ตรวจหวยลาว 30 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว วิเคราะห์สถิติย้อนหลังงวดวันพุธ
ถ่ายทอดสดหวยลาว 30 กันยายน 2569 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติผลรางวัลย้อนหลังวันพุธ
วันนี้ 30 กันยายน 2569 กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลหวยลาวพัฒนา หรือ สลากพัฒนา งวดประจำวันพุธ คอหวยลาวเตรียมรับชมถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ได้ที่ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย หลังจากการหมุนวงล้อ The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลตั้งแต่เลข 6 ตัว ถึง 1 ตัวให้ทันที ทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจรางวัลได้ที่นี่
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 30/9/69
ผลสลากพัฒนา งวด 30 ก.ย. 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
- เลข 1 ตัว :
สถิติหวยลาวออกย้อนหลังวันพุธ
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|23/9/69
|7960
|960
|60
|0
|16/9/69
|8902
|902
|02
|02
|9/9/69
|3816
|816
|16
|6
|2/9/69
|5351
|351
|51
|1
|26/8/69
|5523
|523
|23
|3
|19/8/69
|6063
|063
|63
|3
|12/8/69
|9718
|718
|18
|8
|5/8/69
|2222
|222
|22
|2
|29/7/69
|1480
|480
|80
|0
|22/7/69
|0768
|768
|68
|8
|15/7/69
|9375
|375
|75
|5
|8/7/69
|6920
|920
|20
|0
|1/7/69
|8147
|147
|47
|7
|24/6/69
|8102
|102
|02
|2
|17/6/69
|3303
|303
|03
|3
|10/6/69
|4557
|557
|57
|7
|3/6/69
|0549
|549
|49
|9
|27/5/69
|0172
|172
|72
|2
|20/5/69
|2377
|377
|77
|7
|13/5/69
|0572
|572
|72
|2
|6/5/69
|4260
|260
|60
|0
|29/4/69
|7768
|768
|68
|8
|22/4/69
|8257
|257
|57
|7
|8/4/69
|8977
|977
|77
|7
|1/4/69
|6810
|810
|10
|0
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