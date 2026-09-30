หนุ่มเจ็ตสกี ตัดพ้อถูกโจมตี รับผิดจ่ายปรับ อ้างตำรวจเห็นยกนิ้วให้ ขออย่ายุ่งกับแม่
หนุ่มเจ็ตสกี แจงดราม่าลุยน้ำท่วมถนน ยืนยันก่อนขี่ถามชาวบ้านแล้ว น้อมรับผิดจ่ายค่าปรับและถูกยึดรถ อ้างตำรวจเห็นยังยกนิ้วให้ วอนอย่ายุ่งกับแม่
จากกรณี นายศรณ์ เกตุสิริ อายุ 27 ปี ลูกชายของ จอย จามจุรี เชิดโฉม นักแสดงชื่อดังในยุค 90 ขับเจ็ตสกีฝ่ากระแสน้ำท่วมขัง พร้อมโชว์ลีลาขับวนไปมาบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ก่อนที่ ผกก.สน.มักกะสันกับทีมสืบสวน-สอบสวน จะสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ เจ้าตัวอ้างว่าเพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศจึงขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย
ศาลพิจารณาลงโทษจำเลย จำคุก 15 วัน ปรับ 5,000 บาท ให้รอลงการลงโทษจำคุก 1 ปี คุมความประพฤติ 1 ปี ให้รายงานตัว 3 ครั้ง ทำงานบริกรสังคม 12 ชั่วโมง และริมเจ็ตสกีไว้
ล่าสุด หนุ่มเจ็ตสกีเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก ระบุเป็นข้อความภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยได้ว่า
“ข้อความนี้ผมเขียนออกมาจากใจจริง ไม่ใช่ข้อความประดิษฐ์จาก AI
ผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี เจตนาของผมในการกระทำครั้งนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่พาดหัวข่าวเขียนเลย ผมแค่อยากสร้างความตระหนักรู้และระดมทุนช่วยเหลือสังคมไทย สังคมที่มอบแต่รอยยิ้มให้กับโลกใบนี้
ผมทำไปเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผมลงพื้นที่ช่วยมาตลอดตั้งแต่น้ำเริ่มท่วม ผมไปส่งเสบียง ช่วยลากเรือที่ติดหล่มด้วยรถกระบะของผม และผมก็ใช้เจ็ตสกีช่วยคนด้วย ผมใจสลายมากที่เห็นพาดหัวข่าวโจมตีผมและครอบครัว ทั้งที่พวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อย
สิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมอย่างมากคือการที่สังคมจ้องเล่นงานผมเป็นตัวอย่าง ทั้งที่เราเห็นคลิปไวรัลมากมายที่มีรถบรรทุกซิ่งลากคนเล่นเวกบอร์ด คนเล่นเจ็ตเซิร์ฟ มอเตอร์ไซค์ลากคนโหนเชือก หรือเรือหางยาววิ่งฉิวไปตามถนนที่น้ำท่วม เรือพวกนั้นมีใบพัดเปลือยติดอยู่กับเพลายาว มันอันตรายมาก ๆ หากอยู่ใกล้คนเดินถนน และหลายครั้งก็สร้างคลื่นลูกใหญ่กว่าเจ็ตสกีของผมเสียอีก รวมถึงยังมีคลิปคนขี่เจ็ตสกีคนอื่น ๆ อีกมากมาย
ก่อนขี่เจ็ตสกี ผมถามทุกคนรอบตัวด้วยความเคารพแล้วว่าทำได้ไหม พวกเขาก็เชียร์ผม เด็ก ๆ หัวเราะชอบใจและขอซ้อนท้าย ชาวบ้านก็ยิ้มแย้ม ผมขี่อยู่แค่บริเวณทางแยกกว้าง ๆ ห่างจากตัวบ้านพักอาศัย ผมไม่ได้สร้างความเสียหายใด ๆ เลย และในคลิปนั่นคือรถตำรวจจอดอยู่ไกล ๆ ผมขี่ผ่านหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำ พวกเขายังยกนิ้วโป้งให้ผม ไม่มีใครบอกให้ผมหยุดเลยสักคน
ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าผมควรจัดการเรื่องนี้ด้วยวิธีอื่น ผมขอโทษจริง ๆ แต่ผมไม่เคยมีเจตนาสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ผมแค่พยายามทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายดูคลี่คลายขึ้นนิดหน่อย พร้อมกับระดมทุนไปช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนจริง ๆ
ผมขออธิบายให้ชัดเจนตรงนี้ว่า ไม่ ผมไม่ได้ติดคุก ใช่ ผมเสียค่าปรับไปแล้ว และใช่ เจ้าหน้าที่ยึดเจ็ตสกีของผมไปแล้ว เจ็ตสกีลำเดียวกับที่พ่อซื้อให้ตอนอายุ 13 และเป็นลำที่ผมเอาไปใช้ช่วยคน
นี่คือประเทศที่ผมรัก ที่นี่คือบ้านของผม การต้องเห็นความเสียหายและผู้คนที่กำลังทนทุกข์ ทำให้ผมใจสลาย
ถ้าคลิปนี้ไปถึงคุณ โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วย ลองพิจารณาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ และขอร้องว่าเลิกยุ่งกับแม่ของผมเถอะ ท่านอายุ 60 ปีแล้ว แต่ยังลงพื้นที่แจกข้าวกล่องวันละ 12 ชั่วโมงทุกวัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลพิพากษาจำคุก “ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกี 15 วัน ปรับ 5 พัน ให้รอการลงโทษจำคุก 1 ปี
- “ศรณ์” หนุ่มเจ็ตสกีโผล่เม้นต์ใต้โพสต์สำนักข่าวภาษาอังกฤษ หลังรายงานข่าวตนถูกรวบ
- รวบแล้ว “ลูกดาราดัง” ขี่เจ็ตสกีช่วงน้ำท่วม อ้างจบนอก ไม่รู้วัฒนธรรมไทย