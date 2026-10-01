ถ่ายทอดสดหวย 1 ต.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ เช็กช่องดูสด เริ่มออกรางวัล 14.30 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 12:00 น.
ถ่ายทอดสดหวย 1 ต.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ เช็กช่องดูสด เริ่มออกรางวัล 14.30 น.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีกำหนดออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มกระบวนการถ่ายทอดผลการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. และคาดว่าจะทราบผลครบทุกรางวัลภายในเวลาประมาณ 16.00 น.

ผู้ที่ต้องการดูถ่ายทอดสดสามารถเริ่มรับชมได้ก่อนเวลาออกรางวัล โดย อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 13.50 น. และ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น.

ส่วนช่องทางออนไลน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มถ่ายทอดเวลา 14.30 น. ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official และ LINE TODAY ขณะที่ผู้ที่ต้องการฟังการถ่ายทอดเสียงสามารถรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.

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สรุปช่องทางถ่ายทอดสดหวย 1 ต.ค. 69

  • อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 เริ่ม 13.50 น.
  • ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่ม 14.00 น.
  • เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่ม 14.30 น.
  • แอป GLO Lottery Official เริ่ม 14.30 น.
  • LINE TODAY เริ่ม 14.30 น.
  • วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ AM 891 kHz เริ่ม 14.30 น.

ชมถ่ายทอดสดหวยงวด 1 ตุลาคม 2569

การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักมีรางวัลสำคัญ ได้แก่ รางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท และเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

สำหรับงวดนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ N3 ควบคู่กัน ประกอบด้วยรางวัลสามตรง สามสลับหลัก สองตรง และรางวัลพิเศษ โดยเงินรางวัลต่อใบขึ้นอยู่กับยอดจำหน่ายและจำนวนผู้ถูกรางวัลในแต่ละงวด

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 2569

  • รางวัลที่ 1: รอผล
  • เลขหน้า 3 ตัว: รอผล
  • เลขท้าย 3 ตัว: รอผล
  • เลขท้าย 2 ตัว: รอผล

ผลสลาก N3 งวด 1 ตุลาคม 2569

  • สามตรง: รอผล
  • สามสลับหลัก: รอผล
  • สองตรง: รอผล
  • รางวัลพิเศษ: รอผล

ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจรางวัลหลังการออกรางวัลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือแอป GLO Lottery Official โดยควรตรวจหมายเลขให้ครบทั้ง 6 หลัก รวมถึงรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 ไม่ควรตรวจเฉพาะรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัวเท่านั้น

The Thaiger จะอัปเดตผล ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2569 ทันทีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 12:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2569
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