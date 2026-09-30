เช็กด่วน 11 จังหวัด-กทม. เที่ยงวันนี้ รับมือน้ำทะลัก เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม 2,500 ลบ.ม.
รัฐบาลแจ้งเตือน 11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและ กทม. หลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลบ.ม./วินาที คาดมวลน้ำเหนือสมทบแตะ 3,700 ลบ.ม. ย้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเตรียมรับมือด่วน
ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การปรับแผนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมชลประทานประเมินแนวโน้มน้ำในช่วง 1 ถึง 5 วันข้างหน้า และพบว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ก่อนหน้านี้ กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 6 ถึง 10 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 11 พื้นที่ ได้แก่
- อุทัยธานี
- ชัยนาท
- สิงห์บุรี
- อ่างทอง
- พระนครศรีอยุธยา
- สุพรรณบุรี
- ลพบุรี
- ปทุมธานี
- นนทบุรี
- สมุทรปราการ
- กรุงเทพมหานคร
หนังสือฉบับที่ 6 เดิมกำหนดกรอบการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยช่วงเช้าวันที่ 30 กันยายนมีรายงานว่าเขื่อนระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก่อนรัฐบาลแจ้งการปรับแผนล่าสุดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงวันนี้
เหตุผลที่ต้องเพิ่มการระบายมาจากน้ำเหนือที่กำลังเพิ่มขึ้น กรมชลประทานคาดว่า วันที่ 2 ตุลาคม 2569 สถานี C.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะมีน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ 700 ถึง 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะทำให้ปริมาณน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานจึงแบ่งน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานสองฝั่งประมาณ 550 ถึง 580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลงสู่พื้นที่ตอนล่าง
พื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไม่ใช่ชุมชนทุกแห่งตลอดลุ่มเจ้าพระยา แต่เป็น พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย
จุดเฝ้าระวังหลักประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน และบางไทร จ.อ่างทอง ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ป่าโมก เมืองอ่างทอง และไชโย จ.สิงห์บุรี ที่อำเภออินทร์บุรี พรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี รวมถึงอำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท
กรมชลประทานระบุว่า การบริหารน้ำมุ่งลดผลกระทบต่อชุมชนภายในแนวคันกั้นน้ำ แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วมและริมแม่น้ำควรเตรียมรับระดับน้ำที่สูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วหรือมีระดับพื้นต่ำกว่าบริเวณโดยรอบ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรยกเครื่องใช้ไฟฟ้า เอกสารสำคัญ และทรัพย์สินขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถ สัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์การเกษตรออกจากพื้นที่ต่ำ พร้อมเตรียมยา น้ำดื่ม อาหาร และช่องทางติดต่อฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า
สำหรับ กรุงเทพมหานคร มีชื่ออยู่ในพื้นที่ที่กรมชลประทานส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ติดตามสถานการณ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมดจะได้รับผลกระทบจากการระบายครั้งนี้โดยตรง ประชาชนควรติดตามระดับน้ำเจ้าพระยา น้ำทะเลหนุน และประกาศจากกรุงเทพมหานครควบคู่กันไป
กรมชลประทานจะติดตามน้ำที่สถานี C.2 ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขา ฝนในพื้นที่ และระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง หากปริมาณน้ำเปลี่ยนแปลงจนต้องปรับการระบายอีกครั้ง จะประสานจังหวัดและแจ้งประชาชนล่วงหน้า
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ข่าวสด: เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบาย 2,500 ลบ.ม./วินาที ตั้งแต่เที่ยง 30 ก.ย.
- กรมชลประทาน: ข่าวและประกาศสถานการณ์น้ำ
- TNews: หนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 6