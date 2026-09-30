รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69
เปิดอัตราค่าจ้างใหม่ ลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรสาธารณสุข เริ่ม 1 ต.ค. 2569 เช็กเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูงตามวุฒิการศึกษาที่นี่
วันที่ 30 กันยายน 2569 นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ ธำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานให้บริการประชาชน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป และยกเลิกบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างเดิมสำหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด อัตราค่าจ้าง (ใหม่) ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข
- ไม่กำหนดวุฒิ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 10,520 บาท อัตราค่าจ้างขั้นสูง 12,100 บาท
- วุฒิ ปวช. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 11,380 บาท อัตราค่าจ้างขั้นสูง 13,090 บาท
- วุฒิ ปวท. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 13,130 อัตราค่าจ้างขั้นสูง 15,100 บาท
- วุฒิ ปวส. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 13,920 บาท อัตราค่าจ้างขั้นสูง 16,010 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราจ้างขั้นต่ำ 18,150 อัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 19,120 บาท อัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราจ้างขั้นต่ำ 21,180 อัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาท
รัฐบาลยืนยันเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อสร้างแรงจูงใจและขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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อ้างอิงจาก : hfocus