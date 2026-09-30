อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 12:36 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 12:37 น.
อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงเมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 30 กันยายน 2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าแจกเงินให้ชาวบ้านเขตสายไหมเมื่อคืนก่อน เพราะถุงยังชีพที่นำไปแจกหมด และยืนยันว่าเป็นเงินสะอาด

ย้อนกลับไปเมื่อคืนวันอังคารที่ 29 กันยายน อนุทินลงพื้นที่น้ำท่วมบ้านเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบถุงยังชีพ ระหว่างพูดคุยกับชาวบ้าน นายกฯ หยิบธนบัตรจากกระเป๋าสตางค์ส่วนตัวออกมาแจก ภาพเหตุการณ์ถูกไลฟ์สดและแชร์ต่อในโซเชียล

รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ตั้งคำถามถึงที่มาของเงิน โดยระบุตอนหนึ่งว่า “ถึงควักออกจากกระเป๋าตัวเอง แน่ใจไหมว่าสะอาด”

โฆษณา

อนุทินหัวเราะเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงโพสต์ ก่อนตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมือง ตอนนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชน ยิ่งต่างคนต่างถามก็ยิ่งแตกแยก

“เงินผมสะอาดแน่นอน เงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวาน ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการ ที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดี และประชาชนก็เดินออกมาไกล ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไร จึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไป ก็เท่านั้นเอง เป็นความตั้งใจของผม ทำอะไรได้ผมก็ทำให้ ไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมือง” อนุทินกล่าว

นายกฯ กล่าวต่อว่าผู้ตั้งคำถามต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่น ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหมายถึงรักชนกหรือไม่ อนุทินตอบทันทีว่าใช่ และกล่าวว่า “ผมมีพ่อแม่ สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชน”

ส่วนกระแสวิจารณ์การลงพื้นที่น้ำท่วม อนุทินระบุว่าวันนี้ทำงานอย่างเดียว ใครดุด่าก็น้อมรับ ใครพูดแรงก็ถือว่าได้ระบาย เพราะถ้าเป็นตัวเอง อาจแรงกว่านั้น รัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่ายังมีประชาชนสะท้อนว่าไม่ได้กินข้าวหรือไม่ นายกฯ ตอบว่าช่วงหลังไม่ค่อยมีแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ตลอดไม่ให้มีภาพประชาชนไม่ได้กินข้าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 12:36 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 12:37 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแดนใต้ จากไปอย่างสงบ

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังภาคใต้ จากไปอย่างสงบ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
&quot;ปานเทพ&quot; จี้ &quot;ชัชชาติ&quot; แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว

“ปานเทพ” จี้ “ชัชชาติ” แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้

บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสียชีวิต

สิ้น ‘ผศ.พชรธัช’ อาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ศิษย์ยกย่องความทุ่มเท

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแดนใต้ จากไปอย่างสงบ บันเทิง

อาลัย อ.เอนก ร็อคพันทาง ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังภาคใต้ จากไปอย่างสงบ

9 นาที ที่แล้ว
&quot;ปานเทพ&quot; จี้ &quot;ชัชชาติ&quot; แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว ข่าว

“ปานเทพ” จี้ “ชัชชาติ” แสดงความรับผิดชอบ ลาออกผู้ว่าฯ กทม. จัดการน้ำท่วมล้มเหลว

30 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้ ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ลั่นมีหลักฐาน ปมสั่งห้ามแจกข้าว อ้างชื่อนายกฯ เผยอนุทินไลน์หา ย้ำไม่มีนโยบายนี้

37 นาที ที่แล้ว
ผศ.พชรธัช ไชยมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา เสียชีวิต ข่าว

สิ้น ‘ผศ.พชรธัช’ อาจารย์ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ศิษย์ยกย่องความทุ่มเท

39 นาที ที่แล้ว
ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังภรรยาสิ้นใจเพียง 2 วัน ข่าว

ด่วน! มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ มาเลเซีย แอดมิตรพ. หลังสูญเสียภรรยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัชชาติแจงเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท เป็นของรัฐบาล ไม่ใช่ กทม. ข่าว

ชัชชาติ แจงเงินเยียวยาน้ำท่วม กทม. 9000 บาท จ่ายตามสภาพจริง อาจไม่ได้รับเร็ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69 เศรษฐกิจ

อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69 ข่าว

รัฐบาลไฟเขียว ปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรสาธารณสุข ดีเดย์ 1 ต.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ ข่าว

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุลวุฒิ ผงาดทองประวัติศาสตร์ ชนะ โลห์ คีน ยิว 2-0 เกม ชายเดี่ยวไทยคนแรก พร้อมคืนมือ 1 โลก ข่าวกีฬา

ไทยทำได้! ‘วิว กุลวุฒิ’ ทุบสิงคโปร์ 2-0 คว้าทองประวัติศาสตร์ แบดเอเชียนเกมส์ คืนมือ 1 โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 1/10/69 ล้วงได้ 8-5 ใบ้เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก เลขเด็ด

เลขปิงปอง น้องเพชรกล้า 1/10/69 ล้วงได้ 8-5 ใบ้เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ก่อนวันหวยออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนง.สนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง โอดไร้การสื่อสารภายใน โดน ผดส. ต่อว่าหนัก ข่าว

พนง.สนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง โอดไร้การสื่อสารภายใน โดน ผดส. ต่อว่าหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเจ็ตสกี รับผิดจ่ายปรับ ตัดพ้อสังคมไม่แฟร์วอนอย่าด่าแม่ ข่าว

หนุ่มเจ็ตสกี ตัดพ้อถูกโจมตี รับผิดจ่ายปรับ อ้างตำรวจเห็นยกนิ้วให้ ขออย่ายุ่งกับแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ ข่าว

Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ ข่าว

ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1/10/69 งวดนี้มาแรง! ชูเลข 3 5 7 ลุ้นโชคโค้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค. ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69 ข่าว

เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI ข่าว

ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน 9 จังหวัดภาคใต้พื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ข่าว

9 จังหวัดไม่รอด กรมอุตุฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่วม! สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน ข่าว

สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026 บันเทิง

ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร.ต.ท.สุมิตร รองสารวัตร สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วูบดับขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจน้ำท่วม ข่าว

สลด รองสารวัตร ล้มหัวกระแทกพื้นดับ ขณะตรวจน้ำท่วม ทำหน้าที่จนวาระสุดท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปภูมิใจไทย ตอบแล้ว! น้ำท่วมตอนนี้ ยังใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม “กองทุนภัยพิบัติ” เริ่ม 1 ต.ค.69