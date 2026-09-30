ไทยทำได้! ‘วิว กุลวุฒิ’ ทุบสิงคโปร์ 2-0 คว้าทองประวัติศาสตร์ แบดเอเชียนเกมส์ คืนมือ 1 โลก
“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการแบดมินตันไทย หลังเอาชนะ โลห์ คีน ยิว (Loh Kean Yew) จากสิงคโปร์ 2 เกมรวด 21-12 และ 21-16 คว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยว กีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569
รอบชิงชนะเลิศแข่งขันที่ Ichinomiya City Municipal Gymnasium จังหวัดไอจิ กุลวุฒิคุมเกมได้เหนือกว่าตั้งแต่เกมแรก ใช้เกมรับที่เหนียวแน่นบีบให้คู่แข่งเล่นผิดพลาด ก่อนเร่งทำแต้มช่วงกลางเกมและปิดเกมแรก 21-12 โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที
เกมสองสูสีขึ้น โลห์ คีน ยิว พยายามเร่งเกมบุกและกลับมานำ 14-13 แต่กุลวุฒิตอบโต้ด้วยเกมบุกและการเล่นหน้าเน็ตที่แม่นยำ พลิกกลับมานำ 16-14 ก่อนรักษาความได้เปรียบจนปิดเกม 21-16 คว้าชัย 2-0 เกม
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้กุลวุฒิกลายเป็น นักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ ก่อนหน้านี้ผลงานดีที่สุดของไทยในประเภทนี้คือ สงบ รัตตนุสสรณ์ ซึ่งคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมส์ 1970 ที่กรุงเทพฯ ทำให้ไทยต้องรอถึง 56 ปีจึงมีนักกีฬาชายเดี่ยวขึ้นโพเดียมอีกครั้ง
กุลวุฒิเดินทางมาถึงรอบชิงด้วยผลงานแข็งแกร่ง รอบก่อนรองชนะเลิศชนะ อึ้ง กา ลอง แองกัส จากฮ่องกง 2-1 เกม 16-21, 21-10, 21-13 ก่อนรอบรองชนะเลิศเอาชนะ อัลวี ฟาร์ฮาน จากอินโดนีเซีย 2 เกมรวด 21-13 และ 21-15 กลายเป็นชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงเอเชียนเกมส์
ด้าน โลห์ คีน ยิว สร้างประวัติศาสตร์ให้สิงคโปร์เช่นกัน จากการเป็นนักแบดมินตันสิงคโปร์คนแรกที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์ หลังรอบรองฯ ชนะ ยู แท บิน จากเกาหลีใต้ 21-19, 19-21, 21-12 ก่อนจบการแข่งขันด้วยเหรียญเงิน
เหรียญทองของกุลวุฒิยังเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่อันดับโลกประเภทชายเดี่ยวมีการอัปเดต และส่งให้เจ้าตัว กลับขึ้นเป็นมืออันดับ 1 ของโลกอีกครั้งในวันที่ 29 กันยายน 2569 นับเป็นการขึ้นครองมือ 1 โลกครั้งที่ 3 หลังเคยขึ้นถึงอันดับสูงสุดครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2568 และกลับมาเป็นมือ 1 อีกครั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2569
อย่างไรก็ตาม การกลับขึ้นมือ 1 โลกไม่ใช่ผลโดยตรงจากชัยชนะในรอบชิงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ เพราะการจัดอันดับรอบวันที่ 29 กันยายนได้รับการอัปเดตก่อนผลการแข่งขันรอบชิงจบ กุลวุฒิจึงลงสนามนัดชิงในฐานะนักแบดมินตันมือ 1 โลกตามอันดับล่าสุดในวันเดียวกัน
ความสำเร็จครั้งนี้เพิ่มอีกหนึ่งรายการสำคัญในอาชีพของกุลวุฒิ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยคว้าแชมป์โลกชายเดี่ยวปี 2023 เหรียญเงินโอลิมปิก ปารีส 2024 แชมป์เอเชียปี 2025 และแชมป์เยาวชนโลก 3 สมัยติดต่อกันในปี 2017, 2018 และ 2019
ผลแบดมินตันชายเดี่ยว เอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทองเป็นของ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ จากไทย เหรียญเงิน โลห์ คีน ยิว จากสิงคโปร์ ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ อัลวี ฟาร์ฮาน จากอินโดนีเซีย และ ยู แท บิน จากเกาหลีใต้
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- The Nation: Kunlavut claims historic Asian Games badminton gold for Thailand
- AFP: Kunlavut first Thai man to win Asian Games badminton singles gold
- ActiveSG: Loh Kean Yew wins Asian Games silver after historic campaign
- Thairath: กุลวุฒิกลับขึ้นมือ 1 โลก ก่อนคว้าทองเอเชียนเกมส์ 2026