อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 13:37 น.
อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69

อย่าลืม! กดยืนยันสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม)” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 ต.ค. 69 เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข รับเงิน 1,000 บาท ใช้ตลอด 2 เดือน

จากกรณีที่ ครม. มีมติเห็นชอบโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม)” เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง และบรรเทาภาระค่าครองชีพ ต่อเนื่องอีก 2 เดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2569) หลังจากโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2569 นั้น

โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) จะเปิดให้ประชาชนยืนยันสิทธิพร้อมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2569 และสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน และเวลา 06.00-21.00 น. สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่

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วงเงินที่จะได้รับในโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) นั้น ประชาชนจะได้รับวงเงินจำนวน 1,000 บาท สำหรับใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ (2 เดือน) โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน

สินค้าที่ร่วมโครงการ

  • อาหาร และเครื่องดื่ม
  • สินค้าทั่วไป
  • บริการขนส่งสาธารณะ
  • บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ

สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการ

  • สินค้าสลากกินแบ่ง
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  • บัตรกำนัล/บัตรเงินสด
  • บริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) และไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2569 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 27 กันยายน 2569 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม)
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง (2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 (6) โครงการคนละครึ่ง พลัส และ (7) โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)
  • ไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2569 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 27 กันยายน 2569

2. ผู้มีบัตรฯ ตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2569 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 27 กันยายน 2569

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3. ผู้ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40)

แต่เป็นผู้ไม่มีบัตรฯ ตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ที่เป็นกลุ่มชายขอบ/กลุ่มตกหล่น ตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – LOGBOOK) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กลุ่มที่ 2)

และผู้ไม่มีบัตรฯ ตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ที่เป็นกลุ่มชายขอบ/ กลุ่มตกหล่นเพิ่มเติมที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการสำรวจในช่วงการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 (กลุ่มที่ 3) ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2569 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 27 กันยายน 2569

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ขั้นตอนการยืนยันรับสิทธิ

  1. เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”
  2. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
  3. ระบบจะแสดงหน้าหลักโครงการฯ แสดงสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ที่ใช้ได้
ขั้นตอนการยืนยันรับสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส
ไทยช่วยไทย พลัส

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ

สำหรับผู้ที่เคยยกเลิก G Wallet หรือยังไม่เคยผูก G Wallet

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  1. เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” หรือ “ฟู้ดเดลิเวอรี่”
  2. สมัครใช้งาน G Wallet
  3. เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” เลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” หรือ “ฟู้ดเดลิเวอรี่”
  4. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
  5. ระบบจะแสดงหน้าหลักโครงการฯ แสดงสิทธิ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” ที่ใช้ได้
ไทยช่วยไทย พลัส
ไทยช่วยไทย พลัส

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 13:37 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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