ประวัติ ชาย เอี่ยมศิริ CEO การบินไทย ลูกหม้อกว่า 40 ปี จากสายเชื้อเพลิงสู่หัวเรือใหญ่ THAI
จากพนักงานการบินไทยที่เริ่มงานตั้งแต่ปี 2528 สู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชาย เอี่ยมศิริ ใช้เวลากว่า 4 ทศวรรษเติบโตมากับสายการบินแห่งชาติ กระทั่งล่าสุดเจ้าตัวต้องออกหน้ารับมือปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแถลงขอโทษผู้โดยสารเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 พร้อมสั่งเร่งเคลียร์กระเป๋าประมาณ 5,000 ใบภายใน 72 ชั่วโมง
ชาย เอี่ยมศิริ คือใคร
ชาย เอี่ยมศิริ เกิดปี พ.ศ. 2505 สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในปี 2563 ชายได้รับมอบหมายให้ร่วมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการปฏิรูปธุรกิจ หลังการบินไทยเข้าสู่ช่วงปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ โดยข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง CEO ระบุว่าเขามีบทบาททั้งในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ รวมถึงงานด้านสินเชื่อใหม่ การปรับโครงสร้างทุน และการบริหารวินัยทางการเงิน
ช่วงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี จากนั้นวันที่ 4 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2564 ขึ้นเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี หรือ CFO ในช่วงก่อนขึ้นเป็น CEO
ชายยังเคยเป็นกรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ด้านเชื้อเพลิงการบินที่ทำมาตั้งแต่ช่วงต้นของอาชีพ
ชนะการคัดเลือกจากผู้สมัคร 53 คน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 การบินไทยประกาศเลือกชายเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ หลังคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการพิจารณาผู้สมัครจากทั้งในและนอกบริษัทรวม 53 คน
กระบวนการคัดเลือกครอบคลุมการตรวจคุณสมบัติ การประเมินศักยภาพด้านภาวะผู้นำด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน และการนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยโจทย์สำคัญในเวลานั้นคือการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนฟื้นฟู และเตรียมการบินไทยกลับเข้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ
ชายเริ่มดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 หลังทำงานกับบริษัทมาเกือบ 38 ปีในขณะนั้น
ต่อมาในเดือนเมษายน 2568 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ปัจจุบันเว็บไซต์การบินไทยระบุตำแหน่งของชายไว้ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จากช่วงฟื้นฟู สู่วันที่ THAI กลับมาซื้อขายในตลาดหุ้น
ช่วงที่ชายดำรงตำแหน่ง CEO การบินไทยเดินหน้าดำเนินแผนฟื้นฟูต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูบริษัทไม่ได้เป็นผลงานของผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้บริหารแผน คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และกระบวนการของศาล
วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ หลังบริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขของแผนครบทั้ง 4 ข้อ รวมถึงการปรับโครงสร้างทุน การไม่ผิดนัดตามแผน และการทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก
จากนั้นหุ้น THAI กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 4 สิงหาคม 2568 หลังหยุดซื้อขายมาตั้งแต่ช่วงเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู การใช้คำว่า “กลับมาซื้อขาย” จึงตรงกว่า “กลับเข้าตลาดหุ้น” เพราะการบินไทยไม่ได้เข้าจดทะเบียนใหม่
ตำแหน่งอื่นของ ชาย เอี่ยมศิริ
นอกเหนือจากการเป็น CEO การบินไทย ปัจจุบันชายยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอ็ม อาร์ โอ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ไทย เอ็ม อาร์ โอ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 รวมถึงเป็นประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567
ก่อนหน้านี้เคยเป็นประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2566 ถึง 5 มิถุนายน 2568
ด้านหลักสูตรผู้บริหาร ผ่านการอบรม Director Accreditation Program รุ่นที่ 174/2563 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร CFO’s Orientation Course ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Leadership Succession Program ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- การบินไทย
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ 16 มิถุนายน 2568
- หุ้น THAI กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 4 สิงหาคม 2568
- Thai Airways CEO says airline will clear stranded baggage within 72 hours