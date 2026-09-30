ภูมิใจไทย ตอบแล้ว! น้ำท่วมตอนนี้ ยังใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม “กองทุนภัยพิบัติ” เริ่ม 1 ต.ค.69

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:31 น.
ภูมิใจไทย ตอบแล้ว! น้ำท่วม กทม. ยังใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม "กองทุนภัยพิบัติ" เริ่ม 1 ต.ค.69

ภูมิใจไทย ตอบแล้ว! น้ำท่วมตอนนี้ ยังใช้เกณฑ์เยียวยาเดิม 9,000 บาท ส่วน “กองทุนภัยพิบัติ” ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เริ่ม 1 ต.ค. 69

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2569

โดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือน รวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วัน ส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัย ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ 2,000,000 บาท สำหรับ “ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ” จะเริ่มมีผลคุ้มครองวันที่ 1 ตุลาคม 2569 จึงยังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

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ระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ 3 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว โดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  • กรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริง รวมไม่เกิน 100,000 บาท
  • กรณีพายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริง รวมไม่เกิน 100,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครอง ชดเชย 2,000,000 บาทต่อราย

น.ส.แนน กล่าวว่า จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมีการตั้งคำถามว่ามีการดำเนินการไปแล้วหรือไม่นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติกองทุน “ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิและหลักเกณฑ์กับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและครบถ้วน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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