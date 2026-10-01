ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 10:01 น.
ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569

ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2569 (1/10/69) ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดแรกของเดือนตุลาคม เตรียมออกรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีกำหนดเริ่มถ่ายทอดการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. และคาดว่าจะประกาศผลครบทุกรางวัลภายในเวลาประมาณ 16.00 น.

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

XXXXXX

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เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

XXX XXX

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

XXX XXX

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

XX

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

XXXXXX XXXXXX

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

รอประกาศผล

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

รอประกาศผล

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 ตุลาคม 2569

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

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ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

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ดูผลหวยย้อนหลัง

โครงสร้างเงินรางวัลข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก โดยสลากหนึ่งชุดมี 1 ล้านฉบับ รางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท และรางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

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สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นบางงวดที่ตรงกับวันสำคัญตามเงื่อนไขของสำนักงานฯ สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตรงกับวันพฤหัสบดี

ผู้ที่ต้องการชมการออกรางวัลสดสามารถติดตามทาง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ส่วนการถ่ายทอดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มเวลา 14.30 น. ผ่านเว็บไซต์ GLO, แอป GLO Lottery Official และ LINE TODAY รวมถึงรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สำหรับงวดก่อนหน้า วันที่ 16 กันยายน 2569 รางวัลที่ 1ออกหมายเลข 730640 เลขหน้า 3 ตัว 060 และ 521 เลขท้าย 3 ตัว 266 และ 041 ส่วนเลขท้าย 2 ตัวออก 64

ผู้ซื้อสลากควรตรวจหมายเลขกับผลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ถือสลากหลายใบ เพื่อไม่ให้พลาดรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รวมถึงรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 10:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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