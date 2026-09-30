ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:41 น.
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายหาด ไทย พบ คาซัคสถาน 11.00 น. ตั้ม-ยู ลุ้นตั๋วรอบรองฯ เอเชียนเกมส์ 2026

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายหาดชาย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบ 8 ทีม ปรวิทย์ เตาวะโต และพิทักษ์ ทิพย์จันทร์ พบคาซัคสถาน วันนี้ 30 ก.ย. 69 เวลา 11.00 น. ชมสด T Sports 7 และ AIS PLAY

“ตั้ม” ปรวิทย์ เตาวะโต และ “ยู” พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ คู่วอลเลย์บอลชายหาดชายทีมชาติไทย ลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 พบคู่จากคาซัคสถาน วันนี้ วันพุธที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่สนามเฮคินัน เรียวคุจิ บีช คอร์ต (Hekinan Ryokuchi Beach Court) จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

คู่แข่งของไทยคือเซอร์เกย์ โบกาตู (Sergey Bogatu) และคิริล กูริน (Kirill Gurin) ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ส่วนผู้แพ้ตกรอบ

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ตั้มและยูผ่านรอบแบ่งกลุ่มในฐานะแชมป์กลุ่มดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน ทั้งคู่ต้องเจอคู่ไทยด้วยกันเองในรอบ 16 ทีม และเอาชนะ “แฟ้ม” วชิรวิชญ์ หมวดผา กับ “เฟรม” เนติธร มุนีกุล 2-0 เซต 21-19 และ 21-16

วันเดียวกัน คู่หญิงไทย ธาราวดี นาราพรลภัส และวรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี ลงเล่นรอบก่อนรองชนะเลิศพบคู่จากฟิลิปปินส์ หลังชนะคาซัคสถาน 21-8 และ 21-7 ในรอบ 16 ทีม

แฟนกีฬาชมสดได้ทาง T Sports 7 และ AIS PLAY

ตารางวอลเลย์บอลชายหาด ไทย คาซัค
Aichi Nagoya 2026: Hekinan Ryokuchi Beach Court

โปรแกรมวอลเลย์บอลชายหาดชาย รอบก่อนรองชนะเลิศ

  • วันแข่ง: พุธที่ 30 กันยายน 2569
  • เวลา: 11.00 น. ตามเวลาไทย (13.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น)
  • คู่แข่ง: ปรวิทย์ เตาวะโต / พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ (ไทย) พบ เซอร์เกย์ โบกาตู / คิริล กูริน (คาซัคสถาน)
  • สนาม: เฮคินัน เรียวคุจิ บีช คอร์ต จังหวัดไอจิ
  • ถ่ายทอดสด: T Sports 7 และ AIS PLAY

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:41 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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