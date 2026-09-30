ด่วน! ศาลรับฟ้อง หลังอัยการพัทยา ยื่นฟ้อง ไอ้ป๋องและพวก 9 ข้อหาหนัก คดีฆ่า 2 พี่น้องรัสเซียฝังดิน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 17:35 น.
อัยการพัทยาฟ้อง ไอ้ป๋อง กับ พวก 9 ข้อหาหนัก คดี 2 พี่น้องรัสเซีย ถูกฆ่าฝังดิน

อัยการจังหวัดพัทยา ยื่นฟ้อง ป๋อง และพวก 9 ข้อหาหนัก ฐานความผิดคดีฆ่าฝังศพสองพี่น้องชาวรัสเซีย ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว

วันที่ 30 กันยายน 2569 พนักงานอัยการจังหวัดพัทยาได้ยื่นฟ้อง นายฑณา หรือ “ป๋อง” กับพวก เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดพัทยา ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.1038/2569 รวม 9 ฐานความผิด จากคดีสะเทือนขวัญกรณีสองพี่น้องชาวรัสเซีย อายุ 22 ปี และอายุ 17 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อช่วงดึกวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ก่อนจะขาดการติดต่อและถูกพบเป็นศพถูกฝังอำพรางในเวลาต่อมา

หลังจากมารดาเข้าแจ้งความกับ สภ.ห้วยใหญ่ ตำรวจสืบสวนจนพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกชำแหละและฝังดินอำพราง ก่อนออกหมายจับ นายฑณา และนายธงชัย และตามรวบตัวได้ที่จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ขยายผลจนพบหลุมศพของสองพี่น้องในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่

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ล่าสุด อัยการจังหวัดพัทยาได้สั่งฟ้องจำเลยทั้งหมดในความผิดรวม 9 ข้อหา ประกอบด้วย

  1. ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. ร่วมกันมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครอง และร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
  4. ร่วมกันพาอาวุธ (ลูกระเบิด) ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
  5. ร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น
  6. ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดเพื่อให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
  7. ร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน แต่งเครื่องแบบตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นตำรวจ มีและใช้อาวุธปืน และใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์ไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย รวมถึงร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามรายละเอียดในคำฟ้อง
  8. ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย ขณะผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ โดยมีอาวุธปืน เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย รวมถึงร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและกระทำการทารุณโหดร้าย ตามรายละเอียดในคำฟ้อง
  9. ร่วมกันซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตายและเหตุแห่งการตาย

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อ้างอิงจาก : FB บิ๊กเกรียน

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 17:35 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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