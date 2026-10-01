เพจ ที ลมฟ้าอากาศ โพสต์ขอโทษ 7 เพจดัง ยอมรับก๊อบปี้คอนเทนต์-รูปภาพโดยไม่ให้เครดิต
จบดราม่า! เพจ ที ลมฟ้าอากาศ น้อมรับคำวิจารณ์ โพสต์ขอโทษ 7 เพจดัง ยอมรับก๊อบปี้คอนเทนต์-รูปภาพโดยไม่ให้เครดิต
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อเพจพยากรณ์อากาศชื่อดัง ที’ ลมฟ้าอากาศ ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศขอโทษเพจต่าง ๆ หลายแห่ง หลังจากนำข้อความ คลิปวิดีโอ และรูปภาพไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงไม่มีการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานต้นทาง
“สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่าน ผมในฐานะผู้สร้างเพจ “ที ลมฟ้าอากาศ” ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ในการชี้แจงประเด็น เกี่ยวกับการคัดลอกเนื้อหา คอนเทนต์ เฟสเดิมก่อนหน้านี้ ผมต้องกราบขอโทษ ขออภัย ทางเจ้าของเพจ
เพจ Sirote Klampaiboon
เพจ Army Military Force
เพจ KornKT
เพจ The Wild Chronicles -ประวัติศาสตร์
เพจ Biothai
เพจ แสงทองเภสัช ร้านยาหาดใหญ่
เพจ หนุ่มเมืองจันท์
เพจ Buttersugar104
จากกรณีที่ผมได้นำคอนเทนต์ ข้อความ คลิป รูปภาพ บทวิเคราะห์ หรือเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสารต่างประเทศ และประเด็นทางสังคม/การเมือง จากทางเพจดังกล่าว หรือเพจไหนที่ผมไม่ได้กล่าว ที่ผมมาคัดลอกและเผยแพร่ลงในเพจเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้ให้เครดิตอย่างถูกต้องเหมาะสม
ผมขอเรียนชี้แจงตามตรงโดยไม่แก้ตัวครับ ด้วยความที่ผมยังอายุน้อย วุฒิภาวะและประสบการณ์ยังน้อยมาก อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมารยาททางดิจิทัลและลิขสิทธิ์ทางปัญญาอย่างถี่ถ้วน ในตอนนั้น ผมมีเพียงความตั้งใจที่อยากจะเป็นกระบอกเสียง ช่วยกระจายประเด็นข่าวสารและเรื่องราวเหตุบ้านการเมืองที่น่าสนใจให้ผู้คนได้รับรู้ในวงกว้าง แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และความใจร้อน ทำให้ผมเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ผิด คือการหยิบยกข้อความ การสรุปประเด็น และหยาดเหงื่อการทำงานของเพจต้นทางมาใช้ ซึ่งเป็นการไม่ให้เกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างยิ่ง และผมตระหนักแล้วว่าเจตนาที่ดีไม่สามารถนำมาลบล้างวิธีการที่ผิดได้เลยครับ
“ทั้งนี้ ผมขออนุญาตชี้แจงเพื่อความโปร่งใสและตรงไปตรงมาว่า ในส่วนของ เนื้อหาด้านสภาพลมฟ้าอากาศ เกิดจากการศึกษา หาความรู้ ข้อมูลโมเดลของแบบจำลองต่างๆ และวิเคราะห์ด้วยตัวผมเอง โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ และอุตุศาสตร์ทั้งหมด ซึ่งมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงชัดเจน ด้วยแบบจำลองระดับโลกที่มีความน่าเชือถือ ที่นักอุตุนิยมวิทยา ทั่วโลกใช้”
เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจ ผมได้ดำเนินการดังนี้ :
* หลังจากนี้ผมจะติดต่อไปขอโทษทางแอดมินเพจ ดังกล่าวเป็นการส่วนตัวอีกครั้ง เพื่อแสดงความเสียใจและน้อมรับคำตักเตือน
* ปรับบทบาทและทิศทางของเพจ นับจากนี้ เพจจะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์สภาพอากาศ แจ้งเตือนภัยพิบัติ ตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก และหากมีความจำเป็นต้องหยิบยกประเด็นข่าวสารใด ๆ มาพูดถึง จะกลั่นกรอง เรียบเรียงด้วยภาษาของตัวเองเท่านั้น พร้อมทั้งให้เครดิตแหล่งข่าวต้นทางอย่างครบถ้วนและถูกต้องทุกครั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของผม
ผมขอน้อมรับคำติชมและคำตักเตือนทุกประการ และกราบขออภัยทางเพจดังกล่าวทั้งหมด อีกครั้งจากใจจริงที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและความเสียหาย ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเตือนสติ และให้โอกาสผมได้เรียนรู้ แก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อเติบโตไปเป็นผู้สื่อสาร ข่าวสารที่รอบคอบและมีจรรยาบรรณต่อไปครับ
ด้วยความเคารพและสำนึกผิดอย่างยิ่ง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค.
- ประวัติ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุฯ ผู้เตือนภัยสึนามิก่อนปี 2547 ไม่ใช่ ที’ ลมฟ้าอากาศ
- ที’ ลมฟ้าอากาศ คือใคร? เป็นแค่คนธรรมดา ไม่ใช่ ‘ดร.สมิทธ’
อ้างอิงจาก : FB ที’ ลมฟ้าอากาศ