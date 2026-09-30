นักเต้นหนุ่มไนจีเรีย สร้างประวัติศาสตร์ เต้นมาราธอน 168 ชั่วโมง หวังทำลายสถิติโลก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 20:31 น.
นักเต้นหนุ่มไนจีเรีย สร้างประวัติศาสตร์ เต้นมาราธอน 168 ชั่วโมง หวังทำลายสถิติโลก

“เบนจามิน แดเนียล” นักเต้นหนุ่มไนจีเรีย วัย 33 ปี สร้างประวัติศาสตร์ เต้นมาราธอน 168 ชั่วโมง หวังทำลายสถิติโลก ก่อนหามส่งโรงพยาบาล

เบนจามิน แดเนียล นักเต้นอาชีพวัย 33 ปีชาวไนจีเรีย สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเต้นมาราธอนต่อเนื่องยาวนานถึง 168 ชั่วโมง หรือ 7 วันเต็ม ที่สวนสาธารณะฟรีดอมพาร์ก เมืองลากอส โดยเบนจามินทำเวลาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้สนับสนุนจำนวนมาก ก่อนที่ทีมแพทย์จะนำตัวนักเต้นหนุ่มซึ่งมีอาการอ่อนล้าอย่างหนักส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด

เป้าหมายสำคัญของการเต้นมาราธอนครั้งนี้คือการทำลายสถิติโลกของกินเนสส์เวิลด์เรกคอร์ดส ประเภทการเต้นมาราธอนเดี่ยวที่ยาวนานที่สุด โดยสถิติเดิมเป็นของ สรุชติ สุธีร์ จักตัป นักเต้นชาวอินเดียที่ทำเวลาไว้ 127 ชั่วโมงเมื่อปี 2023 ด้านโฆษกของกินเนสส์เวิลด์เรกคอร์ดส ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ได้รับใบสมัครของเบนจามินเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอพิจารณาหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับรองสถิติอย่างเป็นทางการต่อไป

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เบนจามิน แดเนียล นักเต้นชาวไนจีเรีย กำลังเต้นมาราธอนเพื่อทำลายสถิติโลก
เบนจามิน แดเนียล หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เบน แดนเซอร์” (Ben Dancer) พยายามเต้นต่อเนื่องเป็นเวลา 168 ชั่วโมงเพื่อสร้างสถิติโลกกินเนสส์ ที่สวนสาธารณะฟรีดอมพาร์ก (Freedom Park) ในเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2026 (ภาพโดย AP/Sunday Alamba)

ก่อนเริ่มภารกิจ เบนจามินฝึกซ้อมร่างกายอย่างหนัก ปรับเปลี่ยนโภชนาการโดยเน้นรับประทานคาร์โบไฮเดรตและฝึกระบบหัวใจให้แข็งแรง ระหว่างการเต้นมาราธอน เบนจามินรับประทานอาหารมื้อเบาและดื่มน้ำ โดยอาศัยกติกาการพัก 5 นาทีต่อการเต้น 1 ชั่วโมง ทั้งนี้เบนจามินใช้วิธีเต้นรวดเดียวหลายชั่วโมงเพื่อสะสมเวลาพักไว้ใช้ในคราวเดียว โดยมีทีมแพทย์คอยสังเกตการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดการแสดง

การแสดงครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายเท่านั้น แต่เบนจามินยังตั้งใจนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไนจีเรียที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 250 กลุ่ม โดยนักเต้นหนุ่มเลือกใช้เพลงแนวแอฟโรบีตส์ผสมผสานกับแนวฟูจิ แจ๊ส และซุก พร้อมสลับสับเปลี่ยนชุดเต้นเป็นชุดพื้นเมืองไนจีเรีย เช่น ชุดอักบาดาและดาชิกิ ตลอดการแสดงทั้ง 7 วัน

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ปัจจุบันชาวไนจีเรียมีความตื่นตัวในการทำลายสถิติโลกในหลากหลายวงการ กระแสดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2023 หลังจากฮิลดา บาซี เชฟชาวไนจีเรีย สร้างสถิติทำอาหารต่อเนื่อง 93 ชั่วโมง 11 นาที ความสำเร็จครั้งนั้นส่งผลให้กินเนสส์เวิลด์เรกคอร์ดสได้รับใบสมัครจากชาวไนจีเรียมากกว่า 1,500 รายการภายในเวลาเพียง 2 เดือน ครอบคลุมกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการอ่านหนังสือ การร้องเพลง และการถักโครเชต์

ที่มา: BBC

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 20:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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