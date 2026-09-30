ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ ฟิลิปปินส์ 1 ต.ค. เวลา 07.00 น. รอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ลุ้นเข้าชิงทอง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 06:31 น.
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ไทย พบ ฟิลิปปินส์ 1 ต.ค. 69 รอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

“ไบร์ท” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี คู่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย ลงเล่นรอบรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 พบไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา (Khylem Harl Progella) และโซเฟีย ชานิน ปาการา (Sofiah Shanine Pagara) จากฟิลิปปินส์ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามเฮคินัน เรียวคุจิ บีช คอร์ต จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ชนะจะเข้าชิงเหรียญทองในวันที่ 2 ตุลาคม ส่วนผู้แพ้จะชิงเหรียญทองแดงในวันเดียวกัน แฟนกีฬาชมสดได้ทาง AIS PLAY

คู่ไทยเข้ารอบรองฯ หลังชนะอีกคู่ของฟิลิปปินส์ เชอร์รี แอนน์ รอนดินา และเบอร์นาเดธ พอนส์ 2-1 เซต 21-17, 12-21 และ 15-13 เมื่อวันที่ 30 กันยายน ในเซตตัดสิน ฟิลิปปินส์ไล่ตีเสมอมานำ 13-11 ก่อนคู่ไทยทำ 4 แต้มติดปิดเกม ชัยชนะนัดนี้ยังเป็นการล้างแค้นคู่ฟิลิปปินส์ที่เคยชนะไทยในรอบชิงชนะเลิศซีเกมส์ครั้งที่ 33 เมื่อเดือนธันวาคม

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โปรแกรมวอลเลย์บอลชายหาดหญิง รอบรองชนะเลิศ

คู่แข่งในรอบรองฯ ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้ โปรเจลลาและปาการาชนะรวด 5 นัด ล่าสุดชนะนอนและเรน มัตสึโมโตะ สองพี่น้องเจ้าภาพญี่ปุ่น 2-0 เซต 24-22 และ 22-20 ทั้งคู่เป็นคู่แรกของฟิลิปปินส์ที่เข้ารอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมส์

โปรแกรมวอลเลย์บอลชายหาดหญิง รอบรองชนะเลิศ

  • วันแข่ง: พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569
  • เวลา: 07.00 น. ตามเวลาไทย (09.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น)
  • คู่แข่ง: ธาราวดี นาราพรลภัส / วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี (ไทย) พบ ไคเล็ม ฮาร์ล โปรเจลลา / โซเฟีย ชานิน ปาการา (ฟิลิปปินส์)
  • สนาม: เฮคินัน เรียวคุจิ บีช คอร์ต จังหวัดไอจิ
  • ถ่ายทอดสด: AIS PLAY

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 06:30 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 06:31 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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