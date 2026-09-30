อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังภาคใต้ จากไปอย่างสงบ
อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแห่งภาคใต้ จากไปอย่างสงบ สิ้นเจ้าของเพลงในตำนาน ‘แหลงไปก็เท่านั้น’
เกิดเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันของคนในวงการเพลงเพื่อชีวิต เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ฅนรัก คาราบาว ตำนานที่ยังมีลมหายใจ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าจากการสูญเสีย อ.เอนก ร็อคพันทาง หรือ เอนก อินทกานนท์ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตและครูสอนดนตรีชื่อดังภาคใต้ เจ้าของเพลงในตำนาน นางฟ้าดอกปุด และ แหลงไปก็เท่านั้น เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 69 เวลา 19.35 น. ที่ผ่านมา หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลนานหลายเดือน
สำหรับ กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ อ.เอนก ร็อคพันทาง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2569
- เวลา 19.30 น. สวดอภิธรรม
วันที่ 3 ตุลาคม 2569
- เวลา 15.00 น. พิธีฌาปนกิจ
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อ้างอิงจาก : FB วิภาวินี ศรีชูทอง, ฅนรัก คาราบาว ตำนานที่ยังมีลมหายใจ