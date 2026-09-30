“ปานเทพ” จี้ “ชัชชาติ” แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว
“ปานเทพ” โพสต์จี้ “ชัชชาติ” แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว ปล่อยเครื่องสูบน้ำพัง ประเมินผิดพลาด
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระบุว่า “ผู้ว่าฯ กทม.ควรลาออกไป เพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วย
1. กราฟชี้ชัด 4 คลองหลักสำหรับการระบายน้ำ พร่องน้ำน้อยเกินไป เพราะเห็นแก่การเดินทางโดยเรือในคลอง โดยไม่ใส่ใจต่อฤดูกาล ทั้งๆ ที่เมื่อน้ำท่วมเกิดขึ้นล้นคลอง เรือในคลองก็วิ่งไม่ได้อยู่ดี
2.ปล่อยให้เครื่องสูบน้ำสถานีพระโขนงเพื่อนำน้ำจากอุโมงค์ยักษ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยา 55 เครื่อง เสียหายไป 20 เครื่อง และซ่อมไม่ทันฤดูฝน ทั้งๆที่เป็นผู้ว่า กทม.สมัยที่ 2 แล้ว กว่าจะเอาเครื่องสูบน้ำมาเสริม 13 เครื่องก็สายไปแล้ว เกิดน้ำท่วมขังเสียหายไปแล้ว
3. กระบวนการช่วยเหลือประชาชนโดย กทม. ล้มเหลวมากๆ และขณะนี้ประชาชนเสียหายมากๆ ความผิดพลาดครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ปัญหาปริมาณน้ำฝนมามากแล้วรัฐบาลประเมินผิดพลาดเท่านั้น แต่ กทม.ก็บริหารผิดพลาดทุกมิติ ท่านผู้ว่าฯควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกได้แล้ว”
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