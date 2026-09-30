เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ขอคนไทยรอให้ไหว คาดฤดูฝนตอนบน หมดกลางต.ค.
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ให้กำลังใจคนไทย คาดฤดูฝนตอนบนหมดช่วงกลางเดือน ต.ค. นี้ ชี้ขอให้รอให้ไหว
ท่ามกลางสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ท่วมประเทศไทย ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ที ลมฟ้าอากาศ ออกมาโพสต์ข้อความให้กำลังใจและอธิบายถึงสภาพอากาศของประเทศไทยตอนบนขณะนี้ยังคงอยู่ในฤดูฝน ตราบใดที่ลมหนาวยังไม่แผ่ลงมารุกไล่ความชื้นออกไป ฝนก็ยังคงตกตามฤดูกาลเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากช่วงเวลานี้เพิ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนเท่านั้น ตามสถิติค่าเฉลี่ยปกติฤดูฝนของพื้นที่ไทยตอนบนจะหมดลงในช่วงกลางเดือนตุลาคม พร้อมฝากข้อความทิ้งท้ายขอให้คนไทยรอให้ไหว
เพจ ที ลมฟ้าอากาศ ระบุข้อความว่า “อยากให้ทุกคนเข้าใจ ตอนนี้ไทยตอนบนเรายังอยู่ในฤดูฝน ตราบใดที่ลมหนาวยังไม่รุกไล่ความชื้นออกไป ฝนตามฤดูกาลก็ยังตกได้ปกติ เพราะวันนี้เพิ่งปลายกันยายนเองครับ โดยค่าเฉลี่ยปกติฤดูฝนไทยตอนบนจะหมดกลางเดือนตุลาคม ดังนั้นขอให้รอให้ไหวครับ”
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 กันยายน 2569 ระบุว่าสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เจ้าหน้าที่ขอเตือนให้ประชาชนในภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสม สภาพอากาศลักษณะนี้เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง
สำหรับสถานการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ปัจจุบันมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร แต่หากเป็นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร ทางกรมอุตุฯ ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัย
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