สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 20 งวด รับ 1 ต.ค. 69 เลข 09 83 เคยออกซ้ำ
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตรงกับวันพฤหัสบดี หลัง The Thaiger เคยรวบรวมสถิติหวยที่ออกตรงวันที่ 1 ตุลาคมย้อนหลัง 5 ปีไปแล้ว ครั้งนี้จึงเปลี่ยนมุมมองมาดูเฉพาะ 20 งวดล่าสุดที่วันออกรางวัลจริงตรงกับวันพฤหัสบดี ไม่จำกัดว่าเป็นวันที่ 1 หรือวันที่ 16 ของเดือน เพื่อดูว่าตัวเลขใดเคยกลับมาออกซ้ำบ้าง
เมื่อนับย้อนหลังจากงวดล่าสุดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ช่วงข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2569 และนับตามวันออกรางวัลจริง ดังนั้นจึงรวมงวดที่มีการเลื่อนวัน เช่น 17 กุมภาพันธ์ 2565, 2 พฤษภาคม 2567 และ 2 มกราคม 2568 หากวันออกรางวัลจริงตรงกับวันพฤหัสบดีด้วย
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 20 งวด
- 16 กรกฎาคม 2569: รางวัลที่ 1 639214 | เลขท้าย 2 ตัว 71 | เลขหน้า 3 ตัว 683, 709 | เลขท้าย 3 ตัว 746, 427
- 16 เมษายน 2569: รางวัลที่ 1 309612 | เลขท้าย 2 ตัว 77 | เลขหน้า 3 ตัว 108, 355 | เลขท้าย 3 ตัว 424, 868
- 16 ตุลาคม 2568: รางวัลที่ 1 059696 | เลขท้าย 2 ตัว 61 | เลขหน้า 3 ตัว 531, 955 | เลขท้าย 3 ตัว 476, 889
- 2 มกราคม 2568: รางวัลที่ 1 730209 | เลขท้าย 2 ตัว 51 | เลขหน้า 3 ตัว 065, 446 | เลขท้าย 3 ตัว 297, 376
- 1 สิงหาคม 2567: รางวัลที่ 1 407041 | เลขท้าย 2 ตัว 46 | เลขหน้า 3 ตัว 408, 579 | เลขท้าย 3 ตัว 070, 622
- 16 พฤษภาคม 2567: รางวัลที่ 1 205690 | เลขท้าย 2 ตัว 60 | เลขหน้า 3 ตัว 747, 885 | เลขท้าย 3 ตัว 070, 137
- 2 พฤษภาคม 2567: รางวัลที่ 1 980116 | เลขท้าย 2 ตัว 17 | เลขหน้า 3 ตัว 104, 763 | เลขท้าย 3 ตัว 634, 833
- 1 กุมภาพันธ์ 2567: รางวัลที่ 1 607063 | เลขท้าย 2 ตัว 09 | เลขหน้า 3 ตัว 454, 943 | เลขท้าย 3 ตัว 544, 591
- 16 พฤศจิกายน 2566: รางวัลที่ 1 557990 | เลขท้าย 2 ตัว 14 | เลขหน้า 3 ตัว 346, 412 | เลขท้าย 3 ตัว 778, 961
- 1 มิถุนายน 2566: รางวัลที่ 1 125272 | เลขท้าย 2 ตัว 09 | เลขหน้า 3 ตัว 000, 681 | เลขท้าย 3 ตัว 386, 971
- 16 มีนาคม 2566: รางวัลที่ 1 025873 | เลขท้าย 2 ตัว 73 | เลขหน้า 3 ตัว 420, 800 | เลขท้าย 3 ตัว 355, 544
- 16 กุมภาพันธ์ 2566: รางวัลที่ 1 590417 | เลขท้าย 2 ตัว 80 | เลขหน้า 3 ตัว 195, 664 | เลขท้าย 3 ตัว 377, 523
- 1 ธันวาคม 2565: รางวัลที่ 1 375805 | เลขท้าย 2 ตัว 08 | เลขหน้า 3 ตัว 170, 786 | เลขท้าย 3 ตัว 409, 421
- 1 กันยายน 2565: รางวัลที่ 1 929332 | เลขท้าย 2 ตัว 83 | เลขหน้า 3 ตัว 298, 725 | เลขท้าย 3 ตัว 210, 604
- 16 มิถุนายน 2565: รางวัลที่ 1 361807 | เลขท้าย 2 ตัว 92 | เลขหน้า 3 ตัว 285, 549 | เลขท้าย 3 ตัว 106, 228
- 17 กุมภาพันธ์ 2565: รางวัลที่ 1 098597 | เลขท้าย 2 ตัว 57 | เลขหน้า 3 ตัว 085, 644 | เลขท้าย 3 ตัว 592, 816
- 30 ธันวาคม 2564: รางวัลที่ 1 819068 | เลขท้าย 2 ตัว 36 | เลขหน้า 3 ตัว 591, 979 | เลขท้าย 3 ตัว 419, 547
- 16 ธันวาคม 2564: รางวัลที่ 1 639235 | เลขท้าย 2 ตัว 83 | เลขหน้า 3 ตัว 097, 629 | เลขท้าย 3 ตัว 476, 522
