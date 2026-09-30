AOT แจ้งผู้โดยสาร การบินไทย เช็กสถานะ กระเป๋าสัมภาระตกค้าง ผ่านเว็บไซต์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 17:37 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 17:37 น.
AOT แจ้งผู้โดยสาร สายการบินไทย เช็กสถานะ กระเป๋าสัมภาระตกค้าง ผ่านเว็บไซต์

AOT แจ้งผู้โดยสาร การบินไทย เช็กสถานะ กระเป๋าสัมภาระตกค้าง ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย. 69 ผ่านเว็บไซต์ พร้อมจุดจอดรถฟรี

30 กันยายน 2569 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก AOT Official แจ้งผู้โดยสารสายการบินไทยที่ได้รับผลกระทบกระเป๋าสัมภาระตกค้างในสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยทาง AOT ได้ให้ผู้โดยสารที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2569 สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้ โดยการสแกน QR Code หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ https://baggage.airportthai.co.th

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เว็บไซต์ตรวจสถานะกระเป๋าสัมภาระ
AOT

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้ เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึง ณ จุดรับสัมภาระตกค้าง ของสายการบินไทยแล้ว หากสถานะกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบ แสดงว่า กระเป๋ายังมาไม่ถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทย ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง

เมื่อตรวจสอบพบสถานะกระเป๋าสัมภาระแล้ว ให้ติดต่อขอรับกระเป๋าได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทย บริเวณชั้น 2 ประตู 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารกรุณาเตรียม Passport, Boarding Pass และ Baggage tag เพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เส้นทางในประเทศ โทร. 0-2134-5373-74 สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ โทร. 0-2134-5466-68 ผู้มารับกระเป๋าสัมภาระตกค้างของสายการบินไทย จอดรถฟรีได้ที่ ถนนสุวรรณภูมิสาย 7 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1

FB/ AOT Official

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 17:37 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 17:37 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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