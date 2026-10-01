ตรวจหวย 1 ต.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569
ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2569 (1/10/69) ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดแรกของเดือนตุลาคม เตรียมออกรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569 โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีกำหนดเริ่มถ่ายทอดการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. และคาดว่าจะประกาศผลครบทุกรางวัลภายในเวลาประมาณ 16.00 น.
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
XXXXXX
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
XXX XXX
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
XXX XXX
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
XX
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
XXXXXX XXXXXX
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รอประกาศผล
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 ตุลาคม 2569
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รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
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เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
โครงสร้างเงินรางวัลข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก โดยสลากหนึ่งชุดมี 1 ล้านฉบับ รางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท และรางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นบางงวดที่ตรงกับวันสำคัญตามเงื่อนไขของสำนักงานฯ สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตรงกับวันพฤหัสบดี
ผู้ที่ต้องการชมการออกรางวัลสดสามารถติดตามทาง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ส่วนการถ่ายทอดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มเวลา 14.30 น. ผ่านเว็บไซต์ GLO, แอป GLO Lottery Official และ LINE TODAY รวมถึงรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM 891 กิโลเฮิรตซ์
สำหรับงวดก่อนหน้า วันที่ 16 กันยายน 2569 รางวัลที่ 1ออกหมายเลข 730640 เลขหน้า 3 ตัว 060 และ 521 เลขท้าย 3 ตัว 266 และ 041 ส่วนเลขท้าย 2 ตัวออก 64
ผู้ซื้อสลากควรตรวจหมายเลขกับผลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ถือสลากหลายใบ เพื่อไม่ให้พลาดรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รวมถึงรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล: เวลาและช่องทางถ่ายทอดสดการออกรางวัล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล: หลักเกณฑ์และโครงสร้างเงินรางวัล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล: หน้าผลการออกรางวัลสลากหกหลัก