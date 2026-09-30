เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69
เช็กเลย! การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม ทั้งในและต่างประเทศ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 69 ผู้โดยสารเช็กรายละเอียด พร้อมข่องทางติดต่อ
30 กันยายน 2569 จากสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่กรุุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้ปัจจุบันบางจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว แต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นั้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางเพิ่มเติม วันที่ 29 กันยายน-1 ตุลาคม 2569 ดังนี้
เที่ยวบินวันที่ 29 กันยายน 2569
เส้นทางระหว่างประเทศ
- กรุงเทพฯ-ธากา TG339
- กรุงเทพฯ-โซล TG658
- กรุงเทพฯ-บังกาลอร์ TG325
- กรุงเทพฯ-ซัปโปโร TG670
- กรุงเทพฯ-นิวเดลี TG331
เที่ยวบินวันที่ 30 กันยายน 2569
เส้นทางภายในประเทศ
- กรุงเทพฯ-ภูเก็ต TG201
- กรุงเทพฯ-ภูเก็ต TG205
- กรุงเทพฯ-ภูเก็ต TG217
- กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ TG102
- กรุงเทพฯ-ขอนแก่น TG040
- กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี TG020
- กรุงเทพฯ-อุดรธานี TG002
เส้นทางระหว่างประเทศ
- กรุงเทพฯ-มิวนิก TG924
- กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ TG934
- กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน TG950
- กรุงเทพฯ-ซูริก TG970
- กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม TG936
- กรุงเทพฯ-ลอนดอน TG916
- กรุงเทพฯ-ฮ่องกง TG638
- กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ตTG922
- กรุงเทพฯ-ไทเป TG632
- กรุงเทพฯ-โอซากา TG622
- กรุงเทพฯ-โซลTG656
- กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) TG642
- กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ TG417
- กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ TG403
- กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ TG407
- กรุงเทพฯ-นิวเดลี TG315
- กรุงเทพฯ-มุมไบ TG317
- กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ TG475
- กรุงเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ)TG660
- กรุงเทพฯ-มะนิลา TG620
- กรุงเทพฯ-ฮ่องกง TG600
เที่ยวบินวันที่ 1 ตุลาคม 2569
เส้นทางระหว่างประเทศ
- กรุงเทพฯ-ปารีส TG930
- กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ TG934
- กรุงเทพฯ-มิลาน TG940
- กรุงเทพฯ-สตอกโฮล์ม TG960
ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Overseas Contact Center โทร. +65 6351 0992 หรือ THAI Contact Center +66 2 356 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล contact@thaiairways.com การบินไทยขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้
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