Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 11:03 น.
Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ
ภาพจาก : Drama-addict

เพจ Drama-addict แชร์คลิปลุยชนข่าว อ้างจิตอาสาถูกขอให้ชะลอแจกข้าวผู้ประสบภัยรอขบวนนายกฯ ด้านบุ๋ม ปนัดดา เผยทีมเจอเหมือนกัน ขณะที่อนุทินยันรัฐบาลไม่มีนโยบาย ชี้แอบอ้างมั่วซั่ว

ตามข้อมูลที่รายการนำเสนอ เหตุเกิดบริเวณ เคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจั่น หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและจิตอาสาโพสต์ว่า เตรียมนำข้าวเข้าไปส่งให้ประชาชน แต่ได้รับแจ้งจากตำรวจและทีมงานให้หยุดภารกิจตั้งแต่ช่วงประมาณ 21.00 น. โดยขอให้รอจนกว่าขบวนของนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากพื้นที่ หรือกลับเข้าไปอีกครั้งหลังเวลา 22.00 น.

คลิปยังสัมภาษณ์ ฝันเด่น จรรยาธนากร จากกลุ่มจิตอาสา “ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งระบุว่า ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มอาสาสมัคร โดยส่วนตัวเชื่อว่านายกรัฐมนตรีอาจไม่ทราบว่ามีการขอให้อาสาสมัครหยุดรอ และตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงานบางส่วนที่พยายามเอาใจผู้บังคับบัญชา

โฆษณา
Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุด
ภาพจาก : Drama-addict

ฝันเด่นกล่าวเตือนถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานลักษณะนี้ว่า “นายหลายคนตายเพราะหน้าห้อง หรือตกเก้าอี้หัวแตกก็เพราะคนเหล่านี้” พร้อมให้ความเห็นว่า เมื่อลงพื้นที่เพื่อช่วยประชาชน ไม่ควรทำให้ประชาชนหรือผู้ที่กำลังนำความช่วยเหลือเข้าไปต้องรอโดยไม่จำเป็น

อีกด้านหนึ่ง บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ให้ข้อมูลในคลิปว่า ทีมงานของมูลนิธิก็พบเหตุลักษณะเดียวกัน ขณะเตรียมนำข้าวกล่องประมาณ 500 ชุดเข้าไปส่งผู้ประสบภัย โดยถูกขอไม่ให้เข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น. จนถึง 22.30 น.

อนุทิน ควักกระเป๋าตังค์กลางวงชาวบ้านสายไหม หลังแม่ขอยาลดไข้ลูก ไลฟ์เผยเสียงห้ามถ่าย

โฆษณา

บุ๋มระบุว่า เมื่อสอบถามเหตุผล ทีมงานได้รับคำตอบว่ากังวลว่าจะเข้าไปสร้างความวุ่นวาย ขณะที่ประชาชนด้านในยังรออาหารและมีภารกิจนำผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ เมื่อรอนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงตัดสินใจนำข้าวกล่องฝากเข้าไปกับเรือที่เข้าไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ข้อมูลส่วนนี้สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของบุ๋มที่สื่อหลายสำนักรายงานเมื่อวันที่ 29 กันยายน โดยระบุว่าทีมพยายามนำอาหารเข้าไปตั้งแต่ช่วงประมาณ 21.00 น. แต่ถูกขอให้รอขบวนนายกรัฐมนตรี ก่อนตัดสินใจเดินหน้าภารกิจในเวลาประมาณ 22.36 น. เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเตียงและอาหารที่เตรียมไว้อาจเสียหากปล่อยไว้นาน

