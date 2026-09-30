เฉลยแล้ว Fastwork ไม่ได้ปิดหนีขาดทุน ยันไม่กระทบงานฟรีแลนซ์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:22 น.
Fastwork เคลียร์ชัดไม่ได้ปิดกิจการ แค่ทยอยย้ายแพลตฟอร์มจาก .co ไป .com

Fastwork กลับมาแล้วไม่ได้ปิดแพลตฟอร์มหนีขาดทุน แค่ทยอยย้ายจาก .co ไป .com ช่วงสิ้นปีนี้ ยืนยันไม่กระทบงานฟรีแลนซ์-ลูกค้า

หลังจาก Fastwork แพลตฟอร์มจ้างงานฟรีแลนซ์ ประกาศยุติการให้บริการโดเมน fastwork.co ในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 พร้อมออกแถลงการณ์ขอโทษที่บริษัทแบกรับภาวะขาดทุนต่อเนื่องจนไม่สามารถพาฟรีแลนซ์ชาวไทยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ทำให้ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศครั้งนี้อาจเป็นเพียงการย้ายไปใช้โดเมน .com แทน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 แพลตฟอร์ม Fastwork ออกประกาศฉบับที่ 2 เพื่อเฉลยความจริงว่าบริษัทไม่ได้ปิดกิจการ เป็นเพียงการเตรียมปิดโดเมน fastwork.co เพื่อย้ายไปให้บริการบนโดเมนใหม่ fastwork.com ทางทีมงานได้โพสต์ข้อความเปรียบเปรยถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่า “รู้จัก phoenix ปะ? ไม่ใช่แค่ตายยาก แต่มันกลับมาแบบเฟี้ยวกว่าเดิม”

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แผนการย้ายระบบทั้งหมดจากโดเมนเดิมไปยังโดเมนใหม่จะค่อ ยๆ ทยอยทำในช่วงสิ้นปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ของกลุ่มฟรีแลนซ์ งานของลูกค้า และระบบต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ เมื่อทุกอย่างพร้อมใช้งานบนระบบใหม่แล้ว บริษัทจึงจะปิดตัว fastwork.co อย่างสมบูรณ์ โดย ซีเค (CK) ผู้บริหาร Fastwork มีแผนจะจัดงานศพเพื่ออำลาโดเมน fastwork.co พร้อมเอ่ยปากเชิญทุกคนล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างโปรไฟล์เป็นกลุ่มแรกบน fastwork.com สามารถกดเข้าร่วมคิวรอ (join waitlist) ได้ที่เว็บไซต์โดยตรง หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Product Demo day จะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 ตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ทีมงาน Fastwork ขอบคุณผู้ใช้งานที่ยังคงเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร พร้อมยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย สอดคล้องกับคำพูดของซีเคที่ระบุอย่างหนักแน่นว่า “มันต้องฆ่ากูอะ ถึงหยุดกูได้”

Fastwork ย้ายโดเมน
ภาพจาก Facebook : Fastwork

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2569 09:22 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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