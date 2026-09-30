ถ่ายทอดสด ตะกร้อหญิง ไทย พบ ฟิลิปปินส์ 1 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 06:01 น.
ไทย พบ ฟิลิปปินส์ ตะกร้อหญิง เอเชียนเกมส์ 2026

แฟนกีฬาไทยเตรียมเชียร์ เซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย ลงสนามพบ ฟิลิปปินส์ ในการแข่งขันประเภท 4 คนหญิง หรือ Women’s Quadrant รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569

การแข่งขันเริ่มเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนาม Nagoya City Mizuho Park Gymnasium คอร์ต 3 ตามโปรแกรมบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมส์ ไอจิ นาโกยา 2026

ประเภท Women’s Quadrant เป็นการแข่งขันตะกร้อฝั่งละ 4 คน โดยเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จัดประเภทหญิงทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ หญิงคู่, ทีมชุดหญิง และตะกร้อ 4 คนหญิง

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โปรแกรมเซปักตะกร้อ 4 คนหญิง เอเชียนเกมส์ 2026

  • วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569
  • เวลา 07.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
  • รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A
  • สนาม Nagoya City Mizuho Park Gymnasium คอร์ต 3 ประเทศญี่ปุ่น
ตารางเซปักตะกร้อ 1 10 69
Aichi-Nagoya 2026 Official Sepaktakraw

สำหรับรอบแบ่งกลุ่ม ตะกร้อ 4 คนหญิง ทีมชาติไทยอยู่ใน กลุ่ม A ร่วมกับ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว และญี่ปุ่น ตามผลการจับสลากที่ฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569

ไทยเริ่มโปรแกรมประเภทนี้ด้วยการพบเวียดนามในวันที่ 30 กันยายน ก่อนมีคิวดวลฟิลิปปินส์ในเช้าวันที่ 1 ตุลาคม การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของประเภท 4 คนหญิงยังมีต่อถึงวันที่ 2 ตุลาคม ขณะที่รอบรองชนะเลิศกำหนดแข่งขันในวันเดียวกัน และรอบชิงชนะเลิศมีขึ้นวันที่ 3 ตุลาคม

แฟนกีฬาสามารถติดตาม ผลการแข่งขันสด ได้จากหน้า Sepaktakraw บนเว็บไซต์ทางการ Aichi-Nagoya 2026 ซึ่งมีระบบ Live Results สำหรับรายงานผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์

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ช่องทางถ่ายทอดสด

แฟนกีฬาไทยสามารถรับชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ผ่าน AIS PLAY ซึ่งถ่ายทอดสดการแข่งขันจากไอจิและนาโกย่าผ่านช่อง Asian Games 901–918 โดยสามารถตรวจสอบช่องที่ใช้ถ่ายทอดคู่ ไทย พบ ฟิลิปปินส์ จากตารางประจำวันที่ 1 ตุลาคมบน AIS PLAY ก่อนการแข่งขันเริ่มเวลา 07.00 น.

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 06:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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