ระทึก! นักบินซัดนัวกลางอากาศ ส่งรหัสถูกจี้ เครื่องบินรบสกัดวุ่น 180 ชีวิตผวา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 21:01 น.
นักบินฟลายดูไบชกต่อยกันกลางอากาศจนส่งสัญญาณแจ้งเหตุปล้น

วุ่นทั้งน่านฟ้า! 2 นักบินฟลายดูไบวางมวยกลางอากาศ ส่งรหัสฉุกเฉินโดนจี้ อิสราเอลส่งบินรบประกบ ก่อนเครื่องลงจอดฉุกเฉิน เร่งสอบสาเหตุ

สำนักข่าวต่างประเทศ thesun รายงานเหตุเหตุระทึกบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบ (Flydubai) ที่มีผู้โดยสาร 180 ชีวิต เดินทางจากนครดูไบมุ่งหน้าไปยังเมืองเทลอาวีฟ เมื่อนักบินทั้งสองนายทะเลาะวิวาทและลงไม้ลงมือกันเองในห้องนักบิน ก่อนส่งสัญญาณฉุกเฉินที่ทำให้หลายฝ่ายเข้าใจผิดว่าเกิดการจี้ปล้นเครื่องบินขึ้น

ข้อมูลการติดตามเที่ยวบินระบุว่า หลังจากเครื่องบินทะยานขึ้นฟ้าได้ประมาณ 90 นาที และกำลังเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศจอร์แดน นักบินได้ส่งรหัสสัญญาณฉุกเฉิน 7700 ก่อนจะเปลี่ยนเป็นรหัส 7500 ซึ่งเป็นสัญญาณสากลที่บ่งบอกถึงการถูกจี้ปล้นหรือมีการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในเวลาเดียวกันเครื่องบินได้ลดระดับความสูงลงและบินวนกลับเข้าไปยังน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบีย

โฆษณา

เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับทางการอิสราเอล กองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินประกบเครื่องบินโดยสารทันที ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเร่งประเมินสถานการณ์อย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยว่าไม่สามารถติดต่อกับนักบินได้ในเวลานั้น ยิ่งเพิ่มความกังวลว่าอาจเกิดการจี้เครื่องบินขึ้นจริง

สถานการณ์ที่ตึงเครียดทำให้ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และนายอิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องเรียกประชุมความมั่นคงด่วน ด้าน พล.ท.เอียล ซาเมียร์ เสนาธิการกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้บัญชาการกองทัพอากาศ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ และหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหาร

ขณะเดียวกัน กองบังคับการตำรวจอิสราเอลสั่งตั้งศูนย์บัญชาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ โดยนายแดนนี เลวี ผู้บัญชาการตำรวจอิสราเอล ระบุในขณะนั้นว่าทางการพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสั่งปิดน่านฟ้าอิสราเอลเป็นการชั่วคราว

ในเวลาต่อมา สายการบินฟลายดูไบออกมายืนยันว่า สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางกะทันหันเกิดจากการลงไม้ลงมือกันระหว่างนักบิน 2 ราย โดยเครื่องบินสามารถลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยที่เมืองตาบุก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยดี และทางการอิสราเอลเปิดน่านฟ้าตามปกติหลังเครื่องลงจอดเสร็จสิ้น

โฆษณา

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสอบปากคำลูกเรือและตรวจสอบสภาพเครื่องบินอย่างละเอียด ด้านสายการบินฟลายดูไบเตรียมส่งเครื่องบินอีกลำไปยังซาอุดีอาระเบีย เพื่อรับผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางกลับสู่เมืองเทลอาวีฟต่อไป

นักบินฟลายดูไบชกกันกลางอากาศ
ภาพจาก : @flightradar24

ข้อมูลจาก : thesun

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 21:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 1 ต.ค. 69 เปิดเลขธูป 019 เลขประทัด 56 478 65 893

เลขเด็ด ท้าวเวสสุวรรณ 1 ต.ค. 69 เปิดเลขธูป 019 เลขประทัด 56 478 65 893

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
เลขเด็ด ปฏิทินช่อง 3 งวด 1 ต.ค. 69 เปิดเลข 2783 ก่อนหวยออกวันพฤหัสบดี

เลขเด็ด ปฏิทินช่อง 3 งวด 1 ต.ค. 69 เปิดเลข 2783 ก่อนหวยออกวันพฤหัสบดี

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ตรวจหวยลาว 30 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว วิเคราะห์สถิติย้อนหลังงวดวันพุธ

ตรวจหวยลาว 30 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว วิเคราะห์สถิติย้อนหลังงวดวันพุธ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ งวด 1/10/69 แจกพร้อมเลขธูปปู่องค์ดำ

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ งวด 1/10/69 แจกพร้อมเลขธูปปู่องค์ดำ ลุ้นโชค

