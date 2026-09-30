ระทึก! นักบินซัดนัวกลางอากาศ ส่งรหัสถูกจี้ เครื่องบินรบสกัดวุ่น 180 ชีวิตผวา
วุ่นทั้งน่านฟ้า! 2 นักบินฟลายดูไบวางมวยกลางอากาศ ส่งรหัสฉุกเฉินโดนจี้ อิสราเอลส่งบินรบประกบ ก่อนเครื่องลงจอดฉุกเฉิน เร่งสอบสาเหตุ
สำนักข่าวต่างประเทศ thesun รายงานเหตุเหตุระทึกบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบ (Flydubai) ที่มีผู้โดยสาร 180 ชีวิต เดินทางจากนครดูไบมุ่งหน้าไปยังเมืองเทลอาวีฟ เมื่อนักบินทั้งสองนายทะเลาะวิวาทและลงไม้ลงมือกันเองในห้องนักบิน ก่อนส่งสัญญาณฉุกเฉินที่ทำให้หลายฝ่ายเข้าใจผิดว่าเกิดการจี้ปล้นเครื่องบินขึ้น
ข้อมูลการติดตามเที่ยวบินระบุว่า หลังจากเครื่องบินทะยานขึ้นฟ้าได้ประมาณ 90 นาที และกำลังเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศจอร์แดน นักบินได้ส่งรหัสสัญญาณฉุกเฉิน 7700 ก่อนจะเปลี่ยนเป็นรหัส 7500 ซึ่งเป็นสัญญาณสากลที่บ่งบอกถึงการถูกจี้ปล้นหรือมีการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในเวลาเดียวกันเครื่องบินได้ลดระดับความสูงลงและบินวนกลับเข้าไปยังน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบีย
เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับทางการอิสราเอล กองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินประกบเครื่องบินโดยสารทันที ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเร่งประเมินสถานการณ์อย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยว่าไม่สามารถติดต่อกับนักบินได้ในเวลานั้น ยิ่งเพิ่มความกังวลว่าอาจเกิดการจี้เครื่องบินขึ้นจริง
สถานการณ์ที่ตึงเครียดทำให้ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และนายอิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องเรียกประชุมความมั่นคงด่วน ด้าน พล.ท.เอียล ซาเมียร์ เสนาธิการกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้บัญชาการกองทัพอากาศ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ และหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหาร
ขณะเดียวกัน กองบังคับการตำรวจอิสราเอลสั่งตั้งศูนย์บัญชาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ โดยนายแดนนี เลวี ผู้บัญชาการตำรวจอิสราเอล ระบุในขณะนั้นว่าทางการพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสั่งปิดน่านฟ้าอิสราเอลเป็นการชั่วคราว
ในเวลาต่อมา สายการบินฟลายดูไบออกมายืนยันว่า สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางกะทันหันเกิดจากการลงไม้ลงมือกันระหว่างนักบิน 2 ราย โดยเครื่องบินสามารถลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยที่เมืองตาบุก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยดี และทางการอิสราเอลเปิดน่านฟ้าตามปกติหลังเครื่องลงจอดเสร็จสิ้น
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสอบปากคำลูกเรือและตรวจสอบสภาพเครื่องบินอย่างละเอียด ด้านสายการบินฟลายดูไบเตรียมส่งเครื่องบินอีกลำไปยังซาอุดีอาระเบีย เพื่อรับผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางกลับสู่เมืองเทลอาวีฟต่อไป
The most-tracked flight on Flightradar24 right now is #FZ1549.
It’s flying the same route as #FZ1073, which earlier squawked 7700 and 7500, but these are two separate flights. pic.twitter.com/3xujIIt7o3
— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
ข้อมูลจาก : thesun
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