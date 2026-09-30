รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 13:21 น.
รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69

เปิดอัตราค่าจ้างใหม่ ลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรสาธารณสุข เริ่ม 1 ต.ค. 2569 เช็กเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูงตามวุฒิการศึกษาที่นี่

วันที่ 30 กันยายน 2569 นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ ธำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานให้บริการประชาชน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป และยกเลิกบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างเดิมสำหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด อัตราค่าจ้าง (ใหม่) ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข

  • ไม่กำหนดวุฒิ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 10,520 บาท อัตราค่าจ้างขั้นสูง 12,100 บาท
  • วุฒิ ปวช. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 11,380 บาท อัตราค่าจ้างขั้นสูง 13,090 บาท
  • วุฒิ ปวท. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 13,130 อัตราค่าจ้างขั้นสูง 15,100 บาท
  • วุฒิ ปวส. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 13,920 บาท อัตราค่าจ้างขั้นสูง 16,010 บาท
  • วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราจ้างขั้นต่ำ 18,150 อัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาท
  • วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 19,120 บาท อัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาท
  • วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราจ้างขั้นต่ำ 21,180 อัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาท

รัฐบาลยืนยันเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อสร้างแรงจูงใจและขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โฆษณา
รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69-1
ภาพจาก : ทำเนียบรัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : hfocus

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 13:21 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแดนใต้ จากไปอย่างสงบ

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังภาคใต้ จากไปอย่างสงบ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ชัชชาติแจงเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท เป็นของรัฐบาล ไม่ใช่ กทม.

ชัชชาติ แจงเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. 9000 บาท จ่ายตามสภาพจริง อาจไม่ได้รับเร็ว

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69

อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแดนใต้ จากไปอย่างสงบ บันเทิง

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังภาคใต้ จากไปอย่างสงบ

1 นาที ที่แล้ว
&quot;ปานเทพ&quot; จี้ &quot;ชัชชาติ&quot; แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว ข่าว

“ปานเทพ” จี้ “ชัชชาติ” แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว

22 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้ ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้

29 นาที ที่แล้ว
ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสียชีวิต ข่าว

สิ้น ‘ผศ.พชรธัช’ อาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ศิษย์ยกย่องความทุ่มเท

31 นาที ที่แล้ว
ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังภรรยาสิ้นใจเพียง 2 วัน ข่าว

ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังสูญเสียภรรยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุลวุฒิ ผงาดทองประวัติศาสตร์ ชนะ โลห์ คีน ยิว 2-0 เกม ชายเดี่ยวไทยคนแรก พร้อมคืนมือ 1 โลก ข่าวกีฬา

ไทยทำได้! ‘วิว กุลวุฒิ’ ทุบสิงคโปร์ 2-0 คว้าทองประวัติศาสตร์ แบดเอเชียนเกมส์ คืนมือ 1 โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ต๋อง วงทู ศิลปินดังยุค 90 เสียชีวิต คอหวยจับตา เลขอายุ-วันเกิด เลขเด็ด

ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง ต๋อง วงทู ศิลปินดังยุค 90 เสียชีวิต คอหวยจับตา เลขอายุ-วันเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด ข่าวการเมือง

อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน 11 จังหวัด-กทม. เที่ยงวันนี้ รับมือน้ำทะลัก เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม 2,500 ลบ.ม. ข่าว

เช็กด่วน 11 จังหวัด-กทม. เที่ยงวันนี้ รับมือน้ำทะลัก เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม 2,500 ลบ.ม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 1/10/69 ล้วงได้ 8-5 ใบ้เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก เลขเด็ด

เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 1/10/69 ล้วงได้ 8-5 ใบ้เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนง.สนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง โอดไร้การสื่อสารภายใน โดน ผดส. ต่อว่าหนัก ข่าว

พนง.สนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง โอดไร้การสื่อสารภายใน โดน ผดส. ต่อว่าหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเจ็ตสกี รับผิดจ่ายปรับ ตัดพ้อสังคมไม่แฟร์วอนอย่าด่าแม่ ข่าว

หนุ่มเจ็ตสกี ตัดพ้อถูกโจมตี รับผิดจ่ายปรับ อ้างตำรวจเห็นยกนิ้วให้ ขออย่ายุ่งกับแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ ข่าว

Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ ข่าว

ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1/10/69 งวดนี้มาแรง! ชูเลข 3 5 7 ลุ้นโชคโค้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค. ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69 ข่าว

เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI ข่าว

ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน 9 จังหวัดภาคใต้พื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ข่าว

9 จังหวัดไม่รอด กรมอุตุฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่วม! สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน ข่าว

สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026 บันเทิง

ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร.ต.ท.สุมิตร รองสารวัตร สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วูบดับขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจน้ำท่วม ข่าว

สลด รองสารวัตร ล้มหัวกระแทกพื้นดับ ขณะตรวจน้ำท่วม ทำหน้าที่จนวาระสุดท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดซอฟท์บอลหญิง ไทย พบ ไชนีสไทเป เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 เริ่ม 07.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดซอฟต์บอล ไชนีส ไทเป พบ ไทย 11.30 น. เอเชียนเกมส์ 2026 โปรแกรมเลื่อนเพราะฝน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