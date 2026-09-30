บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 14:31 น.
บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทีมจิตอาสาถูกขอให้ชะลอการนำอาหารเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงและมีหลักฐาน พร้อมระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ติดต่อมาพูดคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวแล้ว

บุ๋มกล่าวในคลิปสัมภาษณ์ที่เผยแพร่วันที่ 30 กันยายน 2569 ว่า ข้อมูลที่ทีมงานถูกสั่งห้ามนำอาหารเข้าไปแจกไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น พร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนการนำชื่อนายกรัฐมนตรีมาอ้างเพื่อให้ทีมช่วยเหลือหยุดปฏิบัติงานนั้น เธอเชื่อว่าไม่ได้เป็นคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงก่อนหน้านี้ ทีมของมูลนิธิองค์กรทำดีเตรียมนำข้าวกล่องเข้าไปช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมช่วงคืนวันที่ 28 กันยายน แต่ได้รับแจ้งให้รอระหว่างที่ขบวนนายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ บุ๋มระบุว่าทีมงานต้องหยุดรอตั้งแต่ช่วงประมาณ 21.00 น. จนถึงหลัง 22.00 น. ทั้งที่ด้านในมีประชาชนรออาหารและมีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือ

หลังรอนานกว่าหนึ่งชั่วโมง บุ๋มตัดสินใจให้ทีมเดินหน้าช่วยเหลือต่อ โดยนำอาหารฝากไปกับเรือที่เข้าไปรับผู้ป่วย เนื่องจากไม่ต้องการปล่อยให้ประชาชนรออาหารต่อไป

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ล่าสุด บุ๋มเปิดเผยว่า นายอนุทินได้ส่งข้อความมาพูดคุยกับเธอโดยตรง พร้อมยืนยันว่า “ท่านไม่มีนโยบายแบบนั้น ดีแล้วที่บุ๋มฝ่าฝืนคำสั่ง”

บุ๋มจึงยืนยันอีกครั้งว่า ประเด็นที่เธอต้องการสื่อสารไม่ได้มุ่งกล่าวหานายกรัฐมนตรีว่าเป็นผู้สั่งห้ามแจกอาหาร แต่ต้องการให้ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้สั่งการหน้างาน และเหตุใดจึงมีการนำชื่อนายกรัฐมนตรีมาใช้เป็นเหตุผลในการชะลอภารกิจช่วยเหลือประชาชน

ท่านไม่มีนโยบายแบบนั้น ดีแล้วที่บุ๋มฝ่าฝืนคำสั่ง
โหนกระแสวันที่ 30 ก.ย. 69

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายอนุทินถูกผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีเจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ว่าตำรวจไม่อนุญาตให้เข้าไปแจกอาหาร เพราะต้องรอให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อน โดยนายอนุทินปฏิเสธอย่างชัดเจนว่า “ไม่มีครับ ไม่มีนโยบายนี้ แอบอ้างมั่วซั่ว” พร้อมขอบคุณอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยประชาชนในช่วงน้ำท่วม

คำชี้แจงของนายกรัฐมนตรียังสอดคล้องกับคำสั่งการของรัฐบาลก่อนหน้านี้ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรก รวมถึงจัดอาหารกล่องให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัย

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บุ๋มยังกล่าวถึงผู้ที่นำชื่อนายกรัฐมนตรีมาอ้างเพื่อขัดขวางการทำงานของจิตอาสาในลักษณะว่าเป็นปัญหาจากคนรอบข้างที่พยายามเอาใจผู้บังคับบัญชา และย้ำว่าการช่วยประชาชนในภาวะฉุกเฉินไม่ควรถูกทำให้ล่าช้าจากขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่า ใครเป็นผู้สั่งให้ทีมจิตอาสาหยุดรอ หรือเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้แจ้งเหตุผลเรื่องขบวนนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ประเด็นที่ยืนยันได้ในขณะนี้คือ บุ๋มระบุว่าทีมงานถูกขอให้หยุดจริงและมีหลักฐาน ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เคยมีนโยบายหรือคำสั่งให้ห้ามแจกอาหารเพื่อรอขบวนของตน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 14:31 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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