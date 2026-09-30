คู่รักอินฟลูฯ โพสต์คลิป ‘ขี่เต่าทะเล’ ขณะวางไข่ ชาวเน็ตจวกไร้สำนึก ก่อนขอโทษ อ้างไม่คิดทำร้าย
ทัวร์ลงยับ! คู่รักอินฟลูฯ โพสต์คลิป ‘ขี่เต่าทะเล’ ขณะวางไข่ ก่อนขอโทษ อ้างไม่คิดทำร้าย ชาวเน็ตจวกไร้สำนึก
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ เมื่อคู่รักอินฟลูเอนเซอร์ชาวยูเครนคู่หนึ่ง โพสต์คลิปพฤติกรรมไร้จิตสำนึกต่อสัตว์โลก เผยให้เห็นนาทีที่ทั้งสองผลัดกันขึ้นไปนั่งบนกระดองเต่าทะเลขณะขึ้นมาวางไข่อย่างสนุกสนาน บริเวณชายฝั่งราส อัล ฮัดด์ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศโอมาน โดยคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ลงบนอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คน
หลังจากโพสต์คลิปได้ไม่นานก็ถูกแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตทั่วโลกที่ได้เห็นคลิป ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นพฤติกรรมรบกวนสัตว์ป่าและไร้จิตสำนึก ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์จากอิตาลีออกมาตั้งคำถามถึงความหละหลวมขององค์กรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ที่ปล่อยให้บุคคลเข้าใกล้ในช่วงฤดูวางไข่และขึ้นไปนั่งบนกระดองเต่าได้อย่างไร
ขณะที่ในเวลาต่อมา ทางด้าน สำนักงานสิ่งแวดล้อมโอมาน ออกมาเปิดเผยถึงกรณีฉาวดังกล่าวระบุว่า “พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า และได้ดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว”
ขณะที่คู่รักอินฟลูเอนเซอร์คู่นี้ได้เคลื่อนไหวโดยการขอโทษกับการกระทำที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเต่าทะเล พร้อมอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบของพื้นที่และได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากองค์กรที่ดูแล
SHOCKING! Ukrainian athlete Vadym Oliynyk and his partner are facing an investigation in Oman after footage showed them sitting & on a sea turtle while the animal struggled to escape.
Oman’s Environment Authority says wildlife protection rules were violated. Oliynyk has apologized, saying he was “misled.” (RT)
— India First Post (@ifpost47) September 28, 2026
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อ้างอิงจาก : nypost
คลิปจาก : X India First Post