สวนสยาม จมน้ำหนัก ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน
อ่วม! สวนสยาม จมน้ำหนักเกือบ 100% ต้องปิดให้บริการ 6 เดือน คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน เร่งปรับปรุงตั้งเป้าเปิดอีกครั้งช่วงสงกรานต์
นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพาร์ค ซิตี้ ผู้ประกอบกิจการสวนน้ำสวนสนุกสยามอะเมซิ่งพาร์ค หรือสวนสยามเดิม เปิดเผยว่า สยามอะเมซิ่งพาร์คประสบภัยน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่ และมีน้ำแช่ขังมาแล้ว 5 วัน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเครื่องเล่นต่างๆ และทะเลเทียมภายในสวนสนุก เบื้องต้นผู้บริหารจึงมีมติเห็นชอบให้ปิดการให้บริการเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อตรวจสอบเครื่องเล่นและปรับปรุงพื้นที่การให้บริการทั้งหมด
นายวุฒิชัย ระบุว่า น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อเทียบกับน้ำท่วมใหญ่ในปี 2564 ที่สยามอะเมซิ่งพาร์คเจอน้ำท่วมขังเพียงประมาณ 30% ของพื้นที่ แต่ครั้งนี้จมน้ำเกือบทั้งหมด 100% เครื่องจักรและเครื่องเล่นต่างๆ แช่อยู่ในน้ำมาแล้ว 5 วัน เมื่อจมอยู่ใต้น้ำนานหลายวันเช่นนี้ คาดว่าจะเกิดปัญหาตามมาแน่นอน อีกทั้งยังต้องลุ้นเรื่องน้ำหนุนและปริมาณฝนที่อาจตกลงมาเพิ่มเติมในช่วงนี้ด้วย
จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ นายวุฒิชัย เผยว่า ทำให้เสียโอกาสในการทำธุรกิจช่วงปิดเทอม ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวสูงกว่าปกติ อีกทั้งยังกระทบต่อแผนการจัดกิจกรรมช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงขายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ โดยประเมินความเสียหายไว้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
นายวุฒิชัย กล่าวต่อว่า หลังจากระดับน้ำลดลง ต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายทั้งหมด เพื่อยื่นขอเจรจากับสถาบันการเงินในการฟื้นฟูกิจการ พร้อมทั้งต้องปรับการบริหารพื้นที่การให้บริการใหม่ เช่น สวนสัตว์ที่เปิดให้บริการฟรี ก็คงต้องยกเลิก และประสานมอบสัตว์ให้กับองค์กรสวนสัตว์แทน
สำหรับการปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องเล่น และทะเลเทียมกรุงเทพฯ ที่จมน้ำหนักในครั้งนี้ นายวุฒิชัยระบุว่าจำเป็นต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-4 เดือน ซึ่งตั้งใจจะให้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์
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