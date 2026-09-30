บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทีมจิตอาสาถูกขอให้ชะลอการนำอาหารเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงและมีหลักฐาน พร้อมระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ติดต่อมาพูดคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวแล้ว
บุ๋มกล่าวในคลิปสัมภาษณ์ที่เผยแพร่วันที่ 30 กันยายน 2569 ว่า ข้อมูลที่ทีมงานถูกสั่งห้ามนำอาหารเข้าไปแจกไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น พร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนการนำชื่อนายกรัฐมนตรีมาอ้างเพื่อให้ทีมช่วยเหลือหยุดปฏิบัติงานนั้น เธอเชื่อว่าไม่ได้เป็นคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงก่อนหน้านี้ ทีมของมูลนิธิองค์กรทำดีเตรียมนำข้าวกล่องเข้าไปช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมช่วงคืนวันที่ 28 กันยายน แต่ได้รับแจ้งให้รอระหว่างที่ขบวนนายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ บุ๋มระบุว่าทีมงานต้องหยุดรอตั้งแต่ช่วงประมาณ 21.00 น. จนถึงหลัง 22.00 น. ทั้งที่ด้านในมีประชาชนรออาหารและมีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือ
หลังรอนานกว่าหนึ่งชั่วโมง บุ๋มตัดสินใจให้ทีมเดินหน้าช่วยเหลือต่อ โดยนำอาหารฝากไปกับเรือที่เข้าไปรับผู้ป่วย เนื่องจากไม่ต้องการปล่อยให้ประชาชนรออาหารต่อไป
ล่าสุด บุ๋มเปิดเผยว่า นายอนุทินได้ส่งข้อความมาพูดคุยกับเธอโดยตรง พร้อมยืนยันว่า “ท่านไม่มีนโยบายแบบนั้น ดีแล้วที่บุ๋มฝ่าฝืนคำสั่ง”
บุ๋มจึงยืนยันอีกครั้งว่า ประเด็นที่เธอต้องการสื่อสารไม่ได้มุ่งกล่าวหานายกรัฐมนตรีว่าเป็นผู้สั่งห้ามแจกอาหาร แต่ต้องการให้ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้สั่งการหน้างาน และเหตุใดจึงมีการนำชื่อนายกรัฐมนตรีมาใช้เป็นเหตุผลในการชะลอภารกิจช่วยเหลือประชาชน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายอนุทินถูกผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีเจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ว่าตำรวจไม่อนุญาตให้เข้าไปแจกอาหาร เพราะต้องรอให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อน โดยนายอนุทินปฏิเสธอย่างชัดเจนว่า “ไม่มีครับ ไม่มีนโยบายนี้ แอบอ้างมั่วซั่ว” พร้อมขอบคุณอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยประชาชนในช่วงน้ำท่วม
คำชี้แจงของนายกรัฐมนตรียังสอดคล้องกับคำสั่งการของรัฐบาลก่อนหน้านี้ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรก รวมถึงจัดอาหารกล่องให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัย
บุ๋มยังกล่าวถึงผู้ที่นำชื่อนายกรัฐมนตรีมาอ้างเพื่อขัดขวางการทำงานของจิตอาสาในลักษณะว่าเป็นปัญหาจากคนรอบข้างที่พยายามเอาใจผู้บังคับบัญชา และย้ำว่าการช่วยประชาชนในภาวะฉุกเฉินไม่ควรถูกทำให้ล่าช้าจากขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่า ใครเป็นผู้สั่งให้ทีมจิตอาสาหยุดรอ หรือเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้แจ้งเหตุผลเรื่องขบวนนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ประเด็นที่ยืนยันได้ในขณะนี้คือ บุ๋มระบุว่าทีมงานถูกขอให้หยุดจริงและมีหลักฐาน ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เคยมีนโยบายหรือคำสั่งให้ห้ามแจกอาหารเพื่อรอขบวนของตน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดร.จักษ์ เหน็บคนตะโกนด่า นายกฯ เท้าเปล่าลุยน้ำท่วม แต่มารับของแจกก่อนใคร
- ชัชชาติ ไม่มีข้อแก้ตัว น้ำท่วมกรุงเทพฯ น้อมรับคนไม่พอใจ เร่งแก้ปัญหาให้ดีที่สุด
- กระทรวงการคลัง เปิดสายด่วน 1689 รวมมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Amarin TV: บุ๋ม ปนัดดา เผยทีมช่วยน้ำท่วมถูกขอให้รอขบวนนายกฯ
- ไทยโพสต์: อนุทินยืนยันไม่มีนโยบายห้ามกู้ภัยแจกอาหารรอนายกฯ
- ข่าวสด: อนุทินปฏิเสธปมห้ามกู้ภัยเข้าไปแจกอาหาร
- กรมประชาสัมพันธ์: รัฐบาลสั่งเร่งช่วยผู้ประสบภัยและจัดอาหารให้เพียงพอ