คอนเทนต์ เฟสเดิมก่อนหน้านี้ ผมต้องกราบขอโทษ ขออภัย ทางเจ้าของเพจ

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เพจ Sirote Klampaiboon
เพจ Army Military Force
เพจ KornKT
เพจ The Wild Chronicles -ประวัติศาสตร์
เพจ Biothai
เพจ แสงทองเภสัช ร้านยาหาดใหญ่
เพจ หนุ่มเมืองจันท์
เพจ Buttersugar104

จากกรณีที่ผมได้นำคอนเทนต์ ข้อความ คลิป รูปภาพ บทวิเคราะห์ หรือเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสารต่างประเทศ และประเด็นทางสังคม/การเมือง จากทางเพจดังกล่าว หรือเพจไหนที่ผมไม่ได้กล่าว ที่ผมมาคัดลอกและเผยแพร่ลงในเพจเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้ให้เครดิตอย่างถูกต้องเหมาะสม

ผมขอเรียนชี้แจงตามตรงโดยไม่แก้ตัวครับ ด้วยความที่ผมยังอายุน้อย วุฒิภาวะและประสบการณ์ยังน้อยมาก อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมารยาททางดิจิทัลและลิขสิทธิ์ทางปัญญาอย่างถี่ถ้วน ในตอนนั้น ผมมีเพียงความตั้งใจที่อยากจะเป็นกระบอกเสียง ช่วยกระจายประเด็นข่าวสารและเรื่องราวเหตุบ้านการเมืองที่น่าสนใจให้ผู้คนได้รับรู้ในวงกว้าง แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และความใจร้อน ทำให้ผมเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ผิด คือการหยิบยกข้อความ การสรุปประเด็น และหยาดเหงื่อการทำงานของเพจต้นทางมาใช้ ซึ่งเป็นการไม่ให้เกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างยิ่ง และผมตระหนักแล้วว่าเจตนาที่ดีไม่สามารถนำมาลบล้างวิธีการที่ผิดได้เลยครับ

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“ทั้งนี้ ผมขออนุญาตชี้แจงเพื่อความโปร่งใสและตรงไปตรงมาว่า ในส่วนของ เนื้อหาด้านสภาพลมฟ้าอากาศ เกิดจากการศึกษา หาความรู้ ข้อมูลโมเดลของแบบจำลองต่างๆ และวิเคราะห์ด้วยตัวผมเอง โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ และอุตุศาสตร์ทั้งหมด ซึ่งมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงชัดเจน ด้วยแบบจำลองระดับโลกที่มีความน่าเชือถือ ที่นักอุตุนิยมวิทยา ทั่วโลกใช้”

เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจ ผมได้ดำเนินการดังนี้ :

* หลังจากนี้ผมจะติดต่อไปขอโทษทางแอดมินเพจ ดังกล่าวเป็นการส่วนตัวอีกครั้ง เพื่อแสดงความเสียใจและน้อมรับคำตักเตือน

* ปรับบทบาทและทิศทางของเพจ นับจากนี้ เพจจะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์สภาพอากาศ แจ้งเตือนภัยพิบัติ ตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก และหากมีความจำเป็นต้องหยิบยกประเด็นข่าวสารใด ๆ มาพูดถึง จะกลั่นกรอง เรียบเรียงด้วยภาษาของตัวเองเท่านั้น พร้อมทั้งให้เครดิตแหล่งข่าวต้นทางอย่างครบถ้วนและถูกต้องทุกครั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของผม

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ผมขอน้อมรับคำติชมและคำตักเตือนทุกประการ และกราบขออภัยทางเพจดังกล่าวทั้งหมด อีกครั้งจากใจจริงที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและความเสียหาย ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเตือนสติ และให้โอกาสผมได้เรียนรู้ แก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อเติบโตไปเป็นผู้สื่อสาร ข่าวสารที่รอบคอบและมีจรรยาบรรณต่อไปครับ

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ด้วยความเคารพและสำนึกผิดอย่างยิ่ง”

 

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อ้างอิงจาก : FB ที’ ลมฟ้าอากาศ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 09:27 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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