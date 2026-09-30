สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์อาลัย จุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT โพสต์แสดงความอาลัย ต่อการจากไปของ คุณจุลลดา ขาวสะอาด รอง ผอ.สถาบัน เสียชีวิตอย่างสงบ
วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ คุณจุลลดา ขาวสะอาด รองผู้อำนวยการสถาบัน NARIT เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 59 ปี
“ด้วยความอาลัยยิ่ง แด่คุณจุลลดา ขาวสะอาด (พ.ศ. 2510–2569)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ คุณจุลลดา ขาวสะอาด รองผู้อำนวยการสถาบัน หรือ “พี่แอ้” ของพวกเรา
ท่านเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารเรื่องราวของท้องฟ้าและดวงดาวให้เข้าถึงผู้คนทั่วประเทศ ทำให้ดาราศาสตร์แบ่งบานในใจของคนไทยมาตลอด 17 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอบโอกาสแก่ผู้คนทุกกลุ่มได้เรียนรู้และสัมผัสดาราศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน
ความทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่สถาบัน ทั้งในฐานะผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างทีมงาน NARIT ตลอดเวลา ตลอดจนความใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน คอยสอน แนะนำการทำงานส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกผลงานออกมาอย่างดีที่สุด ความรัก ความเมตตา และความห่วงใยที่ท่านมีต่อพวกเราชาว NARIT จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
แม้วันนี้ท่านจะจากไป แต่สิ่งที่สร้างไว้จะยังคงอยู่ในงานที่พวกเราจะขับเคลื่อนและสานต่อ ผ่านความเชื่อมั่นว่า เด็กเพียงคนเดียวที่เริ่มมี “ดาว” ในหัวใจ ก็ทำให้งานที่เราทุ่มเทมีความหมายมากเพียงไหนต่อสังคมไทย
ดวงดาวที่พี่แอ้ช่วยนำมาใกล้คนไทย จะยังส่องสว่างอยู่ในใจของผู้คนอีกมากมาย รวมถึงพวกเราทุกคนที่ NARIT
คณะผู้บริหารและบุคลากร สดร. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวขาวสะอาด และขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของพี่แอ้ด้วยความรัก ความเคารพ และอาลัยยิ่ง”
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อ้างอิงจาก : FB NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