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ฮิราตะ รูนะ ไอดอลฝึกหัดญี่ปุ่นวัย 8 ขวบ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับเศร้า ไอดอลฝึกหัด 8 ขวบ เสียชีวิตกะทันหัน ป่วยไข้หวัดใหญ่ลามคร่าชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินช่อง 3 งวด 1 ต.ค. 69 เปิดเลข 2783 ก่อนหวยออกวันพฤหัสบดี เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินช่อง 3 งวด 1 ต.ค. 69 เปิดเลข 2783 ก่อนหวยออกวันพฤหัสบดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 30 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว วิเคราะห์สถิติย้อนหลังงวดวันพุธ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 30 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว วิเคราะห์สถิติย้อนหลังงวดวันพุธ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ งวด 1/10/69 แจกพร้อมเลขธูปปู่องค์ดำ เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ศิษย์ปู่ใหญ่ งวด 1/10/69 แจกพร้อมเลขธูปปู่องค์ดำ ลุ้นโชค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/10/69 เคาะเลขชน 3 สำนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
AOT แจ้งผู้โดยสาร สายการบินไทย เช็กสถานะ กระเป๋าสัมภาระตกค้าง ผ่านเว็บไซต์ ข่าว

AOT แจ้งผู้โดยสาร การบินไทย เช็กสถานะ กระเป๋าสัมภาระตกค้าง ผ่านเว็บไซต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการพัทยาฟ้อง ไอ้ป๋อง กับ พวก 9 ข้อหาหนัก คดี 2 พี่น้องรัสเซีย ถูกฆ่าฝังดิน ข่าว

ด่วน! ศาลรับฟ้อง หลังอัยการพัทยา ยื่นฟ้อง ไอ้ป๋องและพวก 9 ข้อหาหนัก คดีฆ่า 2 พี่น้องรัสเซียฝังดิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 20 งวด รับ 1 ต.ค. 69 เลข 09 83 เคยออกซ้ำ เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง 20 งวด รับ 1 ต.ค. 69 เลข 09 83 เคยออกซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง โดนลุงป้าไล่ตะเพิด ยืนยันช่วยด้วยใจ บริจาคเรือให้ชุมชนต่อ ข่าว

กัน จอมพลัง โดนลุงป้าด่าไล่ตะเพิด เสียใจอยากขนของกลับ แต่ทิ้งชาวบ้านไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตช. ชงเลื่อนขั้น &quot;บิว ภูริพล&quot; เป็นตำรวจสัญญาบัตรกรณีพิเศษ หลังซิว 2 ทองประวัติศาสตร์ ข่าวกีฬา

สตช. ชงเลื่อนขั้น “บิว ภูริพล” เป็นตำรวจสัญญาบัตรกรณีพิเศษ หลังซิว 2 ทองประวัติศาสตร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ธรณ์ เตือนอย่าหลงภาพ น้ำท่วมกรุงเทพฯ ชี้น้ำใช้การได้จริงน้อย เสี่ยงแล้งในปีหน้า ข่าว

ดร.ธรณ์ เตือนอย่าหลงภาพ น้ำท่วมกรุงเทพฯ ชี้น้ำใช้การได้จริงน้อย เสี่ยงแล้งในปีหน้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแดนใต้ จากไปอย่างสงบ บันเทิง

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังภาคใต้ จากไปอย่างสงบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปานเทพ&quot; จี้ &quot;ชัชชาติ&quot; แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว ข่าว

“ปานเทพ” จี้ “ชัชชาติ” แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้ ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสียชีวิต ข่าว

สิ้น ‘ผศ.พชรธัช’ อาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ศิษย์ยกย่องความทุ่มเท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังภรรยาสิ้นใจเพียง 2 วัน ข่าว

ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังสูญเสียภรรยา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติแจงเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท เป็นของรัฐบาล ไม่ใช่ กทม. ข่าว

ชัชชาติ แจงเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. 9000 บาท จ่ายตามสภาพจริง อาจไม่ได้รับเร็ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69 เศรษฐกิจ

อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69 ข่าว

รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ ข่าว

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุลวุฒิ ผงาดทองประวัติศาสตร์ ชนะ โลห์ คีน ยิว 2-0 เกม ชายเดี่ยวไทยคนแรก พร้อมคืนมือ 1 โลก ข่าวกีฬา

ไทยทำได้! ‘วิว กุลวุฒิ’ ทุบสิงคโปร์ 2-0 คว้าทองประวัติศาสตร์ แบดเอเชียนเกมส์ คืนมือ 1 โลก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ต๋อง วงทู ศิลปินดังยุค 90 เสียชีวิต คอหวยจับตา เลขอายุ-วันเกิด เลขเด็ด

ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ต๋อง วงทู ศิลปินดังยุค 90 เสียชีวิต คอหวยจับตา เลขอายุ-วันเกิด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด ข่าวการเมือง

อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน 11 จังหวัด-กทม. เที่ยงวันนี้ รับมือน้ำทะลัก เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม 2,500 ลบ.ม. ข่าว

เช็กด่วน 11 จังหวัด-กทม. เที่ยงวันนี้ รับมือน้ำทะลัก เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม 2,500 ลบ.ม.

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 1/10/69 ล้วงได้ 8-5 ใบ้เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก เลขเด็ด

เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 1/10/69 ล้วงได้ 8-5 ใบ้เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปนักเต้นหนุ่มไนจีเรีย สร้างประวัติศาสตร์ เต้นมาราธอน 168 ชั่วโมง หวังทำลายสถิติโลก