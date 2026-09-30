ด่วน! ศาลรับฟ้อง หลังอัยการพัทยา ยื่นฟ้อง ไอ้ป๋องและพวก 9 ข้อหาหนัก คดีฆ่า 2 พี่น้องรัสเซียฝังดิน
อัยการจังหวัดพัทยา ยื่นฟ้อง ป๋อง และพวก 9 ข้อหาหนัก ฐานความผิดคดีฆ่าฝังศพสองพี่น้องชาวรัสเซีย ล่าสุดศาลรับฟ้องแล้ว
วันที่ 30 กันยายน 2569 พนักงานอัยการจังหวัดพัทยาได้ยื่นฟ้อง นายฑณา หรือ “ป๋อง” กับพวก เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดพัทยา ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.1038/2569 รวม 9 ฐานความผิด จากคดีสะเทือนขวัญกรณีสองพี่น้องชาวรัสเซีย อายุ 22 ปี และอายุ 17 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อช่วงดึกวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ก่อนจะขาดการติดต่อและถูกพบเป็นศพถูกฝังอำพรางในเวลาต่อมา
หลังจากมารดาเข้าแจ้งความกับ สภ.ห้วยใหญ่ ตำรวจสืบสวนจนพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกชำแหละและฝังดินอำพราง ก่อนออกหมายจับ นายฑณา และนายธงชัย และตามรวบตัวได้ที่จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ขยายผลจนพบหลุมศพของสองพี่น้องในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่
ล่าสุด อัยการจังหวัดพัทยาได้สั่งฟ้องจำเลยทั้งหมดในความผิดรวม 9 ข้อหา ประกอบด้วย
- ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ร่วมกันมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครอง และร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ร่วมกันพาอาวุธ (ลูกระเบิด) ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
- ร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น
- ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดเพื่อให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
- ร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงาน แต่งเครื่องแบบตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นตำรวจ มีและใช้อาวุธปืน และใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์ไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย รวมถึงร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามรายละเอียดในคำฟ้อง
- ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย ขณะผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ โดยมีอาวุธปืน เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตาย รวมถึงร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและกระทำการทารุณโหดร้าย ตามรายละเอียดในคำฟ้อง
- ร่วมกันซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตายและเหตุแห่งการตาย
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อ้างอิงจาก : FB บิ๊กเกรียน