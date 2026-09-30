แฟนคลับเศร้า ไอดอลฝึกหัด 8 ขวบ เสียชีวิตกะทันหัน ป่วยไข้หวัดใหญ่ลามคร่าชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 20:00 น.
ฮิราตะ รูนะ ไอดอลฝึกหัดญี่ปุ่นวัย 8 ขวบ เสียชีวิต

สุดเศร้า ฮิราตะ รูนะ ไอดอลฝึกหัดวัย 8 ขวบเสียชีวิตกะทันหันจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังติดไข้หวัดใหญ่

วงการไอดอลญี่ปุ่นเศร้า หลัง DIANNA Project โปรเจกต์ปั้นไอดอลจากเมืองนาโกย่า ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา แจ้งข่าวการจากไปของ ฮิราตะ รูนะ ไอดอลฝึกหัดวัยเพียง 8 ขวบ

สาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนหลังจากเด็กหญิงติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ทางต้นสังกัดระบุว่าครอบครัวได้จัดพิธีศพเป็นการภายในเรียบร้อยแล้วตามความประสงค์ของญาติสนิท

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ต้นสังกัดได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับและทีมงานทุกคนที่คอยสนับสนุนรูนะมาโดยตลอด และขอความร่วมมือจากสาธารณชนให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว โดยขอให้งดเว้นการติดต่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว การขอสัมภาษณ์สื่อ รวมถึงการตั้งคำถามผ่านโซเชียลมีเดีย

ฮิราตะ รูนะ ไอดอลฝึกหัดวัย 8 ขวบ
ภาพจาก : @DP_HIRATALUNA

ครอบครัวของรูนะได้แจ้งข่าวผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของเด็กหญิง ระบุว่า รูนะ ฮิราตะ จากไปเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา พร้อมกล่าวขอโทษที่ต้องแจ้งข่าวร้ายนี้อย่างกะทันหัน

ทางครอบครัวยังได้กล่าวขอบคุณเพื่อนไอดอล แฟนคลับ ทีมงานต้นสังกัด และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสานฝันและสนับสนุนให้รูนะได้ทำกิจกรรมในฐานะไอดอลมาตลอดชีวิตของเธอ

สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ โดยการติดเชื้อถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะนี้ แม้จะพบได้น้อยมาก แต่เชื้อไข้หวัดใหญ่สามารถส่งผลกระทบและสร้างภาวะแทรกซ้อนรุนแรงไปยังอวัยวะอื่น ๆ ภายในร่างกาย รวมถึงหัวใจได้เช่นกัน

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ฮิราตะ รูนะ ไอดอลฝึกหัดวัย 8 ขวบ-4
ภาพจาก : @DP_HIRATALUNA
ฮิราตะ รูนะ ไอดอลฝึกหัดวัย 8 ขวบ-3
ภาพจาก : @DP_HIRATALUNA
ฮิราตะ รูนะ ไอดอลฝึกหัดวัย 8 ขวบ-2
ภาพจาก : @DP_HIRATALUNA

ข้อมูลจาก : mk

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 20:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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