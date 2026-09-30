สตช. ชงเลื่อนขั้น “บิว ภูริพล” เป็นตำรวจสัญญาบัตรกรณีพิเศษ หลังซิว 2 ทองประวัติศาสตร์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมพิจารณาเลื่อนขั้น ส.ต.ต.ภูริพล บุญสอน ขึ้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกรณีพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังสร้างผลงานกระหึ่มคว้า 2 เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026
พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬาเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ก.) ครั้งที่ 5/2569 เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 กันยายน 2569 ที่ประชุมหยิบเรื่องของภูริพลขึ้นพิจารณาเป็นวาระสำคัญ
ภูริพลเข้ารับราชการตำรวจเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ปัจจุบันเป็นผู้บังคับหมู่ ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล ยศสิบตำรวจตรีเป็นตำรวจชั้นประทวน ส่วนชั้นสัญญาบัตรเริ่มที่ยศร้อยตำรวจตรี
เอกสารประกอบการประชุมยกผลงานของภูริพลในเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25 กันยายน นักวิ่งวัย 20 ปีคว้าเหรียญทอง 100 เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาที ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ 9.91 วินาที ที่เจ้าตัวเพิ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศวันเดียวกัน เหรียญนี้เป็นเหรียญทอง 100 เมตรชายเหรียญแรกของไทยในรอบ 48 ปี นับจากสุชาติ แจสุรภาพ เมื่อปี 1978
อีกสองวันต่อมา ภูริพลคว้าเหรียญทอง 200 เมตรชายด้วยเวลา 19.88 วินาที ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ และเท่ากับสถิติเอเชียของเซี่ย เจิ้นเย่ จากจีน ที่ทำไว้เมื่อปี 2019 เขากลายเป็นนักวิ่งอาเซียนคนแรกที่วิ่ง 200 เมตรต่ำกว่า 20 วินาที เหรียญนี้ยังเป็นเหรียญทอง 200 เมตรชายเหรียญแรกของไทยในรอบ 52 ปี นับจากอาณัติ รัตนพล เมื่อปี 1974
ภูริพลจึงเป็นนักวิ่งไทยคนที่สองที่คว้าแชมป์ทั้ง 100 และ 200 เมตรชายในเอเชียนเกมส์ครั้งเดียว ต่อจากอาณัติ
พล.ต.อ.กรไชย ระบุว่า นักกีฬาทีมชาติที่เป็นตำรวจทำหน้าที่สองบทบาท คือรับราชการเพื่อประชาชน และเป็นตัวแทนประเทศในเวทีนานาชาติ จึงควรได้รับการสนับสนุนทั้งการฝึกซ้อม การแข่งขัน ขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในราชการ หลักเกณฑ์ของ สตช. เปิดช่องให้ตำรวจชั้นประทวนที่มีความสามารถด้านกีฬาและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นชั้นสัญญาบัตรตามกฎหมายและระเบียบ
ที่ประชุมยังให้กำลังใจ “โฟกัส” ส.ต.ต.ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 นักมวยสากลหญิงทีมชาติไทย รุ่น 54 กิโลกรัม ณัฐนิชาชนะสึกิมิ นามิกิ นักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น 3 ต่อ 2 เสียงในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 29 กันยายน และจะชิงเหรียญทองกับ PANG Chol Mi จากเกาหลีเหนือ วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 15.30 น.
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ข้อมูลอ้างอิง : ข่าวสด