ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังสูญเสียภรรยา
ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย วัย 101 ปี แอดมิตรพ. กลางดึก ไม่ทราบสาเหตุ หลังภรรยาสิ้นใจได้เพียง 2 วัน หมอสั่งเฝ้าสังเกตอาการ
วันที่ 30 กันยายน 2569 สื่อมาเลเซีย รายงานว่า มหาเธร์ โมฮาหมัด (Mahathir Mohamad) วัย 101 ปี อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนกลางดึกที่ผ่านมา หลังจากเขาเพิ่งสูญเสียภรรยา “ซิตี ฮัสมะห์ โมฮัมหมัด อาลี” (Tun Dr Siti Hasmah Mohd Ali) ไปเมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา
ซูฟี ยูซอฟ (Sufi Yusoff) ผู้ช่วยของมหาเธร์ระบุว่า มหาเธร์ในวัย 101 ปี ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่สถาบันโรคหัวใจแห่งชาติ (IJN) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อคืนวันที่ 29 กันยายน เพื่อสังเกตอาการ โดยเหตุผลในการเข้ารับการรักษายังไม่ชัดเจน ต้องรอผลการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ขณะที่ทางด้าน ม็อกฮ์ซานี (Mokhzani) บุตรชายของ มหาเธร์ กล่าวถึงอาการของผู้เป็นพ่อกับทางสำนักข่าว Bernama ระบุว่า “ท่านถูกนำตัวส่งสถาบันโรคหัวใจแห่งชาติ (IJN) เพื่อสังเกตอาการ ซึ่งในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้เต็มไปด้วยความเครียดสำหรับท่าน แต่สำหรับตอนนี้ ท่านสบายดีและไม่ได้อยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วง”
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อ้างอิงจาก : straitstimes