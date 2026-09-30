ยกย่อง! พระเอกหนุ่ม เล่าครั้งแรกสาเหตุ ทุ่มเททำงานหนัก เพื่อหาเงินรักษาแม่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 22:01 น.
ยกย่อง! พระเอกหนุ่ม เล่าครั้งแรกสาเหตุ ทุ่มเททำงานหนัก เพื่อหาเงินรักษาแม่

แฟนคลับยกย่อง! พระเอกหนุ่ม เผยสาเหตุ ทุ่มเททำงานอย่างหนักในทุกวัน เพื่อหาเงินเปลี่ยนไตให้แม่ ย้อนเล่านาทียืนร้องไห้หน้าโรงพยาบาล

กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจและเรียกน้ำตาจากแฟนคลับเป็นอย่างมาก เมื่อพระเอกหนุ่มมากฝีมือ “หลิวเสวี่ยอี้” ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวผ่านทางรายการ วาไรตี้ Blind Box Travel Agency เขาเล่าถึงแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักมาโดยตลอด ก็เพื่อดูแลแม่ผู้ให้กำเนิดที่กำลังเผชิญอาการป่วย

หลิวเสวี่ยอี้ ย้อนเล่าถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตว่า ครั้งหนึ่งเขาเคยยืนร้องไห้อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเพราะรู้สึกไร้หนทางเมื่อเห็นอาการป่วยของคุณแม่ แต่ในความกดดันนั้น เขากลับรู้สึกภูมิใจที่ตนเองมีความสามารถและหาเงินมาดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันสูงลิ่วเพื่อยื้อชีวิตแม่ไว้ได้ พร้อมมองว่า ความหมายสูงสุดของการทำงาน คือการใช้เงินซื้อสุขภาพและชีวิตของพ่อแม่กลับคืนมา

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ประสบการณ์เฉียดตายและการเผชิญกับความเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ทำให้มุมมองการใช้ชีวิตของ หลิวเสวี่ยอี้ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ปัจจุบันเขาให้คุณค่ากับการใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ไม่ชอบการแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับใคร และให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากขึ้นกว่าเดิม เรื่องราวดังกล่าวทำให้แฟนๆ แห่ชื่นชมในความกตัญญูและยกย่องว่าเขาเป็นนักแสดงยอดฝีมือที่มีจิตใจงดงามมากจริง ๆ

ยกย่อง! พระเอกหนุ่ม เล่าครั้งแรกสาเหตุ ทุ่มเททำงานหนัก เพื่อหาเงินรักษาแม่-1
ภาพจาก : IG liuxueyi0706
ยกย่อง! พระเอกหนุ่ม เล่าครั้งแรกสาเหตุ ทุ่มเททำงานหนัก เพื่อหาเงินรักษาแม่-2
ภาพจาก : IG liuxueyi0706

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 22:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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