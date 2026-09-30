ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ ฟิลิปปินส์ 1 ต.ค. เวลา 07.00 น. รอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ลุ้นเข้าชิงทอง
“ไบร์ท” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี คู่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย ลงเล่นรอบรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 พบไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา (Khylem Harl Progella) และโซเฟีย ชานิน ปาการา (Sofiah Shanine Pagara) จากฟิลิปปินส์ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามเฮคินัน เรียวคุจิ บีช คอร์ต จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ชนะจะเข้าชิงเหรียญทองในวันที่ 2 ตุลาคม ส่วนผู้แพ้จะชิงเหรียญทองแดงในวันเดียวกัน แฟนกีฬาชมสดได้ทาง AIS PLAY
คู่ไทยเข้ารอบรองฯ หลังชนะอีกคู่ของฟิลิปปินส์ เชอร์รี แอนน์ รอนดินา และเบอร์นาเดธ พอนส์ 2-1 เซต 21-17, 12-21 และ 15-13 เมื่อวันที่ 30 กันยายน ในเซตตัดสิน ฟิลิปปินส์ไล่ตีเสมอมานำ 13-11 ก่อนคู่ไทยทำ 4 แต้มติดปิดเกม ชัยชนะนัดนี้ยังเป็นการล้างแค้นคู่ฟิลิปปินส์ที่เคยชนะไทยในรอบชิงชนะเลิศซีเกมส์ครั้งที่ 33 เมื่อเดือนธันวาคม
คู่แข่งในรอบรองฯ ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้ โปรเจลลาและปาการาชนะรวด 5 นัด ล่าสุดชนะนอนและเรน มัตสึโมโตะ สองพี่น้องเจ้าภาพญี่ปุ่น 2-0 เซต 24-22 และ 22-20 ทั้งคู่เป็นคู่แรกของฟิลิปปินส์ที่เข้ารอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมส์
โปรแกรมวอลเลย์บอลชายหาดหญิง รอบรองชนะเลิศ
- วันแข่ง: พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569
- เวลา: 07.00 น. ตามเวลาไทย (09.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น)
- คู่แข่ง: ธาราวดี นาราพรลภัส / วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี (ไทย) พบ ไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา / โซเฟีย ชานิน ปาการา (ฟิลิปปินส์)
- สนาม: เฮคินัน เรียวคุจิ บีช คอร์ต จังหวัดไอจิ
- ถ่ายทอดสด: AIS PLAY
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด คาซัคสถาน พบ ไทย 11.00 น. เอเชียนเกมส์ 2026
- ผลวอลเลย์บอลชาย ไทย ชนะ คีร์กีซสถาน 3-0 เอเชียนเกมส์ 2026
แหล่งข่าวอ้างอิง
- Inquirer Sports: Alas’ Pagara, Progella secure beach volleyball semis
- GMA News: Progella, Pagara advance to beach volleyball semis; Rondina-Pons pair bows out
- Tiebreaker Times: Pagara, Progella stun Japan, reach Asian Games beach volleyball semis
- สยามกีฬา: “ไบร์ท-เบส” เฉือนฟิลิปปินส์ 2-1