AOT แจ้งผู้โดยสาร การบินไทย เช็กสถานะ กระเป๋าสัมภาระตกค้าง ผ่านเว็บไซต์
AOT แจ้งผู้โดยสาร การบินไทย เช็กสถานะ กระเป๋าสัมภาระตกค้าง ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย. 69 ผ่านเว็บไซต์ พร้อมจุดจอดรถฟรี
30 กันยายน 2569 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก AOT Official แจ้งผู้โดยสารสายการบินไทยที่ได้รับผลกระทบกระเป๋าสัมภาระตกค้างในสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดยทาง AOT ได้ให้ผู้โดยสารที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2569 สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้ โดยการสแกน QR Code หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ https://baggage.airportthai.co.th
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้ เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึง ณ จุดรับสัมภาระตกค้าง ของสายการบินไทยแล้ว หากสถานะกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบ แสดงว่า กระเป๋ายังมาไม่ถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทย ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง
เมื่อตรวจสอบพบสถานะกระเป๋าสัมภาระแล้ว ให้ติดต่อขอรับกระเป๋าได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทย บริเวณชั้น 2 ประตู 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารกรุณาเตรียม Passport, Boarding Pass และ Baggage tag เพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เส้นทางในประเทศ โทร. 0-2134-5373-74 สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ โทร. 0-2134-5466-68 ผู้มารับกระเป๋าสัมภาระตกค้างของสายการบินไทย จอดรถฟรีได้ที่ ถนนสุวรรณภูมิสาย 7 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1
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