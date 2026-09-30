สิ้น ‘ผศ.พชรธัช’ อาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ศิษย์ยกย่องความทุ่มเท

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 14:21 น.
ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสียชีวิต

ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสียชีวิตแล้ว ลูกศิษย์รำลึกถึงความเมตตาและทุ่มเทในการสอน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชรธัช ไชยมงคล หรือ อ.อ๊อฟ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ด้วยรักและอาลัยยิ่งจากผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขณะเดียวกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความอาลัยต่อการจากไป ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกล่าวคำอาลัยว่า

โฆษณา

“แม้วันนี้ร่างกายจะจากไป แต่ความเมตตา ความทุ่มเท และคำสอนของอาจารย์จะยังคงอยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์และชาวสาธิตพะเยาตลอดไป

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังครอบครัว ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ และขอให้ครอบครัวเข้มแข็งผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปได้”

หลังแจ้งข่าวเศร้า เหล่าลูกศิษย์ของ อ.อ๊อฟ เข้ามาแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ อาทิ

“RIP น้องอ๊อฟ ขอให้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะน้อง และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะครับ”

“RIP อ.อ๊อฟ ออกเดินทางไกลแล้ว ขอให้เดินทางสู่สุคติภูมิในสัมปรายภพ”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอให้อาจารย์หลับให้สบายค่ะ”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับอาจารย์ ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สู่สุคติภพภูมิที่ดีครับ”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ไว้อาลัย อ.อ๊อฟ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ อ.อ๊อฟ
ภาพจาก Facebook : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 14:21 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแดนใต้ จากไปอย่างสงบ

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังภาคใต้ จากไปอย่างสงบ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69

อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69

รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแดนใต้ จากไปอย่างสงบ บันเทิง

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังภาคใต้ จากไปอย่างสงบ

1 นาที ที่แล้ว
&quot;ปานเทพ&quot; จี้ &quot;ชัชชาติ&quot; แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว ข่าว

“ปานเทพ” จี้ “ชัชชาติ” แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว

22 นาที ที่แล้ว
ชัชชาติแจงเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท เป็นของรัฐบาล ไม่ใช่ กทม. ข่าว

ชัชชาติ แจงเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. 9000 บาท จ่ายตามสภาพจริง อาจไม่ได้รับเร็ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69 เศรษฐกิจ

อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69 ข่าว

รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ ข่าว

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุลวุฒิ ผงาดทองประวัติศาสตร์ ชนะ โลห์ คีน ยิว 2-0 เกม ชายเดี่ยวไทยคนแรก พร้อมคืนมือ 1 โลก ข่าวกีฬา

ไทยทำได้! ‘วิว กุลวุฒิ’ ทุบสิงคโปร์ 2-0 คว้าทองประวัติศาสตร์ แบดเอเชียนเกมส์ คืนมือ 1 โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ต๋อง วงทู ศิลปินดังยุค 90 เสียชีวิต คอหวยจับตา เลขอายุ-วันเกิด เลขเด็ด

ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ต๋อง วงทู ศิลปินดังยุค 90 เสียชีวิต คอหวยจับตา เลขอายุ-วันเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด ข่าวการเมือง

อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน 11 จังหวัด-กทม. เที่ยงวันนี้ รับมือน้ำทะลัก เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม 2,500 ลบ.ม. ข่าว

เช็กด่วน 11 จังหวัด-กทม. เที่ยงวันนี้ รับมือน้ำทะลัก เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม 2,500 ลบ.ม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 1/10/69 ล้วงได้ 8-5 ใบ้เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก เลขเด็ด

เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 1/10/69 ล้วงได้ 8-5 ใบ้เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนง.สนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง โอดไร้การสื่อสารภายใน โดน ผดส. ต่อว่าหนัก ข่าว

พนง.สนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง โอดไร้การสื่อสารภายใน โดน ผดส. ต่อว่าหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเจ็ตสกี รับผิดจ่ายปรับ ตัดพ้อสังคมไม่แฟร์วอนอย่าด่าแม่ ข่าว

หนุ่มเจ็ตสกี ตัดพ้อถูกโจมตี รับผิดจ่ายปรับ อ้างตำรวจเห็นยกนิ้วให้ ขออย่ายุ่งกับแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ ข่าว

Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ ข่าว

ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1/10/69 งวดนี้มาแรง! ชูเลข 3 5 7 ลุ้นโชคโค้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค. ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69 ข่าว

เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI ข่าว

ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน 9 จังหวัดภาคใต้พื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ข่าว

9 จังหวัดไม่รอด กรมอุตุฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่วม! สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน ข่าว

สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026 บันเทิง

ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร.ต.ท.สุมิตร รองสารวัตร สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วูบดับขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจน้ำท่วม ข่าว

สลด รองสารวัตร ล้มหัวกระแทกพื้นดับ ขณะตรวจน้ำท่วม ทำหน้าที่จนวาระสุดท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังสูญเสียภรรยา