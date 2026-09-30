อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังภาคใต้ จากไปอย่างสงบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 14:51 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 14:51 น.
อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแดนใต้ จากไปอย่างสงบ

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแห่งภาคใต้ จากไปอย่างสงบ สิ้นเจ้าของเพลงในตำนาน ‘แหลงไปก็เท่านั้น’

เกิดเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันของคนในวงการเพลงเพื่อชีวิต เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ฅนรัก คาราบาว ตำนานที่ยังมีลมหายใจ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าจากการสูญเสีย อ.เอนก ร็อคพันทาง หรือ เอนก อินทกานนท์ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตและครูสอนดนตรีชื่อดังภาคใต้ เจ้าของเพลงในตำนาน นางฟ้าดอกปุด และ แหลงไปก็เท่านั้น เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 69 เวลา 19.35 น. ที่ผ่านมา หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลนานหลายเดือน

สำหรับ กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ อ.เอนก ร็อคพันทาง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โฆษณา

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2569

  • เวลา 19.30 น. สวดอภิธรรม

วันที่ 3 ตุลาคม 2569

  • เวลา 15.00 น. พิธีฌาปนกิจ
อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแดนใต้ จากไปอย่างสงบ-1
ภาพจาก : FB วิภาวินี ศรีชูทอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB วิภาวินี ศรีชูทอง, ฅนรัก คาราบาว ตำนานที่ยังมีลมหายใจ

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 14:51 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 14:51 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;ปานเทพ&quot; จี้ &quot;ชัชชาติ&quot; แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว

“ปานเทพ” จี้ “ชัชชาติ” แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้

บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสียชีวิต

สิ้น ‘ผศ.พชรธัช’ อาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ศิษย์ยกย่องความทุ่มเท

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังภรรยาสิ้นใจเพียง 2 วัน

ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังสูญเสียภรรยา

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้ ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้

29 นาที ที่แล้ว
ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสียชีวิต ข่าว

สิ้น ‘ผศ.พชรธัช’ อาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ศิษย์ยกย่องความทุ่มเท

30 นาที ที่แล้ว
ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังภรรยาสิ้นใจเพียง 2 วัน ข่าว

ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังสูญเสียภรรยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติแจงเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท เป็นของรัฐบาล ไม่ใช่ กทม. ข่าว

ชัชชาติ แจงเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. 9000 บาท จ่ายตามสภาพจริง อาจไม่ได้รับเร็ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69 เศรษฐกิจ

อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69 ข่าว

รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ ข่าว

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุลวุฒิ ผงาดทองประวัติศาสตร์ ชนะ โลห์ คีน ยิว 2-0 เกม ชายเดี่ยวไทยคนแรก พร้อมคืนมือ 1 โลก ข่าวกีฬา

ไทยทำได้! ‘วิว กุลวุฒิ’ ทุบสิงคโปร์ 2-0 คว้าทองประวัติศาสตร์ แบดเอเชียนเกมส์ คืนมือ 1 โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ต๋อง วงทู ศิลปินดังยุค 90 เสียชีวิต คอหวยจับตา เลขอายุ-วันเกิด เลขเด็ด

ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ต๋อง วงทู ศิลปินดังยุค 90 เสียชีวิต คอหวยจับตา เลขอายุ-วันเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด ข่าวการเมือง

อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน 11 จังหวัด-กทม. เที่ยงวันนี้ รับมือน้ำทะลัก เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม 2,500 ลบ.ม. ข่าว

เช็กด่วน 11 จังหวัด-กทม. เที่ยงวันนี้ รับมือน้ำทะลัก เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม 2,500 ลบ.ม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 1/10/69 ล้วงได้ 8-5 ใบ้เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก เลขเด็ด

เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 1/10/69 ล้วงได้ 8-5 ใบ้เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนง.สนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง โอดไร้การสื่อสารภายใน โดน ผดส. ต่อว่าหนัก ข่าว

พนง.สนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง โอดไร้การสื่อสารภายใน โดน ผดส. ต่อว่าหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเจ็ตสกี รับผิดจ่ายปรับ ตัดพ้อสังคมไม่แฟร์วอนอย่าด่าแม่ ข่าว

หนุ่มเจ็ตสกี ตัดพ้อถูกโจมตี รับผิดจ่ายปรับ อ้างตำรวจเห็นยกนิ้วให้ ขออย่ายุ่งกับแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ ข่าว

Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ ข่าว

ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1/10/69 งวดนี้มาแรง! ชูเลข 3 5 7 ลุ้นโชคโค้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค. ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69 ข่าว

เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI ข่าว

ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน 9 จังหวัดภาคใต้พื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ข่าว

9 จังหวัดไม่รอด กรมอุตุฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่วม! สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน ข่าว

สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร.ต.ท.สุมิตร รองสารวัตร สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วูบดับขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจน้ำท่วม ข่าว

สลด รองสารวัตร ล้มหัวกระแทกพื้นดับ ขณะตรวจน้ำท่วม ทำหน้าที่จนวาระสุดท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026