- 16 กันยายน 2564: รางวัลที่ 1 070935 | เลขท้าย 2 ตัว 90 | เลขหน้า 3 ตัว 609, 817 | เลขท้าย 3 ตัว 007, 379
- 1 กรกฎาคม 2564: รางวัลที่ 1 713517 | เลขท้าย 2 ตัว 29 | เลขหน้า 3 ตัว 073, 794 | เลขท้าย 3 ตัว 414, 511
วิเคราะห์เลขท้าย 2 ตัว วันพฤหัสบดี 20 งวด
นำเลขท้าย 2 ตัวทั้ง 20 งวดมาเรียงรวมกันได้เป็น
71, 77, 61, 51, 46, 60, 17, 09, 14, 09, 73, 80, 08, 83, 92, 57, 36, 83, 90, 29
เมื่อเทียบแบบเลขตรง พบว่ามีเพียง 2 ชุดที่ออกซ้ำ
09 ออก 2 ครั้ง ได้แก่ งวด 1 มิถุนายน 2566 และ 1 กุมภาพันธ์ 2567
83 ออก 2 ครั้ง ได้แก่ งวด 16 ธันวาคม 2564 และ 1 กันยายน 2565
อีก 16 ชุดออกเพียงครั้งเดียว ส่วนเลขเบิ้ลในกลุ่ม 20 งวดนี้พบเพียง 77 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569
ถ้าดูแบบเลขกลับ ยังพบคู่ที่เคยออกครบทั้งสองทิศทาง ได้แก่ 17 กับ 71, 09 กับ 90, 08 กับ 80 และ 92 กับ 29
เมื่อแยกตัวเลขทั้ง 40 หลักจากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เลขที่ปรากฏบ่อยที่สุดคือ 0 และ 7 อย่างละ 6 ครั้ง ตามด้วย 1 และ 9 อย่างละ 5 ครั้ง ขณะที่เลข 3, 6 และ 8 ปรากฏอย่างละ 4 ครั้ง ส่วนเลข 2, 4 และ 5 ปรากฏอย่างละ 2 ครั้ง
เลข 3 ตัวก็มีออกซ้ำ
เมื่อนำเลขหน้า 3 ตัวและเลขท้าย 3 ตัวทั้ง 20 งวดมารวมกัน พบเลขชุดเดิมกลับมาอีกครั้งหลายชุด
เลข 070 เป็นเลขท้าย 3 ตัวสองครั้ง ในงวด 16 พฤษภาคม และ 1 สิงหาคม 2567
เลข 476 เป็นเลขท้าย 3 ตัวสองครั้ง ในงวด 16 ธันวาคม 2564 และ 16 ตุลาคม 2568
เลข 544 เป็นเลขท้าย 3 ตัวสองครั้ง ในงวด 16 มีนาคม 2566 และ 1 กุมภาพันธ์ 2567
นอกจากนี้ 355 เคยออกเป็นเลขท้าย 3 ตัวเมื่อ 16 มีนาคม 2566 ก่อนกลับมาเป็นเลขหน้า 3 ตัววันที่ 16 เมษายน 2569 ส่วน 591 เคยเป็นเลขหน้า 3 ตัววันที่ 30 ธันวาคม 2564 และกลับมาเป็นเลขท้าย 3 ตัววันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
หากดูเฉพาะ สองหลักท้ายของรางวัลที่ 1 ยังมีเลขที่ซ้ำกัน 3 ชุด คือ 90, 17 และ 35 โดย 90 ปรากฏในรางวัลที่ 1 เลข 557990 และ 205690, เลข 17 อยู่ใน 590417 และ 713517 ส่วน 35 อยู่ใน 639235 และ 070935
สถิติชุดนี้จึงแตกต่างจากการย้อนดูเฉพาะ “หวยออกวันที่ 1 ตุลาคม” เพราะใช้ วันในสัปดาห์เป็นเงื่อนไข และคัด 20 งวดล่าสุดที่ออกรางวัลจริงตรงวันพฤหัสบดีทั้งหมด ส่วนผลย้อนหลัง 1 ตุลาคม 5 ปีที่ The Thaiger รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ พบเลขท้าย 2 ตัวเป็น 83, 50, 66, 59 และ 77 โดยไม่มีเลขตรงออกซ้ำในช่วงนั้น
อย่างไรก็ตาม สถิติย้อนหลังบอกได้เพียงสิ่งที่เคยเกิดขึ้น การที่เลขใดออกซ้ำหรือปรากฏบ่อยกว่าในตัวอย่าง 20 งวด ไม่ได้ทำให้เลขนั้นมีโอกาสออกมากขึ้นในงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เพราะการออกรางวัลแต่ละครั้งเป็นเหตุการณ์ใหม่
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้อมูลผลการออกรางวัลย้อนหลัง
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลงวด 16 เมษายน 2569
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลงวด 2 มกราคม 2568
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลงวด 1 สิงหาคม 2567
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลงวด 2 พฤษภาคม 2567
- ฐานข้อมูลผลสลากย้อนหลังปี 2564 ถึง 2569