ตรวจหวยออมสิน 1 ต.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัลใหญ่ 30 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 08:00 น.
ตรวจหวยออมสิน 1 ต.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัลใหญ่ 30 ล้าน

ตรวจหวยออมสิน งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ธนาคารออมสินมีกำหนดออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม โดยเริ่มถ่ายทอดสดการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.10 น. ผ่าน Facebook Live ของ 9 MCOT ตามกำหนดของธนาคารออมสิน

สลากออมสินพิเศษ 2 ปีรุ่นปัจจุบันมีราคาหน่วยละ 100 บาท อายุสลาก 2 ปี และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม 24 ครั้ง รางวัลใหญ่สุดคือรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท ส่วนรางวัลที่ 2 มูลค่า 1 ล้านบาท

ตรวจสอบผลหวยออมสิน 1 ตุลาคม 2569

รางวัลที่ 1 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 30,000,000 บาท
รอประกาศผล

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รางวัลที่ 2 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท
รอประกาศผล

รางวัลที่ 3 ออก 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท
รอประกาศผล

รางวัลที่ 4 ออก 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท
รอประกาศผล

รางวัลที่ 5 ออก 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท
รอประกาศผล

เลขท้าย 4 ตัว
รอประกาศผล

ธนาคารออมสินกำหนดให้ออกรางวัลสลากประเภทนี้ทุกวันที่ 1 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมที่เลื่อนไปออกรางวัลวันที่ 2 โดยรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 จะกำหนดทั้งงวด หมวดอักษร และหมายเลขสลาก ส่วนรางวัลอื่นตรวจจากหมายเลขตามหลักเกณฑ์ของแต่ละงวด

ผู้ถือสลากสามารถตรวจผลอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เมนูตรวจสลากออมสิน รวมถึงตรวจรายการสลากดิจิทัลผ่านแอป MyMo หลังประกาศผลเสร็จสิ้น โดยผู้ที่ถูกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่ผูกไว้ตามเงื่อนไขของธนาคาร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2569 08:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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