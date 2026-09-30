เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 10:25 น.
เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69

เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69 ผู้โดยสารเช็กรายละเอียด พร้อมข่องทางติดต่อ

30 กันยายน 2569 จากสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่กรุุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้ปัจจุบันบางจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว แต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นั้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางเพิ่มเติม วันที่ 29 กันยายน-1 ตุลาคม 2569 ดังนี้

เที่ยวบินวันที่ 29 กันยายน 2569

เส้นทางระหว่างประเทศ

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  1. กรุงเทพฯ-ธากา TG339
  2. กรุงเทพฯ-โซล TG658
  3. กรุงเทพฯ-บังกาลอร์ TG325
  4. กรุงเทพฯ-ซัปโปโร TG670
  5. กรุงเทพฯ-นิวเดลี TG331
ตารางยกเลิกเที่ยวบิน การบินไทย 29 ก.ย. 69
FB/ Thai Airways

เที่ยวบินวันที่ 30 กันยายน 2569

เส้นทางภายในประเทศ

  1. กรุงเทพฯ-ภูเก็ต TG201
  2. กรุงเทพฯ-ภูเก็ต TG205
  3. กรุงเทพฯ-ภูเก็ต TG217
  4. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ TG102
  5. กรุงเทพฯ-ขอนแก่น TG040
  6. กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี TG020
  7. กรุงเทพฯ-อุดรธานี TG002

เส้นทางระหว่างประเทศ

  1. กรุงเทพฯ-มิวนิก TG924
  2. กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ TG934
  3. กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน TG950
  4. กรุงเทพฯ-ซูริก TG970
  5. กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม TG936
  6. กรุงเทพฯ-ลอนดอน TG916
  7. กรุงเทพฯ-ฮ่องกง TG638
  8. กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ตTG922
  9. กรุงเทพฯ-ไทเป TG632
  10. กรุงเทพฯ-โอซากา TG622
  11. กรุงเทพฯ-โซลTG656
  12. กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) TG642
  13. กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ TG417
  14. กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ TG403
  15. กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ TG407
  16. กรุงเทพฯ-นิวเดลี TG315
  17. กรุงเทพฯ-มุมไบ TG317
  18. กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ TG475
  19. กรุงเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ)TG660
  20. กรุงเทพฯ-มะนิลา TG620
  21. กรุงเทพฯ-ฮ่องกง TG600

เที่ยวบินวันที่ 1 ตุลาคม 2569

เส้นทางระหว่างประเทศ

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  1. กรุงเทพฯ-ปารีส TG930
  2. กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ TG934
  3. กรุงเทพฯ-มิลาน TG940
  4. กรุงเทพฯ-สตอกโฮล์ม TG960
ตารางยกเลิกเที่ยวบิน การบินไทย 30 ก.ย.-1 ต.ค. 69
FB/ Thai Airways

ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Overseas Contact Center โทร. +65 6351 0992 หรือ THAI Contact Center +66 2 356 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล contact@thaiairways.com การบินไทยขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 10:25 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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