บุ๋มย้ำเช่นกันว่า เชื่อว่านายกรัฐมนตรีอาจไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น และมองว่าปัญหาอยู่ที่การประสานงานหน้างาน รวมถึงจำนวนผู้ติดตามและรถในขบวนที่อาจกระทบเส้นทางลำเลียงความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ยังเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเคลียร์รถและเปิดช่องทางบนสะพาน เพื่อให้รถขนอาหารและรถช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านเข้าออกได้สะดวก พร้อมระบุว่าสิ่งของที่ยังมีความต้องการมากในพื้นที่ ได้แก่ ยาสำหรับอาการน้ำกัดเท้า ยาป้องกันหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการลุยน้ำ ถุงดำ น้ำดื่ม และนมผงสำหรับเด็ก โดยรายงานจากพื้นที่แฟลตคลองจั่นในช่วงเดียวกันพบว่าประชาชนยังต้องการน้ำดื่ม นมผง ยาสามัญและของใช้จำเป็นเพิ่มเติมเช่นกัน

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิเสธว่ารัฐบาลมีนโยบายลักษณะนี้ หลังผู้สื่อข่าวถามเมื่อวันที่ 29 กันยายนถึงกรณีมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ว่าตำรวจไม่ให้เข้าพื้นที่แจกอาหารเพราะต้องรอนายกรัฐมนตรีก่อน

อนุทินตอบว่า “ไม่มีครับ ไม่มีนโยบายนี้ แอบอ้างมั่วซั่ว” พร้อมระบุว่าการดูแลประชาชนมีระบบอยู่แล้ว และขอบคุณภาคเอกชน อาสาสมัคร และหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเสริมการทำงานของภาครัฐ

ขณะนี้จึงมีข้อมูลสองส่วนที่ต้องแยกออกจากกัน คือ คำบอกเล่าจากทีมจิตอาสาและผู้ปฏิบัติงานที่ระบุว่าถูกขอให้ชะลอการเข้าพื้นที่ กับ คำยืนยันของนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายสั่งห้ามกู้ภัยหรือจิตอาสาแจกอาหารเพื่อรอขบวนนายกรัฐมนตรี ส่วนใครเป็นผู้สั่งให้หยุดรอ เหตุผลของการควบคุมเส้นทาง และเป็นคำสั่งจากหน่วยงานใด ยังไม่มีข้อมูลทางการที่ระบุชัดเจน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คลิปรายการลุยชนข่าวที่ Drama-addict แชร์ | Amarin TV | ThaiPublica | ไทยโพสต์

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 11:03 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69

ถ่ายทอดสดตะกร้อ 4 คนหญิง ไทย พบ เวียดนาม เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
เคล็ดลับเลือกแหวนหมั้น แหวนแต่งงานจาก DERMOND สัญลักษณ์แทนใจที่คู่รักควรรู้

เคล็ดลับเลือกแหวนหมั้น แหวนแต่งงานจาก DERMOND สัญลักษณ์แทนใจที่คู่รักควรรู้

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย งวด 1 ตุลาคม 2569

เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1/10/69 งวดนี้มาแรง! ชูเลข 3 5 7 ลุ้นโชคโค้งสุดท้าย

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI

ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI

เผยแพร่: 30 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1/10/69 งวดนี้มาแรง! ชูเลข 3 5 7 ลุ้นโชคโค้งสุดท้าย

38 นาที ที่แล้ว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค. ข่าว

เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค.

41 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69 ข่าว

เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69

54 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI ข่าว

ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน 9 จังหวัดภาคใต้พื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ข่าว

9 จังหวัดไม่รอด กรมอุตุฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ่วม! สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน ข่าว

สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026 บันเทิง

ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร.ต.ท.สุมิตร รองสารวัตร สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วูบดับขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจน้ำท่วม ข่าว

สลด รองสารวัตร ล้มหัวกระแทกพื้นดับ ขณะตรวจน้ำท่วม ทำหน้าที่จนวาระสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดซอฟท์บอลหญิง ไทย พบ ไชนีสไทเป เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 เริ่ม 07.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดซอฟต์บอล ไชนีส ไทเป พบ ไทย 11.30 น. เอเชียนเกมส์ 2026 โปรแกรมเลื่อนเพราะฝน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย ตอบแล้ว! น้ำท่วม กทม. ยังใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม &quot;กองทุนภัยพิบัติ&quot; เริ่ม 1 ต.ค.69 ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ตอบแล้ว! น้ำท่วมตอนนี้ ยังใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม “กองทุนภัยพิบัติ” เริ่ม 1 ต.ค.69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า CEO กันแดดยี่ห้อดัง สิ้นใจอย่างสงบ ทั้งที่อายุยังน้อย หลังล้มป่วยหลายเดือน ข่าว

