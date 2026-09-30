ถ่ายทอดสด ตะกร้อหญิง ไทย พบ ฟิลิปปินส์ 1 ต.ค. 69 เอเชียนเกมส์ 2026 เริ่ม 07.00 น.
แฟนกีฬาไทยเตรียมเชียร์ เซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย ลงสนามพบ ฟิลิปปินส์ ในการแข่งขันประเภท 4 คนหญิง หรือ Women’s Quadrant รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569
การแข่งขันเริ่มเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนาม Nagoya City Mizuho Park Gymnasium คอร์ต 3 ตามโปรแกรมบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมส์ ไอจิ นาโกยา 2026
ประเภท Women’s Quadrant เป็นการแข่งขันตะกร้อฝั่งละ 4 คน โดยเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จัดประเภทหญิงทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ หญิงคู่, ทีมชุดหญิง และตะกร้อ 4 คนหญิง
โปรแกรมเซปักตะกร้อ 4 คนหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
- วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569
- เวลา 07.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
- รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A
- สนาม Nagoya City Mizuho Park Gymnasium คอร์ต 3 ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับรอบแบ่งกลุ่ม ตะกร้อ 4 คนหญิง ทีมชาติไทยอยู่ใน กลุ่ม A ร่วมกับ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว และญี่ปุ่น ตามผลการจับสลากที่ฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569
ไทยเริ่มโปรแกรมประเภทนี้ด้วยการพบเวียดนามในวันที่ 30 กันยายน ก่อนมีคิวดวลฟิลิปปินส์ในเช้าวันที่ 1 ตุลาคม การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของประเภท 4 คนหญิงยังมีต่อถึงวันที่ 2 ตุลาคม ขณะที่รอบรองชนะเลิศกำหนดแข่งขันในวันเดียวกัน และรอบชิงชนะเลิศมีขึ้นวันที่ 3 ตุลาคม
แฟนกีฬาสามารถติดตาม ผลการแข่งขันสด ได้จากหน้า Sepaktakraw บนเว็บไซต์ทางการ Aichi-Nagoya 2026 ซึ่งมีระบบ Live Results สำหรับรายงานผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์
ช่องทางถ่ายทอดสด
แฟนกีฬาไทยสามารถรับชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ผ่าน AIS PLAY ซึ่งถ่ายทอดสดการแข่งขันจากไอจิและนาโกย่าผ่านช่อง Asian Games 901–918 โดยสามารถตรวจสอบช่องที่ใช้ถ่ายทอดคู่ ไทย พบ ฟิลิปปินส์ จากตารางประจำวันที่ 1 ตุลาคมบน AIS PLAY ก่อนการแข่งขันเริ่มเวลา 07.00 น.
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