กัน จอมพลัง โดนลุงป้าด่าไล่ตะเพิด เสียใจอยากขนของกลับ แต่ทิ้งชาวบ้านไม่ได้
กัน จอมพลัง ลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เจอลุงป้าไล่ ยอมรับเสียใจอยากขนของกลับ แต่อยากช่วยคนรอด ไม่สนใครเกลียด
กัน จอมพลัง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้เจ้าตัวและทีมงานกำลังเข้าไปรับเด็ก แม่ และผู้สูงอายุออกจากพื้นที่โซนตึก จู่ ๆ มีชาวบ้านพายเรือผ่านมาและร้องถามว่า “มาทำอะไร มาถ่ายรูปเล่นเหรอ” ทำให้เขาเสียความรู้สึกมาก พร้อมชี้แจงว่าทีมงานทุกคนมาเป็นอาสาสมัครด้วยหัวใจ ไม่มีตำแหน่ง ไม่มียศ และไม่มีหน้าที่บังคับ
ปัจจุบันปัญหาใหญ่ในพื้นที่คืออาหารและเครื่องดื่มไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ประสบภัยหลักแสนคน แค่การขนส่งเสบียงเข้าไปให้ถึงมือก็ทำได้ยากลำบากแล้ว แต่ทุกคนตั้งใจมาช่วยเหลือจริง ๆ
ล่าสุด 30 กันยายน 2569 กัน จอมพลัง ออกมาเปิดเผยอีกหนึ่งเหตุการณ์ขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีคุณลุงกับคุณป้าคู่หนึ่งเข้ามาต่อว่าด้วยความหงุดหงิดและไล่ให้เขาออกไปจากพื้นที่ ตนยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกท้อจนอยากขนของกลับ แต่มีชาวบ้านหลายคนที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาให้กำลังใจและขอให้อยู่ช่วยต่อ
“มีคุณป้ากับคุณลุงหงุดหงิด อะไรไม่รู้มาว่าผมและไล่ให้ผมไปไหนก็ไปจริง ๆ วันนั้นก็อยากจะขนของกลับเลย แต่ชาวบ้านหลายคนที่เห็นเหตุการให้กำลังใจและให้อยากให้ผมอยู่ต่อ
หลังจากนั้นได้มีผู้ดูแลตึกในเคหะร่มเกล้าที่คุณป้าพักอยู่มาประสานมาที่ผมขอเรือสำหรับใช้รับส่งอาหารให้ชาวบ้าน
ผมคิดว่าเราช่วยคนที่ลำบากไม่สนใครจะเกียจผมหรือรักผม มาช่วยแค่ให้เค้ารอดได้มีข้าวกินนั่นคือสิ่งที่พวกเรามา ตอนนี้ผมมอบเรือให้เรียบร้อยนะครับ ขอบคุณ fc กันจอมพลังทุกท่านที่สู้ไปด้วยกันครับ”
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