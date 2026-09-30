ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 10:53 น.
ด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ

ด่วน! เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำทะลุความจุ 106% เร่งระบายน้ำ รับมือมรสุมช่วง 3-6 ต.ค. เตือนพื้นที่ท้ายน้ำเฝ้าระวัง

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำล่าสุดเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความจุ 100% โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่าง และวางแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วน

นายองอาจ แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และนายวศวรรธน์ นาคนวล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยระบุว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 106.80% ของความจุเก็บกักปกติ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 47.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 9.94 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

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ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนทะลุความจุ 106 เปอร์เซ็นต์
FB/ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

เพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเดิม 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 115 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 30 กันยายน 2569 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 2 ตุลาคม 2569 โดยปรับขึ้นในลักษณะขั้นบันไดตามลำดับ

นายวีรพงศ์เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีว่า จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุด ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุเก็บกักแล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ 102 ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 3-6 ตุลาคมนี้ จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมอีก

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FB/ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

ที่ประชุมบริหารจัดการน้ำจึงมีมติเตรียมปรับแผนขยายอัตราการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่และรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อน โดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำ โดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนพระราม 6 รวมถึงประชาชนในเขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 10:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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