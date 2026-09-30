ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 10:01 น.
ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026

ร่วมส่งกำลังใจ! หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวด Miss Grand International 2026

ทำเอาแฟนนางงามและคนบันเทิงร่วมกันส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม เมื่อนักร้องสาวและมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 อย่าง “หนิง ปัทมา” ได้ออกมาโพสต์ภาพของคุณตา พร้อมแจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณตาอันเป็นที่รัก โดยระบุว่า

“ดูแลตัวเองดี ๆ นะ เดินทางไกลครั้งนี้คงไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้ว หนูรักตามาก ๆ นะ วันนี้หนูทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะ ขอบคุณที่เกิดมาให้เราได้รักกัน ไว้เจอกันอีกนะตา ฝากคนบนฟ้าใจดีกับตาหนูด้วยนะคะ”

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ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026-1
ภาพจาก : FB Ning Patthama

หลังจากที่ หนิง ปัทมา โพสต์ข่าวการสูญเสียของคุณตาผ่านทางเฟซบุ๊กและอินตาแกรมส่วนตัวได้ไม่นานก็มีแฟนนางงาม และชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างเนืองแน่น

เนื่องจาก หนิง ปัทมา ทราบว่าคุณสิ้นใจอย่างสงบแล้ว เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เจ้าตัวกำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Grand International 2026 ซึ่งเมื่อวานนี้ (29 ก.ย. 69) หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดรอบชุดว่ายน้ำ และกิจกรรมในกองประกวดแล้ว หนิง รีบเดินทางกลับไปร่วมงานศพของคุณตาด้วย

ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026-2
ภาพจาก : IG ning_pathama

ชาวเน็ตส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา สูญเสียคุณตา ระหว่างประกวด MGI2026 ชาวเน็ตส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา สูญเสียคุณตา ระหว่างประกวด MGI2026-1

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ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026-4
ภาพจาก : IG ning_pathama
ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026-5
ภาพจาก : IG ning_pathama
ส่งกำลังใจ หนิง ปัทมา ร่ำไห้ หลังสูญเสียคุณตาระหว่างประกวด MGI2026-6
ภาพจาก : IG ning_pathama

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อ้างอิงจาก : FB Ning Patthama, IG ning_pathama

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 10:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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