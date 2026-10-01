ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 14.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:01 น.
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม เอเชียนเกมส์ 2026 เวลา 14.00 น.

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 พบจีน วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่เมืองโอกาซากิ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น แฟนกีฬาชมสดได้ทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY Asian Games 2026

เกมนี้เป็นนัดแพ้คัดออก ผู้ชนะจะเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่ 2 ตุลาคม

ทีมไทยของปาร์ค กีวอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ จบรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ 2 กลุ่มบี ด้วยผลงานชนะ 2 แพ้ 1 มี 5 คะแนน ไทยเปิดสนามด้วยการชนะอินโดนีเซีย 3-2 เซต แพ้อิหร่าน 0-3 เซต และปิดรอบแรกด้วยการชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซต 25-20, 25-18 และ 25-14 ส่วนจีนเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มดี

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จีนมีอันดับโลกดีกว่า PPTV ระบุว่าไทยอยู่อันดับ 52 ของโลก ส่วนจีนอยู่อันดับ 34

ไทยแพ้จีนทั้ง 5 นัดหลังสุดที่เจอกัน นัดที่ใกล้ชนะที่สุดคือเอเชียนเกมส์ 2018 เมื่อไทยแพ้ 2-3 เซต

สถิติไทย พบ จีน 5 นัดหลังสุด

  • เอเชียนเกมส์ 2018 (22 ส.ค. 2018): ไทย แพ้ 2-3 เซต
  • ชิงแชมป์เอเชีย 2017 (24 ก.ค. 2017): ไทย แพ้ 0-3 เซต
  • เอวีซี คัพ 2016 (23 ก.ย. 2016): ไทย แพ้ 0-3 เซต
  • ชิงแชมป์เอเชีย 2015 (6 ส.ค. 2015): ไทย แพ้ 0-3 เซต
  • เอเชียนเกมส์ 2014 (25 ก.ย. 2014): ไทย แพ้ 0-3 เซต

โปรแกรมวอลเลย์บอลชายรอบ 8 ทีม วันที่ 1 ตุลาคม 2569 (เวลาไทย)

  • 08.00 น. อินเดีย พบ ปากีสถาน
  • 11.00 น. เกาหลีใต้ พบ อิหร่าน
  • 14.00 น. ไทย พบ จีน (ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY)
  • 17.20 น. ญี่ปุ่น พบ กาตาร์
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69 รอบ 8 ทีม
results.asiangames2026.org

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 11:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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