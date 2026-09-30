9 จังหวัดไม่รอด กรมอุตุฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงภัย รับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน 9 จังหวัดภาคใต้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาค พร้อมอัปเดตแผนที่พื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงภัยประจำวัน ประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสม
สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องจับตาเป็นพิเศษทั้ง 9 จังหวัด ประกอบด้วย
- สุราษฎร์ธานี
- นครศรีธรรมราช
- พัทลุง
- สงขลา
- ยะลา
- พังงา
- กระบี่
- ตรัง
- สตูล
ส่วนภาพรวมพยากรณ์อากาศของประเทศไทยในวันนี้ สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง ส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ปัจจัยหลักของสภาพอากาศลักษณะนี้ เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ส่วนสถานการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ปัจจุบันมีกำลังปานกลาง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร กรมอุตุฯ เตือนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการนำเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาด
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