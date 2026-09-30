ชัชชาติ แจงเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. 9000 บาท จ่ายตามสภาพจริง อาจไม่ได้รับเร็ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 13:47 น.
ชัชชาติแจงเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท เป็นของรัฐบาล ไม่ใช่ กทม.

ชัชชาติ แจงเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท ย้ำประเมินจ่ายตามสภาพจริง ไม่ได้เหมารายหัว คาดไม่ได้รับเงินเร็ว ต้องใช้เวลาตรวจสอบ

วันนี้ (30 ก.ย. 2569) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงเรื่องงบประมาณเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ยืนยันว่าเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทนั้น เป็นงบประมาณจากทางรัฐบาล ไม่ใช่เงินของ กทม. และการจ่ายเงินจะไม่ใช่การเหมาจ่ายรายหัว แต่จะประเมินและจ่ายตามรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามหลักเกณฑ์เดิม

สำหรับเงินช่วยเหลือจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือเงินตามระเบียบของ ปภ. เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ส่วนเงินที่รัฐบาลจะสมทบเพิ่มเพื่อเยียวยาจิตใจนั้น จะต้องตั้งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ให้ชัดเจน คล้ายกับกรณี “ค่าล้างบ้าน” ของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เป็นคนละหมวดหมู่และป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนกับหมวดเดิมที่ ปภ. เคยประกาศไว้

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ส่วนความรับผิดชอบของ กทม. นั้น จะยึดเกณฑ์การช่วยเหลือของ ปภ. ที่มีอยู่ 7-8 รายการ โดย 5 รายการจะเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริง ขณะที่ กทม. จะเข้าไปช่วยจ่ายเสริมใน 2 รายการ เช่น ค่าเช่าบ้าน หากงบประมาณส่วนนี้ไม่เพียงพอจะทำเรื่องขออนุมัติจากสภากรุงเทพมหานครเพิ่มเติม

ขณะนี้ กทม. กำลังเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถถ่ายรูปความเสียหายและส่งหลักฐานยื่นเรื่องเบิกจ่ายผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที โดยตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขสรุปยอดเงินที่ต้องจ่ายที่ชัดเจน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประเมินค่าซ่อมแซม

เมื่อถามถึงระยะเวลาที่เงินเยียวยาจะถึงมือประชาชน นายชัชชาติยอมรับว่าอาจจะไม่ได้รวดเร็ว เพราะเงินที่นำมาช่วยเหลือเป็นงบประมาณแผ่นดิน จึงต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดและรอบคอบ คล้ายกับกรณีน้ำท่วมเขตลาดกระบังเมื่อปี 2565 ที่ ปภ. เคยเบิกจ่ายงบสาธารณภัยเยียวยากว่า 200 ล้านบาท ซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการพอสมควร

ส่วนประเด็นเรื่องประกันภัยพิบัติว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จะได้รับสิทธิ์คุ้มครองด้วยหรือไม่นั้น ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานนี้ (29 ก.ย.) จึงขอเวลาไปตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงก่อนว่าเงื่อนไขดังกล่าวครอบคลุมถึงคน กทม. ด้วยหรือไม่

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 13:47 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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