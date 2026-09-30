ดร.ธรณ์ เตือนอย่าหลงภาพ น้ำท่วมกรุงเทพฯ ชี้น้ำใช้การได้จริงน้อย เสี่ยงแล้งในปีหน้า
ดร.ธรณ์ เตือนอย่าให้ภาพน้ำท่วมกรุงเทพฯ ลวงตา ชี้เป็นฝนท้ายเขื่อนไหลลงทะเล น้ำใช้การได้จริงน้อย เสี่ยงเผชิญวิกฤตภัยแล้งในปีหน้า
ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ระบุว่า
“เราเกลียดน้ำในเดือนกันยา เราจะรักน้ำในเดือนเมษา อย่าให้ภาพฝนตกน้ำท่วมในกรุงเทพมาลวงตา ต้นทุนน้ำในหน้าแล้งปีหน้าของเรายังไม่ได้มากมาย ฝนท้ายเขื่อนไหลลงทะเล”
นอกจากนี้ ดร.ธรณ์ ยังได้แนบภาพประกอบซึ่งเป็นข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ณ วันที่ 30 กันยายน เผยรายละเอียดว่า
ปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่ 56,543 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 79.72% (ระดับปานกลาง) ขณะที่ปริมาณน้ำที่ใช้การได้จริงอยู่ที่ 32,993 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 46.52% (ระดับน้อย)
ส่วนปริมาณน้ำที่กักเก็บใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ใช้ได้การจริงมีเพียง 11,136 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 14.03% โดยแบ่งได้ดังนี้
- เขื่อนภูมิพล ความจุน้ำ 4,842 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 35.97%
- เขื่อนสิริกิติ์ ความจุน้ำ 4,775 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 50.21%
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุน้ำ 877 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 100.59%
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ความจุน้ำ 642 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 68.40%
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