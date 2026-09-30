อนุทิน แจงแจกเงินชาวบ้านสายไหม เพราะถุงยังชีพหมด ลั่นเงินสะอาด สวน ไอซ์ รักชนก อย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัด
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงเมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 30 กันยายน 2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าแจกเงินให้ชาวบ้านเขตสายไหมเมื่อคืนก่อน เพราะถุงยังชีพที่นำไปแจกหมด และยืนยันว่าเป็นเงินสะอาด
ย้อนกลับไปเมื่อคืนวันอังคารที่ 29 กันยายน อนุทินลงพื้นที่น้ำท่วมบ้านเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบถุงยังชีพ ระหว่างพูดคุยกับชาวบ้าน นายกฯ หยิบธนบัตรจากกระเป๋าสตางค์ส่วนตัวออกมาแจก ภาพเหตุการณ์ถูกไลฟ์สดและแชร์ต่อในโซเชียล
รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ตั้งคำถามถึงที่มาของเงิน โดยระบุตอนหนึ่งว่า “ถึงควักออกจากกระเป๋าตัวเอง แน่ใจไหมว่าสะอาด”
อนุทินหัวเราะเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงโพสต์ ก่อนตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมือง ตอนนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชน ยิ่งต่างคนต่างถามก็ยิ่งแตกแยก
“เงินผมสะอาดแน่นอน เงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวาน ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการ ที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดี และประชาชนก็เดินออกมาไกล ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไร จึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไป ก็เท่านั้นเอง เป็นความตั้งใจของผม ทำอะไรได้ผมก็ทำให้ ไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมือง” อนุทินกล่าว
นายกฯ กล่าวต่อว่าผู้ตั้งคำถามต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่น ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหมายถึงรักชนกหรือไม่ อนุทินตอบทันทีว่าใช่ และกล่าวว่า “ผมมีพ่อแม่ สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชน”
ส่วนกระแสวิจารณ์การลงพื้นที่น้ำท่วม อนุทินระบุว่าวันนี้ทำงานอย่างเดียว ใครดุด่าก็น้อมรับ ใครพูดแรงก็ถือว่าได้ระบาย เพราะถ้าเป็นตัวเอง อาจแรงกว่านั้น รัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้
ผู้สื่อข่าวถามว่ายังมีประชาชนสะท้อนว่าไม่ได้กินข้าวหรือไม่ นายกฯ ตอบว่าช่วงหลังไม่ค่อยมีแล้ว และกำชับเจ้าหน้าที่ตลอดไม่ให้มีภาพประชาชนไม่ได้กินข้าว
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
- มติชนออนไลน์: อนุทิน แจงแจกตังค์ โต้ไอซ์ รักชนก
- ผู้จัดการออนไลน์: “อนุทิน” โต้ “ไอซ์ รักชนก” ปมเงินซื้อของแจกประชาชน