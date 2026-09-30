อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69
อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม)” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69 เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข รับเงิน 1,000 บาท ใช้ตลอด 2 เดือน
จากกรณีที่ ครม. มีมติเห็นชอบโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม)” เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง และบรรเทาภาระค่าครองชีพ ต่อเนื่องอีก 2 เดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2569) หลังจากโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2569 นั้น
โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) จะเปิดให้ประชาชนยืนยันสิทธิพร้อมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2569 และสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน และเวลา 06.00-21.00 น. สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่
วงเงินที่จะได้รับในโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) นั้น ประชาชนจะได้รับวงเงินจำนวน 1,000 บาท สำหรับใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ (2 เดือน) โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน
สินค้าที่ร่วมโครงการ
- อาหาร และเครื่องดื่ม
- สินค้าทั่วไป
- บริการขนส่งสาธารณะ
- บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ
สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการ
- สินค้าสลากกินแบ่ง
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- บัตรกำนัล/บัตรเงินสด
- บริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) และไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2569 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 27 กันยายน 2569 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย
- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม)
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 (6) โครงการคนละครึ่ง พลัส และ (7) โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
- ไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2569 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 27 กันยายน 2569
2. ผู้มีบัตรฯ ตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2569 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 27 กันยายน 2569
3. ผู้ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
แต่เป็นผู้ไม่มีบัตรฯ ตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ที่เป็นกลุ่มชายขอบ/กลุ่มตกหล่น ตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – LOGBOOK) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กลุ่มที่ 2)
และผู้ไม่มีบัตรฯ ตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ที่เป็นกลุ่มชายขอบ/ กลุ่มตกหล่นเพิ่มเติมที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการสำรวจในช่วงการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 (กลุ่มที่ 3) ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2569 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 27 กันยายน 2569
ขั้นตอนการยืนยันรับสิทธิ
- เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- ระบบจะแสดงหน้าหลักโครงการฯ แสดงสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ที่ใช้ได้
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ
สำหรับผู้ที่เคยยกเลิก G Wallet หรือยังไม่เคยผูก G Wallet
- เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” หรือ “ฟู้ดเดลิเวอรี่”
- สมัครใช้งาน G Wallet
- เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” หรือ “ฟู้ดเดลิเวอรี่”
- อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- ระบบจะแสดงหน้าหลักโครงการฯ แสดงสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ที่ใช้ได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิธีลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส สำหรับคนไม่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- เช็กด่วน 5 กลุ่มชวดสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส อดรับเงิน 1000 บาท รอบใหม่
- วิธีคนเก่ายืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทยพลัส 1 ต.ค. นี้ รัฐช่วยจ่าย 60%