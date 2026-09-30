ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 1 ต.ค. 69 วอลเลย์บอลชายไทยดวลจีน 14.00 น. ชิงตั๋วรอบรองฯ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 05:00 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 1 ต.ค. 69

ทัพนักกีฬาไทยลงแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ-นาโกยา วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 ใน 7 ชนิดกีฬา ไฮไลต์อยู่ที่วอลเลย์บอลชายรอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY

ไทยเข้ารอบ 8 ทีมในฐานะอันดับ 2 กลุ่มบี ส่วนจีนเป็นแชมป์กลุ่มดี ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่ 2 ตุลาคม ไทยเคยพบจีนครั้งล่าสุดในเอเชียนเกมส์ 2018 และแพ้ 2-3 เซต

วันเดียวกัน คู่วอลเลย์บอลชายหาดหญิง “ไบร์ท” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี ลงเล่นรอบรองชนะเลิศพบคู่จากฟิลิปปินส์ หลังชนะอีกคู่ของฟิลิปปินส์ 2-1 เซตในรอบ 8 ทีม เกมนี้มีเหรียญเป็นเดิมพัน

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โปรแกรมทัพไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2569 (เวลาประเทศไทย)

  • 04.30 น. กอล์ฟ: รอบสอง ประเภทบุคคลและทีม ทีมชาย สดมภ์ แก้วกาญจนา, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และพงศภัค เหล่าภักดี ทีมหญิง อาภิชญา ยุบล, พัชรจุฑา คงกระพันธ์ และณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
  • 07.00 น. เซปักตะกร้อ 4 คนหญิง: รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ไทย พบ ฟิลิปปินส์
  • 07.00 น. เทควันโดพุมเซ่ (ท่ารำ): “หมูปิ้ง” นาวิน ปินฑะสูตร ประเภทเดี่ยวชาย และ “ใบปอ” ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ ประเภทเดี่ยวหญิง
  • 09.30 น. ฮอกกี้ชาย: รอบจัดอันดับ 5 ถึง 8 ไทย พบ ญี่ปุ่น
  • วอลเลย์บอลชายหาดหญิง: รอบรองชนะเลิศ ธาราวดีและวรพีรชยากร พบฟิลิปปินส์ (รอยืนยันเวลา)
  • ตลอดวัน รักบี้ 7 คน: รอบแบ่งกลุ่มวันแรก ทีมชายอยู่กลุ่มบีกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และคาซัคสถาน ทีมหญิงอยู่กลุ่มเอกับญี่ปุ่น คาซัคสถาน และสิงคโปร์
  • 14.00 น. วอลเลย์บอลชาย: รอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY
ตารางเซปักตะกร้อ 1 10 69
Aichi-Nagoya 2026 Official Sepaktakraw

วอลเลย์บอลชายรอบ 8 ทีม วันที่ 1 ตุลาคม 2569

  • 08.00 น. อินเดีย พบ ปากีสถาน
  • 11.00 น. เกาหลีใต้ พบ อิหร่าน
  • 14.00 น. ไทย พบ จีน
  • 17.20 น. ญี่ปุ่น พบ กาตาร์

โปรแกรมอาจเปลี่ยนตามผลการแข่งขันวันที่ 30 กันยายน และการปรับตารางของฝ่ายจัด ควรเช็กอีกครั้งก่อนแต่ละรายการเริ่ม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 05:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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