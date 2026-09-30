ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ
ด่วน! เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำทะลุความจุ 106% เร่งระบายน้ำ รับมือมรสุมช่วง 3-6 ต.ค. เตือนพื้นที่ท้ายน้ำเฝ้าระวัง
นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำล่าสุดเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุ 100% โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่าง และวางแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วน
นายองอาจ แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และนายวศวรรธน์ นาคนวล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยระบุว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 106.80% ของความจุเก็บกักปกติ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 47.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 9.94 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเดิม 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 115 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 30 กันยายน 2569 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 2 ตุลาคม 2569 โดยปรับขึ้นในลักษณะขั้นบันไดตามลำดับ
นายวีรพงศ์เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีว่า จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุด ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุเก็บกักแล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ 102 ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 3-6 ตุลาคมนี้ จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมอีก
ที่ประชุมบริหารจัดการน้ำจึงมีมติเตรียมปรับแผนขยายอัตราการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่และรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อน โดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำ โดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนพระราม 6 รวมถึงประชาชนในเขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือ! ปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลบ.ม./วินาที
- โฆษกฯ โต้ข่าวลือ “อ่างเก็บน้ำคลองระโอก” แตก แค่ถูกกัดเซาะ วอนอย่าตื่นตระหนก
- ด่วนที่สุด! อ่างเก็บน้ำประแสร์วิกฤตทะลัก 112% สั่งลดบานฝายระบายน้ำ เตือนชาวแกลงยกของหนีน้ำท่วม