พนง.สนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง โอดไร้การสื่อสารภายใน โดน ผดส. ต่อว่าหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 11:26 น.
พนง.สนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง โอดไร้การสื่อสารภายใน โดน ผดส. ต่อว่าหนัก

พนักงานสนามบิน เปิดใจ ปมกระเป๋าตกค้าง-เที่ยวบินดีเลย์ โอดไร้การสื่อสารภายใน ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ โดนผู้โดยสารต่อว่าหนัก

จากกรณีปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารการบินไทยที่ตกค้างสะสมใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกระเป๋าล่าช้า ด้วยสาเหตุจากการขาดแคลนพนักงานอย่างหนัก ในสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น

เพจเฟซบุ๊ก THAI Aviation Flyer ได้เปิดเผยเรื่องราวจากหนึ่งในพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยระบุว่า “ขออนุญาตระบายในมุมของพนักงานคนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานในช่วง 2–3 วันที่ผ่านมาครับ

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ยอมรับตรง ๆ ว่า เหนื่อยและหนักใจมาก ๆ ช่วง 2–3 วันที่ผ่านมา ไปทำงานตั้งแต่เช้า และกลับเกือบจะสว่างทุกวัน กลับมาถึงก็แทบจะไม่มีเวลาได้ทำอะไร นอกจากอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วก็กลับไปทำงานต่อ รู้ตัวอีกที ก็ต้องกลับไปยืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อรับฟังผู้โดยสารต่อว่าเหมือนเดิม

บางครั้งก็รู้สึกท้อจนไม่รู้จะท้อยังไงแล้ว แต่ก็ถอยไม่ได้ เพราะในอีกมุมหนึ่ง เราก็เข้าใจและเห็นใจผู้โดยสารทุกคนครับ ผู้โดยสารก็เหนื่อยเหมือนกัน ทุกคนอยากเดินทางให้ถึงจุดหมาย อยากได้เที่ยวบินออกตามกำหนด อยากได้กระเป๋าและสัมภาระของตัวเองกลับคืนมา และไม่มีใครอยากมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้

ขอขอบคุณผู้โดยสารหลาย ๆ ท่านที่เข้าใจพนักงานหน้างาน บางท่านเดินเข้ามาพูดคุย ปลอบ ให้กำลังใจ และบอกว่า “สู้ ๆ นะ” โดยเฉพาะผู้โดยสารชาวไทยหลาย ๆ ท่านที่เข้ามาให้กำลังใจ สิ่งเหล่านี้มีความหมายกับพวกเรามากจริง ๆ ในวันที่แทบไม่มีแรงเหลือแล้ว

ส่วนเรื่องที่มีผู้โดยสารหลายท่านตั้งคำถามว่า “ทำไมไม่มีการสื่อสาร” ผมอยากบอกในมุมของพนักงานหน้างานว่า จริง ๆ แล้วพวกเราก็แทบไม่ได้รับการสื่อสารอะไรเช่นกันครับ ในวันปกติ เรามี Line กันเป็น 10–20 กลุ่ม มีข้อมูล มีคำสั่งงานเข้ามาตลอดจนบางครั้งตอบกันแทบไม่ทัน แต่พอเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นมา กลับกลายเป็นว่าหลายอย่างเงียบสนิท

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ถามข้อมูลไปก็ไม่มีใครตอบ ไม่รู้ว่าต้องรออะไร ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง และเมื่อเราเองยังไม่มีข้อมูล เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลอะไรไปแจ้งผู้โดยสาร สุดท้าย คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผู้โดยสารก็คือพนักงานหน้างานเหมือนเดิม เราต้องเป็นคนตอบคำถาม ต้องเป็นคนรับฟังความไม่พอใจ ต้องเป็นคนอธิบาย ทั้งที่บางครั้งตัวเราเองก็ยังไม่รู้คำตอบ

เรื่องอาหารและน้ำก็เช่นกันครับ ในช่วงที่สถานการณ์หนัก ๆ พนักงานหน้างานแทบไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้เท่าไหร่ หลายครั้งพี่ ๆ Senior ที่เข้ามาปฏิบัติงานก็ช่วยกันเอง หิ้วข้าว หิ้วน้ำ หิ้วขนมมาให้กันคนละไม้คนละมือ ใช้เงินส่วนตัวซื้อมาแบ่งให้น้อง ๆ บางคนก็ต้องประทังชีวิตด้วย Sandwich ที่เหลือจากการนำไปแจกให้ผู้โดยสาร นี่คือสภาพที่พวกเราต้องเผชิญกันในช่วง 2–3 วันที่ผ่านมา

ผมไม่ได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้ผู้โดยสารต้องเข้าใจพนักงาน เพราะผมเข้าใจดีว่า ผู้โดยสารเองก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธ มีสิทธิ์ที่จะผิดหวัง และมีสิทธิ์ที่จะถามหาความรับผิดชอบ ทุกคนมีเหตุผลและความจำเป็นของตัวเอง

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ผมเพียงแค่อยากเล่าอีกมุมหนึ่งของคนที่อยู่หน้างานว่า ในอีกด้านหนึ่ง พนักงานเองก็ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ และไม่ได้อยากให้ผู้โดยสารต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้เช่นกัน ตอนนี้ผมคิดว่าคงไม่ช่วย Defense อะไรให้บริษัทฯ อีก อย่างน้อยก็จนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายลง ไม่ใช่เพราะไม่อยากทำงาน ไม่ใช่เพราะไม่เห็นใจบริษัทฯ

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แต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่า ตัวเราเองก็เหนื่อยเกินกว่าจะอธิบายหรือปกป้องอะไรได้อีกแล้ว เราแค่อยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด และอยากให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงเมื่อไหร่ แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็ววัน

สุดท้ายนี้ ต้องขอโทษผู้โดยสารทุกท่านจริง ๆ สำหรับความไม่สะดวก ความล่าช้า และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พวกเราเข้าใจถึงความโกรธ ความกังวล และความจำเป็นของทุกคนครับ แต่อยากขอเป็นตัวแทนจากพนักงานคนหนึ่งบอกว่า พวกเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

เพราะเที่ยวบินหนึ่งเที่ยวบินกว่าจะสามารถออกเดินทางได้ ไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียว แต่ต้องอาศัยคนจากหลายภาคส่วน หลายหน่วยงาน และหลายหน้าที่มาประกอบกัน

ในเวลานี้ ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่หน้างาน นักบิน ลูกเรือ ช่างฯ Ground Staff และพนักงาน Support ทุกฝ่าย ต่างก็พยายามกันอย่างเต็มที่แล้ว ขอให้เราเข้าใจกันและกันในวันที่ทุกอย่างกำลังยากลำบากครับ และหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด จากใจพนักงานคนหนึ่งครับ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 11:26 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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