สุดเศร้า CEO กันแดดยี่ห้อดัง สิ้นใจอย่างสงบ หลังล้มป่วยหลายเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Fastwork เคลียร์ชัดไม่ได้ปิดกิจการ แค่ทยอยย้ายแพลตฟอร์มจาก .co ไป .com ข่าว

เฉลยแล้ว Fastwork ไม่ได้ปิดหนีขาดทุน ยันไม่กระทบงานฟรีแลนซ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ขอให้ทุกหน่วยงาน ต้องใจกว้าง อดทนฟังเสียงวิจารณ์น้ำท่วม จากประชาชน ข่าวการเมือง

อนุทิน วอนทุกหน่วยงาน ต้องใจกว้าง อดทนฟังเสียงวิจารณ์น้ำท่วม จากประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยคว้าเหรียญเงิน ผลัด 4x100 ม. ผสม พ่ายจีน 0.09 วิ ‘บิว ภูริพล’ ซิวเหรียญที่ 3 ข่าวกีฬา

ไทยคว้าเหรียญเงิน ผลัด 4×100 ม. ผสม พ่ายจีน 0.09 วิ ‘บิว ภูริพล’ ซิวเหรียญที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 30 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 300 บาท ทองแท่งขาย 66,300 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ควักกระเป๋าตังค์กลางวงชาวบ้านสายไหม หลังแม่ขอยาลดไข้ลูก ไลฟ์เผยเสียงห้ามถ่าย ข่าว

อนุทิน ควักกระเป๋าตังค์กลางวงชาวบ้านสายไหม หลังแม่ขอยาลดไข้ลูก ไลฟ์เผยเสียงห้ามถ่าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ยูโดไทย เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ยูโดไทย ‘เจษฎากร-สินสุภา’ ลุ้นคว้าชัยเอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 1/10/69 ชี้เป้าเด่น บน-ล่าง จัดเต็มเลขท้าย 3 ตัวน่าตาม Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 1/10/69 ชี้เป้าเด่น บน-ล่าง จัดเต็มเลขท้าย 3 ตัวน่าตาม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 30 ก.ย. 69 ยิงธนูไทยตัดเชือกอินเดีย ตะกร้อหญิงดวลเวียดนาม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งประหาร &quot;คริสตา ไพก์&quot; หญิงคนแรกของเทนเนสซีในรอบกว่า 200 ปี ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งประหาร “คริสตา ไพก์” หญิงคนแรกของเทนเนสซีในรอบกว่า 200 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1 ต.ค. 69 แนวทางล่าสุด 2 ตัว 3 ตัว หวยออกวันพฤหัสบดี เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1 ต.ค. 69 แนวทางล่าสุด 2 ตัว 3 ตัว หวยออกวันพฤหัสบดี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ 1/10/69 งวดนี้ จับตา 825 พร้อมเลข 2 ตัว 5 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ 1/10/69 งวดนี้ จับตา 825 พร้อมเลข 2 ตัว 5 ชุด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมกรุงเทพฯ 2569 ย้อนพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 &#039;แก้มลิง&#039; ทำงานอย่างไร ทำไมเมืองต้องมีที่ให้น้ำอยู่ ข่าว

น้ำท่วมกรุงเทพฯ 2569 ย้อนพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ‘แก้มลิง’ ทำงานอย่างไร ทำไมเมืองต้องมีที่ให้น้ำอยู่

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1/10/69 เปิด 6 ตัวเด่น ลุ้นงวดต้นเดือน เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1/10/69 เปิด 6 ตัวเด่น วิเคราะห์งวดต้นเดือน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปด่วน! เขื่อนป่าสักฯ ความจุน้ำทะลุ 106% เร่งระบายน้ำ เตือนท้ายน้ำเตรียมรับมือ