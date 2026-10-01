ตรวจหวยออมสิน 1 ต.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัลใหญ่ 30 ล้าน
ตรวจหวยออมสิน งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ธนาคารออมสินมีกำหนดออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม โดยเริ่มถ่ายทอดสดการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.10 น. ผ่าน Facebook Live ของ 9 MCOT ตามกำหนดของธนาคารออมสิน
สลากออมสินพิเศษ 2 ปีรุ่นปัจจุบันมีราคาหน่วยละ 100 บาท อายุสลาก 2 ปี และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม 24 ครั้ง รางวัลใหญ่สุดคือรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท ส่วนรางวัลที่ 2 มูลค่า 1 ล้านบาท
ตรวจสอบผลหวยออมสิน 1 ตุลาคม 2569
รางวัลที่ 1 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 30,000,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 2 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 3 ออก 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 4 ออก 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท
รอประกาศผล
รางวัลที่ 5 ออก 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท
รอประกาศผล
เลขท้าย 4 ตัว
รอประกาศผล
ธนาคารออมสินกำหนดให้ออกรางวัลสลากประเภทนี้ทุกวันที่ 1 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมที่เลื่อนไปออกรางวัลวันที่ 2 โดยรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 จะกำหนดทั้งงวด หมวดอักษร และหมายเลขสลาก ส่วนรางวัลอื่นตรวจจากหมายเลขตามหลักเกณฑ์ของแต่ละงวด
ผู้ถือสลากสามารถตรวจผลอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เมนูตรวจสลากออมสิน รวมถึงตรวจรายการสลากดิจิทัลผ่านแอป MyMo หลังประกาศผลเสร็จสิ้น โดยผู้ที่ถูกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่ผูกไว้ตามเงื่อนไขของธนาคาร
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ธนาคารออมสิน: สลากออมสินพิเศษ 2 ปี
- ธนาคารออมสิน: สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี
- ธนาคารออมสิน: ตรวจผลการออกรางวัลสลากออมสิน
- ธนาคารออมสิน: ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 1 ก.ย. 69