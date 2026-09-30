ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังสูญเสียภรรยา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 13:55 น.
ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังภรรยาสิ้นใจเพียง 2 วัน
ภาพจาก : Malaysia-China Insight

ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย วัย 101 ปี แอดมิตรพ. กลางดึก ไม่ทราบสาเหตุ หลังภรรยาสิ้นใจได้เพียง 2 วัน หมอสั่งเฝ้าสังเกตอาการ

วันที่ 30 กันยายน 2569 สื่อมาเลเซีย รายงานว่า มหาเธร์ โมฮาหมัด (Mahathir Mohamad) วัย 101 ปี อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนกลางดึกที่ผ่านมา หลังจากเขาเพิ่งสูญเสียภรรยา “ซิตี ฮัสมะห์ โมฮัมหมัด อาลี” (Tun Dr Siti Hasmah Mohd Ali) ไปเมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา

ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังสูญเสียภรรยา-1
ภาพจาก : Malaysia-China Insight

ซูฟี ยูซอฟ (Sufi Yusoff) ผู้ช่วยของมหาเธร์ระบุว่า มหาเธร์ในวัย 101 ปี ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่สถาบันโรคหัวใจแห่งชาติ (IJN) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อคืนวันที่ 29 กันยายน เพื่อสังเกตอาการ โดยเหตุผลในการเข้ารับการรักษายังไม่ชัดเจน ต้องรอผลการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

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ขณะที่ทางด้าน ม็อกฮ์ซานี (Mokhzani) บุตรชายของ มหาเธร์ กล่าวถึงอาการของผู้เป็นพ่อกับทางสำนักข่าว Bernama ระบุว่า “ท่านถูกนำตัวส่งสถาบันโรคหัวใจแห่งชาติ (IJN) เพื่อสังเกตอาการ ซึ่งในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้เต็มไปด้วยความเครียดสำหรับท่าน แต่สำหรับตอนนี้ ท่านสบายดีและไม่ได้อยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วง”

ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังสูญเสียภรรยา-2
ภาพจาก : straitstimes

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อ้างอิงจาก : straitstimes

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 13:55 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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