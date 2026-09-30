Drama-addict แชร์คลิป อ้างจิตอาสาถูกขอให้หยุดแจกข้าวรอขบวนนายกฯ
เพจ Drama-addict แชร์คลิปลุยชนข่าว อ้างจิตอาสาถูกขอให้ชะลอแจกข้าวผู้ประสบภัยรอขบวนนายกฯ ด้านบุ๋ม ปนัดดา เผยทีมเจอเหมือนกัน ขณะที่อนุทินยันรัฐบาลไม่มีนโยบาย ชี้แอบอ้างมั่วซั่ว
ตามข้อมูลที่รายการนำเสนอ เหตุเกิดบริเวณ เคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจั่น หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและจิตอาสาโพสต์ว่า เตรียมนำข้าวเข้าไปส่งให้ประชาชน แต่ได้รับแจ้งจากตำรวจและทีมงานให้หยุดภารกิจตั้งแต่ช่วงประมาณ 21.00 น. โดยขอให้รอจนกว่าขบวนของนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากพื้นที่ หรือกลับเข้าไปอีกครั้งหลังเวลา 22.00 น.
คลิปยังสัมภาษณ์ ฝันเด่น จรรยาธนากร จากกลุ่มจิตอาสา “ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งระบุว่า ประเด็นนี้ถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มอาสาสมัคร โดยส่วนตัวเชื่อว่านายกรัฐมนตรีอาจไม่ทราบว่ามีการขอให้อาสาสมัครหยุดรอ และตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงานบางส่วนที่พยายามเอาใจผู้บังคับบัญชา
ฝันเด่นกล่าวเตือนถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานลักษณะนี้ว่า “นายหลายคนตายเพราะหน้าห้อง หรือตกเก้าอี้หัวแตกก็เพราะคนเหล่านี้” พร้อมให้ความเห็นว่า เมื่อลงพื้นที่เพื่อช่วยประชาชน ไม่ควรทำให้ประชาชนหรือผู้ที่กำลังนำความช่วยเหลือเข้าไปต้องรอโดยไม่จำเป็น
อีกด้านหนึ่ง บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ให้ข้อมูลในคลิปว่า ทีมงานของมูลนิธิก็พบเหตุลักษณะเดียวกัน ขณะเตรียมนำข้าวกล่องประมาณ 500 ชุดเข้าไปส่งผู้ประสบภัย โดยถูกขอไม่ให้เข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น. จนถึง 22.30 น.
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บุ๋มระบุว่า เมื่อสอบถามเหตุผล ทีมงานได้รับคำตอบว่ากังวลว่าจะเข้าไปสร้างความวุ่นวาย ขณะที่ประชาชนด้านในยังรออาหารและมีภารกิจนำผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ เมื่อรอนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงตัดสินใจนำข้าวกล่องฝากเข้าไปกับเรือที่เข้าไปรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
ข้อมูลส่วนนี้สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของบุ๋มที่สื่อหลายสำนักรายงานเมื่อวันที่ 29 กันยายน โดยระบุว่าทีมพยายามนำอาหารเข้าไปตั้งแต่ช่วงประมาณ 21.00 น. แต่ถูกขอให้รอขบวนนายกรัฐมนตรี ก่อนตัดสินใจเดินหน้าภารกิจในเวลาประมาณ 22.36 น. เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเตียงและอาหารที่เตรียมไว้อาจเสียหากปล่อยไว้นาน
บุ๋มย้ำเช่นกันว่า เชื่อว่านายกรัฐมนตรีอาจไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น และมองว่าปัญหาอยู่ที่การประสานงานหน้างาน รวมถึงจำนวนผู้ติดตามและรถในขบวนที่อาจกระทบเส้นทางลำเลียงความช่วยเหลือ
นอกจากนี้ยังเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเคลียร์รถและเปิดช่องทางบนสะพาน เพื่อให้รถขนอาหารและรถช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านเข้าออกได้สะดวก พร้อมระบุว่าสิ่งของที่ยังมีความต้องการมากในพื้นที่ ได้แก่ ยาสำหรับอาการน้ำกัดเท้า ยาป้องกันหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการลุยน้ำ ถุงดำ น้ำดื่ม และนมผงสำหรับเด็ก โดยรายงานจากพื้นที่แฟลตคลองจั่นในช่วงเดียวกันพบว่าประชาชนยังต้องการน้ำดื่ม นมผง ยาสามัญและของใช้จำเป็นเพิ่มเติมเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิเสธว่ารัฐบาลมีนโยบายลักษณะนี้ หลังผู้สื่อข่าวถามเมื่อวันที่ 29 กันยายนถึงกรณีมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ว่าตำรวจไม่ให้เข้าพื้นที่แจกอาหารเพราะต้องรอนายกรัฐมนตรีก่อน
อนุทินตอบว่า “ไม่มีครับ ไม่มีนโยบายนี้ แอบอ้างมั่วซั่ว” พร้อมระบุว่าการดูแลประชาชนมีระบบอยู่แล้ว และขอบคุณภาคเอกชน อาสาสมัคร และหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเสริมการทำงานของภาครัฐ
ขณะนี้จึงมีข้อมูลสองส่วนที่ต้องแยกออกจากกัน คือ คำบอกเล่าจากทีมจิตอาสาและผู้ปฏิบัติงานที่ระบุว่าถูกขอให้ชะลอการเข้าพื้นที่ กับ คำยืนยันของนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายสั่งห้ามกู้ภัยหรือจิตอาสาแจกอาหารเพื่อรอขบวนนายกรัฐมนตรี ส่วนใครเป็นผู้สั่งให้หยุดรอ เหตุผลของการควบคุมเส้นทาง และเป็นคำสั่งจากหน่วยงานใด ยังไม่มีข้อมูลทางการที่ระบุชัดเจน
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คลิปรายการลุยชนข่าวที่ Drama-addict แชร์ | Amarin TV | ThaiPublica | ไทยโพสต์