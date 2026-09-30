สิ้น ‘ผศ.พชรธัช’ อาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ศิษย์ยกย่องความทุ่มเท
ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสียชีวิตแล้ว ลูกศิษย์รำลึกถึงความเมตตาและทุ่มเทในการสอน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชรธัช ไชยมงคล หรือ อ.อ๊อฟ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ด้วยรักและอาลัยยิ่งจากผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขณะเดียวกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความอาลัยต่อการจากไป ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกล่าวคำอาลัยว่า
“แม้วันนี้ร่างกายจะจากไป แต่ความเมตตา ความทุ่มเท และคำสอนของอาจารย์จะยังคงอยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์และชาวสาธิตพะเยาตลอดไป
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังครอบครัว ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ และขอให้ครอบครัวเข้มแข็งผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปได้”
หลังแจ้งข่าวเศร้า เหล่าลูกศิษย์ของ อ.อ๊อฟ เข้ามาแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ อาทิ
“RIP น้องอ๊อฟ ขอให้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะน้อง และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะครับ”
“RIP อ.อ๊อฟ ออกเดินทางไกลแล้ว ขอให้เดินทางสู่สุคติภูมิในสัมปรายภพ”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอให้อาจารย์หลับให้สบายค่ะ”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับอาจารย์ ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สู่สุคติภพภูมิที่ดีครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย โค้ชรัก อดีตสตาฟทีมชาติไทยยุคซิโก้ ถูกไฟดูดช่วงน้ำท่วมดับสลด
- สลด รองสารวัตร ล้มหัวกระแทกพื้นดับ ขณะตรวจน้ำท่วม ทำหน้าที่จนวาระสุดท้าย
- อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