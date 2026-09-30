ภูมิใจไทย ตอบแล้ว! น้ำท่วมตอนนี้ ยังใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม “กองทุนภัยพิบัติ” เริ่ม 1 ต.ค.69
ภูมิใจไทย ตอบแล้ว! น้ำท่วมตอนนี้ ยังใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม 9,000 บาท ส่วน “กองทุนภัยพิบัติ” ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เริ่ม 1 ต.ค. 69
น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2569
โดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือน รวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วัน ส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัย ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ 2,000,000 บาท สำหรับ “ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ” จะเริ่มมีผลคุ้มครองวันที่ 1 ตุลาคม 2569 จึงยังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ 3 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว โดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- กรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริง รวมไม่เกิน 100,000 บาท
- กรณีพายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริง รวมไม่เกิน 100,000 บาท
- กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครอง ชดเชย 2,000,000 บาทต่อราย
น.ส.แนน กล่าวว่า จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมีการตั้งคำถามว่ามีการดำเนินการไปแล้วหรือไม่นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติกองทุน “ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิและหลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและครบถ้วน
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