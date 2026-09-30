กัน จอมพลัง โดนลุงป้าด่าไล่ตะเพิด เสียใจอยากขนของกลับ แต่ทิ้งชาวบ้านไม่ได้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 16:52 น.
กัน จอมพลัง โดนลุงป้าไล่ตะเพิด ยืนยันช่วยด้วยใจ บริจาคเรือให้ชุมชนต่อ

กัน จอมพลัง ลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เจอลุงป้าไล่ ยอมรับเสียใจอยากขนของกลับ แต่อยากช่วยคนรอด ไม่สนใครเกลียด

กัน จอมพลัง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้เจ้าตัวและทีมงานกำลังเข้าไปรับเด็ก แม่ และผู้สูงอายุออกจากพื้นที่โซนตึก จู่ ๆ มีชาวบ้านพายเรือผ่านมาและร้องถามว่า “มาทำอะไร มาถ่ายรูปเล่นเหรอ” ทำให้เขาเสียความรู้สึกมาก พร้อมชี้แจงว่าทีมงานทุกคนมาเป็นอาสาสมัครด้วยหัวใจ ไม่มีตำแหน่ง ไม่มียศ และไม่มีหน้าที่บังคับ

ปัจจุบันปัญหาใหญ่ในพื้นที่คืออาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ประสบภัยหลักแสนคน แค่การขนส่งเสบียงเข้าไปให้ถึงมือก็ทำได้ยากลำบากแล้ว แต่ทุกคนตั้งใจมาช่วยเหลือจริง ๆ

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กัน จอมพลัง เล่านาทีถูกชาวบ้านไล่ขณะช่วยน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

ล่าสุด 30 กันยายน 2569 กัน จอมพลัง ออกมาเปิดเผยอีกหนึ่งเหตุการณ์ขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีคุณลุงกับคุณป้าคู่หนึ่งเข้ามาต่อว่าด้วยความหงุดหงิดและไล่ให้เขาออกไปจากพื้นที่ ตนยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกท้อจนอยากขนของกลับ แต่มีชาวบ้านหลายคนที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาให้กำลังใจและขอให้อยู่ช่วยต่อ

“มีคุณป้ากับคุณลุงหงุดหงิด อะไรไม่รู้มาว่าผมและไล่ให้ผมไปไหนก็ไปจริง ๆ วันนั้นก็อยากจะขนของกลับเลย แต่ชาวบ้านหลายคนที่เห็นเหตุการให้กำลังใจและให้อยากให้ผมอยู่ต่อ

หลังจากนั้นได้มีผู้ดูแลตึกในเคหะร่มเกล้าที่คุณป้าพักอยู่มาประสานมาที่ผมขอเรือสำหรับใช้รับส่งอาหารให้ชาวบ้าน

ผมคิดว่าเราช่วยคนที่ลำบากไม่สนใครจะเกียจผมหรือรักผม มาช่วยแค่ให้เค้ารอดได้มีข้าวกินนั่นคือสิ่งที่พวกเรามา ตอนนี้ผมมอบเรือให้เรียบร้อยนะครับ ขอบคุณ fc กันจอมพลังทุกท่านที่สู้ไปด้วยกันครับ”

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กัน จอมพลัง ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 16:52 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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