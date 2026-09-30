ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 1 ต.ค. 69 วอลเลย์บอลชายไทยดวลจีน 14.00 น. ชิงตั๋วรอบรองฯ
ทัพนักกีฬาไทยลงแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ไอจิ-นาโกยา วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 ใน 7 ชนิดกีฬา ไฮไลต์อยู่ที่วอลเลย์บอลชายรอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY
ไทยเข้ารอบ 8 ทีมในฐานะอันดับ 2 กลุ่มบี ส่วนจีนเป็นแชมป์กลุ่มดี ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่ 2 ตุลาคม ไทยเคยพบจีนครั้งล่าสุดในเอเชียนเกมส์ 2018 และแพ้ 2-3 เซต
วันเดียวกัน คู่วอลเลย์บอลชายหาดหญิง “ไบร์ท” ธาราวดี นาราพรลภัส และ “เบส” วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี ลงเล่นรอบรองชนะเลิศพบคู่จากฟิลิปปินส์ หลังชนะอีกคู่ของฟิลิปปินส์ 2-1 เซตในรอบ 8 ทีม เกมนี้มีเหรียญเป็นเดิมพัน
โปรแกรมทัพไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2569 (เวลาประเทศไทย)
- 04.30 น. กอล์ฟ: รอบสอง ประเภทบุคคลและทีม ทีมชาย สดมภ์ แก้วกาญจนา, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และพงศภัค เหล่าภักดี ทีมหญิง อาภิชญา ยุบล, พัชรจุฑา คงกระพันธ์ และณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
- 07.00 น. เซปักตะกร้อ 4 คนหญิง: รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ไทย พบ ฟิลิปปินส์
- 07.00 น. เทควันโดพุมเซ่ (ท่ารำ): “หมูปิ้ง” นาวิน ปินฑะสูตร ประเภทเดี่ยวชาย และ “ใบปอ” ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ ประเภทเดี่ยวหญิง
- 09.30 น. ฮอกกี้ชาย: รอบจัดอันดับ 5 ถึง 8 ไทย พบ ญี่ปุ่น
- วอลเลย์บอลชายหาดหญิง: รอบรองชนะเลิศ ธาราวดีและวรพีรชยากร พบฟิลิปปินส์ (รอยืนยันเวลา)
- ตลอดวัน รักบี้ 7 คน: รอบแบ่งกลุ่มวันแรก ทีมชายอยู่กลุ่มบีกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และคาซัคสถาน ทีมหญิงอยู่กลุ่มเอกับญี่ปุ่น คาซัคสถาน และสิงคโปร์
- 14.00 น. วอลเลย์บอลชาย: รอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย พบ จีน ถ่ายทอดสด PPTV HD 36 และ AIS PLAY
วอลเลย์บอลชายรอบ 8 ทีม วันที่ 1 ตุลาคม 2569
- 08.00 น. อินเดีย พบ ปากีสถาน
- 11.00 น. เกาหลีใต้ พบ อิหร่าน
- 14.00 น. ไทย พบ จีน
- 17.20 น. ญี่ปุ่น พบ กาตาร์
โปรแกรมอาจเปลี่ยนตามผลการแข่งขันวันที่ 30 กันยายน และการปรับตารางของฝ่ายจัด ควรเช็กอีกครั้งก่อนแต่ละรายการเริ่ม
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- คมชัดลึก: โปรแกรมวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ไทย พบ จีน
- PPTV: โปรแกรมวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย
- PPTV: ดูสดวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ไทย พบ จีน 1 ต.ค. 69
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