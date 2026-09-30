UGREEN เปิดตัว UGREEN MagFlow Magnetic แท่นชาร์จไร้สายแบบพับเก็บได้ 2-in-1 25W สำหรับอุปกรณ์ Apple รุ่นล่าสุด
ในขณะที่ Apple เปิดตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุด ผู้ใช้งานต่างมองหาอุปกรณ์เสริมสำหรับการชาร์จที่ตอบโจทย์ทั้งความรวดเร็วและความยืดหยุ่น UGREEN จึงเปิดตัว UGREEN MagFlow Magnetic แท่นชาร์จไร้สายแบบพับเก็บได้ 2-in-1 25W ที่ผสานการชาร์จแบบแม่เหล็กความเร็วสูงเข้ากับดีไซน์กะทัดรัดและพับเก็บได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
พับเก็บง่าย พกพาไปได้ทุกที่
UGREEN MagFlow Magnetic แท่นชาร์จไร้สายแบบพับเก็บได้ 2-in-1 25W สามารถพับให้แบนราบจนมีขนาดกะทัดรัดพกพาใส่กระเป๋าได้ง่าย และกางออกเป็นแท่นชาร์จสำหรับสมาร์ตโฟนและหูฟังพร้อมกัน โดย iPhone สามารถยึดเข้ากับแท่นชาร์จแม่เหล็กได้ทันที ขณะที่ AirPods สามารถวางบนแผ่นชาร์จด้านล่างที่มีพื้นผิวกันลื่นได้โดยไม่ต้องเสียเวลาจัดตำแหน่งให้ยุ่งยาก นอกจากนี้ เมื่อกางตั้งในแนวตั้ง ยังสามารถใช้งานเป็นขาตั้งสำหรับโหมด StandBy ได้อีกด้วย รองรับ iPhone 18 Series และมอบการชาร์จแบบแม่เหล็กด้วยมาตรฐาน Qi2 ที่กำลังไฟสูงสุด 25W เพื่อให้การชาร์จสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นในทุกวัน
พร้อมรับมือกับอุปกรณ์ Apple รุ่นล่าสุด UGREEN MagFlow Magnetic แท่นชาร์จไร้สายแบบพับเก็บได้ 2-in-1 25W มอบทางเลือกในการชาร์จที่กะทัดรัดและยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกตลอดทั้งวัน โดยวางจำหน่ายแล้ววันนี้