สลด รองสารวัตร ล้มหัวกระแทกพื้นดับ ขณะตรวจน้ำท่วม ทำหน้าที่จนวาระสุดท้าย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:49 น.
ร.ต.ท.สุมิตร รองสารวัตร สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วูบดับขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจน้ำท่วม

สุดเศร้า ร.ต.ท.สุมิตร รองสารวัตร สภ.หนองกี่ ล้มวูบศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตกะทันหัน ขณะตรวจสถานการณ์น้ำท่วม ภรรยาช็อกเพิ่งคุยกันปกติ คาดโรคความดันกำเริบ

สูยเสียเจ้าหน้าที่น้ำดี กรณี ร.ต.ท.สุมิตร อายุ 58 ปี รองสารวัตร (ป้องกันปราบปราม) สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำบลดอนอะราง เกิดอาการวูบและศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตกะทันหัน ขณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา บริเวณหน้าบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ดอนอะราง

สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (POLICETV) รายงานความคืบหน้าเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 ครอบครัวนำร่างของ ร.ต.ท.สุมิตร ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้า มีญาติพี่น้อง ชาวบ้าน และเพื่อนข้าราชการตำรวจ ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่อง

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นางจิตรตา อายุ 60 ปี ภรรยาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ช่วงนี้ในพื้นที่มีน้ำท่วมขัง สามีจึงแต่งเครื่องแบบออกไปปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเพื่อประเมินและรายงานสถานการณ์น้ำตามปกติ ก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน ตนได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายจากทาง สภ.หนองกี่ ในช่วงสายวันเดียวกัน รู้สึกช็อกและเสียใจมาก เพราะเมื่อ 2-3 วันก่อน สามีโทรมาชวนไปงานเลี้ยงเกษียณตำรวจที่โรงพัก แต่ตนติดธุระที่ต่างจังหวัดจึงปฏิเสธไป ไม่คิดว่าจะเป็นการพูดคุยกันครั้งสุดท้าย

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต นางจิตรตาคาดว่าอาจมาจากโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตาม ทางครอบครัวยังรอผลการตรวจพิสูจน์ที่แน่ชัดจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ข้อมูลจาก : POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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